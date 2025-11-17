Вихід на ROMI 258% за перший місяць роботи: кейс Ukrarmor
Ukrarmor — це про силу, захист і довіру, яку виборюють на передовій і в тилу.
Щоби підтримати цей зв’язок і після покупки, ми взялися за побудову ефективної email-комунікації. До початку співпраці бренд не мав розвиненої системи розсилок, тому ми впровадили її з нуля — і вона одразу почала працювати на утримання клієнтів і стимулювання повторних покупок.
У цьому кейсі покажемо, як завдяки базовим тригерам і роботі з лояльною аудиторією вдалося досягти ROMI 258% впродовж першого місяця.
Проєкт: Ukrarmor.
Період: вересень 2023.
Регіон: Україна.
Послуга: Email-маркетинг.
Хто наш партнер
Ukrarmor — український бренд, заснований у 2022 році, що спеціалізується на виробництві й продажі тактичного та військового спорядження.
Окрім власної продукції, Ukrarmor постачає спорядження від міжнародних брендів — Salomon, Helikon-Tex, Sordin і 5.11 Tactical. Це допомагає забезпечити клієнтів повноцінним комплектом для тактичної підготовки.
Основні виклики й наші цілі
До початку нашої співпраці з Ukrarmor:
-
не було активних email-розсилок;
-
база підписників становила ~2000 контактів;
-
комунікація обмежувалася технічними повідомленнями, без дизайну й маркетингового контенту.
Ми поставили перед собою такі цілі:
-
налагодити базові email-канали для роботи з лояльною аудиторією;
-
створити автоматизовані тригерні розсилки;
-
стимулювати повторні покупки;
-
підвищити рівень взаємодії з підписниками через email.
Рішення: що ми зробили
Крок 1. Підготовка до комунікації
Щоби листи доставлялися коректно і не потрапляли в спам, ми налаштували автентифікацію домену (SPF, DKIM і DMARC). Паралельно розробили та інтегрували на сайт форми підписки, через які почався збір контактів.
Крок 2. Уніфікація email-комунікації
Ми створили майстер-шаблон email, котрий далі використовували для всіх кампаній і тригерів.
Крок 3. Запуск перших тригерів
Запустили базові автоматизовані тригери — підтвердження підписки й покинутого кошика, що допомогло почати взаємодію з аудиторією одразу після реєстрації.
Double-opt-in (перший лист):
Бонус за підписку (другий лист):
Тригер покинутого кошика:
Крок 4. Розширення тригерної карти
Після запуску базових сценаріїв ми перейшли до масштабування й поступово розширили тригерну карту, додавши основні сценарії:
-
покинутий перегляд;
-
повернення товару в наявність (wishlist, категорія);
-
знижка на товари в кошику чи обраному;
-
next best offer і рекомендації;
-
реактивація неактивних підписників,
-
ланцюжки після покупки (доставлення, відгук, повторна покупка).
Також налаштували низку додаткових автоматизацій для різних етапів шляху клієнта — від реєстрації до повторних продажів. Надалі ми плануємо ще більше розширювати карту, щоб охоплювати нові точки контакту й збільшувати довгострокову цінність клієнтів.
Результати
Впродовж першого місяця після запуску базових тригерних розсилок кампанія показала високу ефективність і забезпечила ROMI 258%.
Відсоток відкриттів листів серед підписників досяг 53%, а коефіцієнт кліків склав 2,84%.
Це свідчить про зацікавленість аудиторії та релевантність контенту.
Співвідношення кліків до відкриттів (CTOR) становило 17,38%, а коефіцієнт конверсії (CR) — 7,23%, що демонструє ефективність тригерів у стимулюванні повторних покупок. Рівень відписок залишився низьким — 0,69%, а скарг на спам не зафіксовано, що підтверджує правильне сегментування і точне влучання в інтереси аудиторії.
Весь дохід у перший місяць забезпечили саме тригерні розсилки, зокрема, підтвердження реєстрації та взаємодія з формами підписки.
Період аналізу: вересень 2023 року.
Цей результат став можливий завдяки поєднанню правильної організації роботи з email і сильної бази лояльної аудиторії Ukrarmor.
Відгуки про співпрацю
Владислав Гавінчук, співзасновник та СМО Ukrarmor
Ми працюємо з Netpeak Ukraine уже два роки. Наш партнер допомагає нам диджитал-інструментами, і дуже ефективно — підхопити клієнта і перевести в продаж.
Спочатку наша стратегія була — багато говорити про нас. Тепер наша стратегія — ефективно говорити про нас. На ринку зʼявилося більше гравців, тож просто голосно про себе кричати вже не працює.
Оксана Демечева, Client Project Manager в Netpeak Ukraine
У результаті ми отримали зрозумілу стратегію ретеншен-маркетингу, створили структуру комунікацій і покращили аналітику, що дозволяє чітко відстежувати вплив активностей на LTV та повторні покупки.
Зараз ретеншен працює як невіднятна частина всієї маркетингової системи, а не як точкові активності, і показує, наскільки ефективно можна поєднувати аналітичний і креативний підходи для досягнення бізнес-результатів.
Олена Полухіна, Retention Marketing Team Lead в Netpeak Ukraine
Клієнт проявив високий рівень довіри до нашої експертизи. Це дозволило нам створити справді ефективний Retention-маркетинг, який повністю відповідає потребам Ukrarmor та їх клієнтам. На цьому не зупиняємось і плануємо удосконалювати сегментацію контактів та розширювати канали комунікації.
Дякуємо за довіру!
Команда проєкту: Дмитро Гаврилов, Email Marketing Specialist; Ганна Бондар, Ольга Бєлік, Content Managers; Олена Полухіна, Retention Marketing Team Lead; Оксана Демечева, Client Project Manager; Наталія Ткаченко, Design Team Lead.
