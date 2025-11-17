Выход на ROMI 258% за первый месяц работы: кейс Ukrarmor

Ukrarmor — это о силе, защите и доверии, за которые борются на передовой и в тылу.

Чтобы поддержать эту связь и после покупки, мы взялись за построение эффективной email-коммуникации. До начала сотрудничества у бренда не было развитой системы рассылок, поэтому мы внедрили ее с нуля — и она сразу начала работать на удержание клиентов и стимулирование повторных покупок.

В этом кейсе покажем, как благодаря базовым триггерам и работе с лояльной аудиторией удалось достичь ROMI 258% в течение первого месяца.

Кто наш партнер

Ukrarmor — украинский бренд, основанный в 2022 году, специализирующийся на производстве и продаже тактического и военного снаряжения.

Помимо собственной продукции, Ukrarmor поставляет снаряжение от международных брендов — Salomon, Helikon-Tex, Sordin и 5.11 Tactical. Это помогает обеспечить клиентов полноценным комплектом для тактической подготовки.

Основные вызовы и наши цели

До начала нашего сотрудничества с Ukrarmor:

не было активных email-рассылок;

база подписчиков составляла ~2000 контактов;

коммуникация ограничивалась техническими сообщениями, без дизайна и маркетингового контента.

Мы поставили перед собой следующие цели:

наладить базовые email-каналы для работы с лояльной аудиторией;

создать автоматизированные триггерные рассылки;

стимулировать повторные покупки;

повысить уровень взаимодействия с подписчиками через email.

Решение: что мы сделали

Шаг 1. Подготовка к коммуникации

Чтобы письма доставлялись корректно и не попадали в спам, мы настроили аутентификацию домена (SPF, DKIM и DMARC). Параллельно разработали и интегрировали на сайт формы подписки, через которые начался сбор контактов.

Шаг 2. Унификация email-коммуникации

Мы создали мастер-шаблон email, который далее использовали для всех кампаний и триггеров.

Шаг 3. Запуск первых триггеров

Запустили базовые автоматизированные триггеры — подтверждение подписки и брошенной корзины, что помогло начать взаимодействие с аудиторией сразу после регистрации.

Double-opt-in (первое письмо):

Бонус за подписку (второе письмо):

Триггер брошенной корзины:

Шаг 4. Расширение триггерной карты

После запуска базовых сценариев мы перешли к масштабированию и постепенно расширили триггерную карту, добавив основные сценарии:

брошенный просмотр;

возвращение товара в наличие (wishlist, категория);

скидка на товары в корзине или выбранные;

next best offer и рекомендации;

реактивация неактивных подписчиков,

цепочки после покупки (доставка, отзыв, повторная покупка).

Также настроили ряд дополнительных автоматизаций для разных этапов пути клиента — от регистрации до повторных продаж. В дальнейшем мы планируем еще больше расширять карту, чтобы охватывать новые точки контакта и увеличивать долгосрочную ценность клиентов.

Результаты

В течение первого месяца после запуска базовых триггерных рассылок кампания показала высокую эффективность и обеспечила ROMI 258%.

Процент открытий писем среди подписчиков достиг 53%, а коэффициент кликов составил 2,84%. Это свидетельствует о заинтересованности аудитории и релевантности контента.

Соотношение кликов к открытиям (CTOR) составило 17,38%, а коэффициент конверсии (CR) — 7,23%, что демонстрирует эффективность триггеров в стимулировании повторных покупок. Уровень отписок остался низким — 0,69%, а жалоб на спам не зафиксировано, что подтверждает правильную сегментацию и точное попадание в интересы аудитории.

Весь доход в первый месяц обеспечили именно триггерные рассылки, в частности, подтверждение регистрации и взаимодействие с формами подписки.

Период анализа: сентябрь 2023 года.

Этот результат стал возможен благодаря сочетанию правильной организации работы с email и сильной базы лояльной аудитории Ukrarmor.

Отзывы о сотрудничестве

Владислав Гавинчук, соучредитель и СМО Ukrarmor

Мы работаем с Netpeak Ukraine уже два года. Наш партнер помогает нам цифровыми инструментами, и очень эффективно — подхватить клиента и перевести в продажу.



Изначально наша стратегия была — много говорить о нас. Теперь наша стратегия — эффективно говорить о нас. На рынке появилось больше игроков, поэтому просто громко о себе кричать уже не работает.

Оксана Демечева, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

В результате мы получили понятную стратегию ретеншн-маркетинга, создали структуру коммуникаций и улучшили аналитику, что позволяет четко отслеживать влияние активностей на LTV и повторные покупки.



Сейчас ретеншн работает как неотъемлемая часть всей маркетинговой системы, а не как точечные активности, и показывает, насколько эффективно можно сочетать аналитический и креативный подходы для достижения бизнес-результатов.

Елена Полухина, Retention Marketing Team Lead в Netpeak Ukraine

Клиент проявил высокий уровень доверия к нашей экспертизе. Это позволило нам создать действительно эффективный Retention-маркетинг, который полностью соответствует потребностям Ukrarmor и их клиентов. На этом не останавливаемся и планируем совершенствовать сегментацию контактов и расширять каналы коммуникации. Спасибо за доверие!