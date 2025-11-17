Выход на ROMI 258% за первый месяц работы: кейс Ukrarmor
Ukrarmor — это о силе, защите и доверии, за которые борются на передовой и в тылу.
Чтобы поддержать эту связь и после покупки, мы взялись за построение эффективной email-коммуникации. До начала сотрудничества у бренда не было развитой системы рассылок, поэтому мы внедрили ее с нуля — и она сразу начала работать на удержание клиентов и стимулирование повторных покупок.
В этом кейсе покажем, как благодаря базовым триггерам и работе с лояльной аудиторией удалось достичь ROMI 258% в течение первого месяца.
Проект: Ukrarmor.
Период: сентябрь 2023.
Регион: Украина.
Услуга: Email-маркетинг.
Кто наш партнер
Ukrarmor — украинский бренд, основанный в 2022 году, специализирующийся на производстве и продаже тактического и военного снаряжения.
Помимо собственной продукции, Ukrarmor поставляет снаряжение от международных брендов — Salomon, Helikon-Tex, Sordin и 5.11 Tactical. Это помогает обеспечить клиентов полноценным комплектом для тактической подготовки.
Основные вызовы и наши цели
До начала нашего сотрудничества с Ukrarmor:
-
не было активных email-рассылок;
-
база подписчиков составляла ~2000 контактов;
-
коммуникация ограничивалась техническими сообщениями, без дизайна и маркетингового контента.
Мы поставили перед собой следующие цели:
-
наладить базовые email-каналы для работы с лояльной аудиторией;
-
создать автоматизированные триггерные рассылки;
-
стимулировать повторные покупки;
-
повысить уровень взаимодействия с подписчиками через email.
Решение: что мы сделали
Шаг 1. Подготовка к коммуникации
Чтобы письма доставлялись корректно и не попадали в спам, мы настроили аутентификацию домена (SPF, DKIM и DMARC). Параллельно разработали и интегрировали на сайт формы подписки, через которые начался сбор контактов.
Шаг 2. Унификация email-коммуникации
Мы создали мастер-шаблон email, который далее использовали для всех кампаний и триггеров.
Шаг 3. Запуск первых триггеров
Запустили базовые автоматизированные триггеры — подтверждение подписки и брошенной корзины, что помогло начать взаимодействие с аудиторией сразу после регистрации.
Double-opt-in (первое письмо):
Бонус за подписку (второе письмо):
Триггер брошенной корзины:
Шаг 4. Расширение триггерной карты
После запуска базовых сценариев мы перешли к масштабированию и постепенно расширили триггерную карту, добавив основные сценарии:
-
брошенный просмотр;
-
возвращение товара в наличие (wishlist, категория);
-
скидка на товары в корзине или выбранные;
-
next best offer и рекомендации;
-
реактивация неактивных подписчиков,
-
цепочки после покупки (доставка, отзыв, повторная покупка).
Также настроили ряд дополнительных автоматизаций для разных этапов пути клиента — от регистрации до повторных продаж. В дальнейшем мы планируем еще больше расширять карту, чтобы охватывать новые точки контакта и увеличивать долгосрочную ценность клиентов.
Результаты
В течение первого месяца после запуска базовых триггерных рассылок кампания показала высокую эффективность и обеспечила ROMI 258%.
Процент открытий писем среди подписчиков достиг 53%, а коэффициент кликов составил 2,84%. Это свидетельствует о заинтересованности аудитории и релевантности контента.
Соотношение кликов к открытиям (CTOR) составило 17,38%, а коэффициент конверсии (CR) — 7,23%, что демонстрирует эффективность триггеров в стимулировании повторных покупок. Уровень отписок остался низким — 0,69%, а жалоб на спам не зафиксировано, что подтверждает правильную сегментацию и точное попадание в интересы аудитории.
Весь доход в первый месяц обеспечили именно триггерные рассылки, в частности, подтверждение регистрации и взаимодействие с формами подписки.
Период анализа: сентябрь 2023 года.
Этот результат стал возможен благодаря сочетанию правильной организации работы с email и сильной базы лояльной аудитории Ukrarmor.
Отзывы о сотрудничестве
Владислав Гавинчук, соучредитель и СМО Ukrarmor
Мы работаем с Netpeak Ukraine уже два года. Наш партнер помогает нам цифровыми инструментами, и очень эффективно — подхватить клиента и перевести в продажу.
Изначально наша стратегия была — много говорить о нас. Теперь наша стратегия — эффективно говорить о нас. На рынке появилось больше игроков, поэтому просто громко о себе кричать уже не работает.
Оксана Демечева, Client Project Manager в Netpeak Ukraine
В результате мы получили понятную стратегию ретеншн-маркетинга, создали структуру коммуникаций и улучшили аналитику, что позволяет четко отслеживать влияние активностей на LTV и повторные покупки.
Сейчас ретеншн работает как неотъемлемая часть всей маркетинговой системы, а не как точечные активности, и показывает, насколько эффективно можно сочетать аналитический и креативный подходы для достижения бизнес-результатов.
Елена Полухина, Retention Marketing Team Lead в Netpeak Ukraine
Клиент проявил высокий уровень доверия к нашей экспертизе. Это позволило нам создать действительно эффективный Retention-маркетинг, который полностью соответствует потребностям Ukrarmor и их клиентов. На этом не останавливаемся и планируем совершенствовать сегментацию контактов и расширять каналы коммуникации. Спасибо за доверие!
Команда проекта: Дмитрий Гаврилов, Email Marketing Specialist; Анна Бондарь, Ольга Белик, Content Managers; Елена Полухина, Retention Marketing Team Lead; Оксана Демечева, Client Project Manager; Наталья Ткаченко, Design Team Lead.
