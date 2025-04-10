Технології та ретеншн: як ШІ допомагає утримувати клієнтів

Утримання клієнтів — один із найбільших викликів для бізнесу. Залучити нового покупця значно дорожче, ніж зберегти наявного. Навіть лояльні клієнти можуть втрачати інтерес, якщо їм не пропонувати актуальний та цінний контент. У сфері email та ретеншен-маркетингa це особливо важливо: кожен лист — це можливість нагадати про себе, зміцнити зв’язок і стимулювати повторні покупки.

У статті поясню, як завдяки штучному інтелекту та чат-ботам можна перетворити email-канал на потужний інструмент для побудови довготривалих відносин із клієнтами.

ШІ у retention-маркетингу: переваги використання

Штучний інтелект кардинально змінює підхід до утримання клієнтів, роблячи email-маркетинг точнішим, швидшим і ефективнішим. Завдяки аналізу великих обсягів даних ШІ дає змогу маркетологам передбачати поведінку користувачів і створювати персоналізовані стратегії комунікації.

Далі — три ключові аспекти, які ШІ покращує у retention-маркетингу.

Аналіз поведінки клієнтів у реальному часі

ШІ здатний відстежувати активність користувачів у режимі реального часу, аналізуючи відкриття листів, кліки, поведінку на сайті та історію покупок. Це допомагає оперативно реагувати на зміну інтересів клієнта й адаптувати стратегію комунікації. Наприклад, якщо користувач переглядає певну категорію товарів, система автоматично надсилає йому добірку найкращих пропозицій.

Персоналізація на основі штучного інтелекту

Системи машинного навчання визначають, який контент буде найбільш актуальним для конкретного клієнта: від часу відправлення листа до індивідуальних рекомендацій товарів. Це дає змогу створювати максимально релевантні пропозиції, що значно підвищують конверсію.

Автоматизація комунікацій та тригерних кампаній

Ручне налаштування email-кампаній поступово відходить у минуле. Завдяки ШІ бренди можуть налаштовувати складні тригерні сценарії, які працюють без додаткового втручання. Наприклад, система автоматично надсилає нагадування про покинутий кошик, пропонувє персоналізовані знижки або повертає клієнтів, які давно не взаємодіяли з брендом.

Усі ці можливості допомагають не просто підтримувати контакт із клієнтами, а й робити комунікацію максимально ефективною, підвищуючи лояльність і довічну цінність клієнта.

Читайте оглядову статтю про чат-боти і те, що чекає email-маркетинг та retention в 2025 році

Основні способи застосування ШІ для утримання клієнтів

Штучний інтелект відкриває нові можливості для брендів, які прагнуть не лише залучати, а й утримувати клієнтів. Завдяки автоматизованому аналізу даних та прогнозуванню поведінки користувачів ШІ допомагає створювати ефективні стратегії retention-маркетингу.

Персоналізовані рекомендації

ШІ аналізує попередні покупки, поведінку на сайті та навіть взаємодію з email-розсилками, щоби пропонувати кожному клієнту саме ті товари або послуги, які його зацікавлять. Це підвищує ймовірність повторних покупок і зміцнює зв’язок між брендом та клієнтом.

Наприклад, якщо користувач шукав вечірню сукню, ШІ може запропонувати аксесуари або взуття, що доповнять образ.

Кейс. Для компанії PUMA фахівці Netpeak Ukraine розробили нову стратегію з унікальними дизайнами листів та оновленими тригерними розсилками. Ці заходи сприяли зростанню доходу з email-каналу та розширенню бази підписників. У перший місяць співпраці досягли ROMI на рівні 5477,3%.

Прогнозування відтоку клієнтів

Одна з головних переваг ШІ — здатність передбачати, коли клієнт може покинути бренд. Алгоритми аналізують частоту покупок, рівень взаємодії з розсилками та інші поведінкові фактори, щоб виявляти користувачів із високим ризиком відтоку. Після цього автоматично запускається стратегія утримання, наприклад, надсилається персональна пропозиція або ексклюзивна знижка.

Сервіси, які вже можуть прогнозувати відтік: Optimove, HubSpot, Klaviyo.

Динамічний контент у розсилках

За допомогою ШІ можна змінювати вміст листів у режимі реального часу відповідно до поведінки клієнта. Це означає, що різні сегменти аудиторії отримуватимуть свої версії одного й того самого листа: хтось побачить рекомендації товарів, а хтось — спеціальну пропозицію на основі попередніх покупок. Такий підхід робить комунікацію значно ефективнішою.

Приклад рекомендацій у листі

Завдяки цим інструментам бренди мають змогу підтримувати активний зв’язок із клієнтами, пропонувати їм релевантний контент і запобігати відтоку, забезпечуючи якісний сервіс та персоналізований підхід.

ШІ та чат-боти: новий рівень взаємодії з клієнтами

Чат-боти на основі штучного інтелектуa стали потужним інструментом у retention-маркетингу, забезпечуючи швидку, персоналізовану та цілодобову підтримку клієнтів. Вони допомагають бізнесу не тільки утримувати клієнтів, а й покращувати їхній досвід взаємодії з компанією.

Як працюють AI-боти

ШІ-боти аналізують запити клієнтів, використовуючи обробку природної мови (NLP), та надають релевантні відповіді. Вони навчаються на основі історії спілкування та постійно вдосконалюються, щоб краще розуміти контекст розмови.

Як чат-боти допомагають утримувати клієнтів

Миттєва підтримка 24/7. Клієнти не хочуть чекати на відповідь. Віртуальні помічники оперативно відповідають на запитання, допомагаючи розв’язувати проблеми без затримок. Це підвищує рівень задоволеності та зменшує ймовірність відтоку клієнтів.

Кейс урядової платформи DREAM. Команда Netpeak Ukraine розробила чат-бот, який автоматизує відповіді на типові запити користувачів і надає необхідну інформацію за лічені хвилини. За два тижні реалізували MVP, інтегрували бот із системою клієнта через API й зняли навантаження з команди підтримки. Рішення покращило комунікацію з аудиторією та забезпечило зручний збір спеціалізованих звернень.

Персоналізовані рекомендації. ШІ-боти аналізують поведінку користувача та пропонують релевантні товари чи послуги. Автоматизація тригерних повідомлень. Боти можуть надсилати нагадування про покинутий кошик, повідомляти про знижки чи розповідати про новинки на основі інтересів клієнта. Це допомагає повернути потенційних покупців та стимулювати повторні покупки. Прогнозування потреб клієнтів. Завдяки машинному навчанню, ШІ передбачає наступні кроки клієнта. Наприклад, якщо користувач купив кросівкan>и, бот може запропонувати йоan>му спортивний одяг або аксесуари. Оптимізація комунікації в email-маркетингу завдяки інтеграції з розсилками: після отримання листа an>клієнт має можливість звернутися до бота для уточнення деталей або отримання персоналізованої пропозиції.

Детальніше про те, як чат-боти допомагають бізнесу рости та автоматизувати рутинні задачі.

Яке майбутнє у чат-ботів

Технології ШІ постійно вдосконалюються, і в майбутньому чат-боти стануть ще розумнішими. Чого очікувати надалі в розвитку технології ШІ чат-ботів:

голосові асистенти — можливість взаємодії не лише через текст, а й за допомогою голосу;

— можливість взаємодії не лише через текст, а й за допомогою голосу; інтуїтивне розуміння намірів користувачів — боти краще розпізнаватимуть емоції та контекст розмови;

— боти краще розпізнаватимуть емоції та контекст розмови; глибша інтеграція з CRM-системами — віртуальні асистенти враховуватимуть повну історію взаємодії клієнта з брендом, щоби пропонувати ще більш персоналізовані рішення.

Завдяки ШІ-ботам бренди можуть будувати довготривалі відносини з клієнтами, підвищувати рівень їхньої довіри та стимулювати лояльність. Це не просто автоматизація підтримки — це інструмент для покращення всього клієнтського досвіду.

Висновки

Штучний інтелект змінює підхід до утримання клієнтів в email-маркетингу, роблячи комунікацію персоналізованою, ефективною та автоматизованою. Завдяки аналізу поведінки користувачів у реальному часі, прогнозуванню відтоку клієнтів, динамічному контенту та інтеграції із чат-ботами бренди можуть зберігати аудиторію і значно покращувати взаємодію з нею. Інвестиції в ШІ для утримання клієнтів сприяють:

підвищенню лояльності клієнтів завдяки персоналізованому підходу;

автоматизації процесів, що економить час і ресурси команди;

покращенню конверсії через точні рекомендації та динамічні тригерні кампанії;

зменшенню відтоку клієнтів, надсилаючи своєчасні пропозиції та індивідуальні акції.

Бізнеси, які вже використовують ШІ в ретеншен-маркетингу, отримують конкурентну перевагу та вибудовують довгострокові відносини зі своїми клієнтами.

Якщо ви ще не інтегрували штучний інтелект у свої стратегії — саме час почати. Команда Netpeak Ukraine допоможе використати всі можливості ШІ у ваших email-кампаніях і чат-ботах. Заповнюйте заявку та отримайте безкоштовний аудит із точками росту.