Ганна Бондар

Ганна Бондар

Автор NJ з 2021
Позиція:
Senior Content Manager
Компанія:
Netpeak Ukraine
Інформація про себе
З 2021 року в команді Netpeak Ukraine. Відповідає за розвиток контентного напряму в email-маркетингу на посаді Senior Content Manager.

Свіжі матеріали

Email-маркетинг
Retention-маркетинг
677 2
Аналітика для утримання клієнтів: як впровадити найкращі рішення 
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
Аналітика для утримання клієнтів: як впровадити найкращі рішення 
677 2
Retention-маркетинг
2420 2
Ключові метрики Retention-маркетингу для різних ніш: повний гайд
Retention-маркетинг
Ключові метрики Retention-маркетингу для різних ніш: повний гайд
2420 2
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
1384 1
Технології та ретеншн: як ШІ допомагає утримувати клієнтів
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
Технології та ретеншн: як ШІ допомагає утримувати клієнтів
1384 1