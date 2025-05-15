Ключові метрики Retention-маркетингу для різних ніш: повний гайд

У сучасному маркетингу залучення клієнтів — це лише початок. Справжня цінність бізнесу визначається здатністю утримувати користувачів і підтримувати їхню активність. Retention-маркетинг спрямований саме на це: створює довготривалі відносини з клієнтами, підвищує їхню лояльність і збільшує Customer Lifetime Value (CLV).

У цьому гайді розгляну ключові метрики утримання користувачів залежно від ніші — від eCommerce до чат-ботів — і розкажу про інструменти для їх відстеження.

Основні метрики Retention Marketing

Retention Marketing спрямований на утримання наявних клієнтів і стимулювання їхньої активності. Виміряти ефективність стратегій допомагають ключові метрики. Вони дають змогу оцінити рівень залученості та лояльності користувачів, а також приймати обґрунтовані рішення щодо вдосконалення взаємодії з користувачами.

1. Retention Rate.

Retention Rate (RR) — це показник демонструє, який відсоток користувачів продовжує користуватися продуктом або послугою через певний період часу:

високий RR свідчить про ефективні стратегії залучення та утримання — клієнти задоволені сервісом і мають мотивацію повертатися;

низький RR сигналізує про проблеми з продуктом або маркетингом, що можуть призводити до втрати користувачів.

Формула для розрахунку коефіцієнта утримання клієнтів (CRR):

CRR = ((CE – CN) / CS) x 100%

CE = кількість клієнтів на кінець періоду.

CN = кількість нових користувачів, залучених протягом певного часу.

CS = кількість клієнтів на початку звітного проміжка.

2. Churn Rate.

Churn Rate (CR) — відображає, скільки користувачів припинили взаємодію з продуктом у заданий проміжок часу.

Щоб розрахувати Churn Rate, потрібно знати:

кількість осіб, відмовилися від використання продукту чи послуги протягом цього інтервалу;

загальне число активних на початку звітного відрізка.

Для розрахунку скористайтеся формулою:

Churn Rate = (CL / CB) x 100%

CL — кількість клієнтів, які припинили користуватися продуктом за певний час.

CB — загальна кількість активних користувачів на початок періоду.

3. Customer Lifetime Value.

Customer Lifetime Value (CLV) — це оцінка загального виторгу, який компанія отримає від одного клієнта упродовж усього часу його взаємодії з брендом.

Чим вищий CLV, тим вигідніше компанії інвестувати в утримання, оскільки вони приносять більше прибутку в довгостроковій перспективі.

Базова формула: CLV=ARPU×ACL

ARPU (Average Revenue Per User) — середній дохід з одного клієнта за певний проміжок часу.

ACL (Average Customer Lifespan) — середня тривалість життєвого циклу.

В e-commerce CLV часто розраховують через середній чек та частоту покупок, тоді як у B2B та SaaS — базується на довгострокових контрактах та утриманні користувачів.

4. Engagement Rate.

Цей показник демонструє, наскільки активно користувачі взаємодіють із контентом, продуктом чи сервісом.

Розраховується за формулою:

ER = (кількість відкриттів + кількість кліків) / кількість доставлених email × 100%

5. Average Session Duration.

Це середній час, який користувач проводить на платформі під час одного сеансу:

довший час взаємодії свідчить про високу зацікавленість;

надто короткі сесії можуть сигналізувати про проблеми з контентом або UX-дизайном.

Отримати результати Average Session Duration можна за формулою:

ASD = Total Conversation Time / Number of Sessions

Total Conversation Time — загальна тривалість усіх взаємодій із ботом, у секундах або хвилинах.

Number of Sessions — загальна кількість унікальних сесій.

Інструменти для відстеження метрик в чат-ботах

Ефективний ретеншен-маркетинг у чат-ботах неможливий без детального аналізу поведінки користувачів. Для цього є ряд інструментів, які допомагають відстежувати ключові метрики та оптимізувати комунікації з аудиторією.

Вбудовані аналітичні можливості платформ

Популярні платформи для створення чат-ботів, як-от ManyChat, Chatfuel, Botsify, SendPulse, Esputnik, мають вбудовані аналітичні модулі для відстеження основних показників ефективності:

відкриття повідомлень — наскільки добре користувачі реагують на комунікацію;

— наскільки добре користувачі реагують на комунікацію; CTR (Click-Through Rate) — скільки клієнтів переходять за посиланнями в боті;

— скільки клієнтів переходять за посиланнями в боті; час взаємодії — скільки часу користувач проводить у розмові;

— скільки часу користувач проводить у розмові; конверсії в цільові дії — покупки, підписки або запити у підтримку.

Перевага вбудованої аналітики — легкість використання та швидкий доступ до ключових даних без необхідності налаштовувати додаткові інтеграції.

Сім порад, які допоможуть створити ефективного віртуального асистента.

Інтеграції з Google Analytics, Amplitude, CRM-системами

Для глибшого аналізу даних чат-боти можна інтегрувати із зовнішніми аналітичними системами та CRM:

Google Analytics 4 — для відстеження поведінки користувачів, зокрема, які дії вони виконують перед конверсією;

— для відстеження поведінки користувачів, зокрема, які дії вони виконують перед конверсією; Amplitude — надає розширену аналітику взаємодії в боті, допомагає виявити точки відтоку та утримання;

— надає розширену аналітику взаємодії в боті, допомагає виявити точки відтоку та утримання; CRM-системи (HubSpot, Salesforce, Pipedrive) — забезпечують персоналізацію, сегментацію та глибокий аналіз історії взаємодій.

За допомогою таких інтеграцій можна будувати розширені воронки комунікації, виявляти проблемні місця в сценаріях ботів та покращувати користувацький досвід.

Більше про те, як чат-боти допомагають бізнесу рости.

Вплив ніші на вибір метрик для розсилок

Кожна ніша має свою специфіку комунікації, яка безпосередньо впливає на вибір метрик для оцінки ефективності email- та чат-бот-розсилок. Хоча базові показники — Open Rate, Click-Through Rate, Engagement Rate та Conversion Rate — залишаються спільними для всіх сфер, їхня пріоритетність і трактування змінюються залежно від бізнес-моделі та користувацької поведінки.

1. E-commerce.

У сфері електронної торгівлі основна мета розсилок — стимулювати повторні покупки, нагадувати про покинуті кошики та пропонувати персоналізовані рекомендації.

Ключові метрики — Open Rate (OR), CTR та конверсія з email:

високий OR (15–25%) — свідчить про зацікавленість підписників у пропозиціях;

— свідчить про зацікавленість підписників у пропозиціях; Click-Through Rate (2–5%) — відображає релевантність контенту й закликів до дії.

— відображає релевантність контенту й закликів до дії. конверсія з email (1–3%) — показує, наскільки ефективно розсилка стимулює покупки.

Показники можуть відрізнятися залежно від типу товару та рівня персоналізації. Висока конверсія в транзакцію демонструє лояльність аудиторії до бренду та успішність запущених кампаній.

2. SaaS.

Для SaaS та підпискових сервісів email-маркетинг спрямований на залучення і утримання користувачів, забезпечуючи постійну взаємодію з продуктом.

Найважливіші показники:

Engagement Rate (рівень залученості) — показує, наскільки активно користувачі реагують на контент;

показує, наскільки активно користувачі реагують на контент; Retention Rate (коефіцієнт утримання, 50–70% після трьох місяців) — сигналізує про повернення до сервісу після першого контакту;

сигналізує про повернення до сервісу після першого контакту; Product Adoption Rate (показник використання продукту) — демонструє, чи почали клієнти користуватися ключовими функціями після ознайомлення через розсилку.

3.EdTech.

У сфері онлайн-освіти email-розсилки спрямовані на підтримку мотивації, нагадування про навчальний процес і стимулювання завершення курсів.

Ключові показники:

Average Session Duration (середня тривалість сесії) — демонструє глибину взаємодії з контентом;

демонструє глибину взаємодії з контентом; Course Completion Rate (рівень залученості та відсоток завершення курсів) — свідчить про ефективність комунікацій і цінність освітньої програми;

свідчить про ефективність комунікацій і цінність освітньої програми; Open Rate (30-50%) — відображає зацікавленість у навчальних матеріалах.

4. B2B.

У B2B-комунікації розсилки мають тривалу дію: супроводжують клієнта на всіх етапах угоди — від першого контакту до закриття.

Важливі метрики:

Open Rate (відкриття листів, 20-35%) — свідчити про якісне сегментування бази та релевантність контенту;

свідчити про якісне сегментування бази та релевантність контенту; Lead-to-Customer Conversion Rate (коефіцієнт конверсії лідів у клієнтів, 5–15%) — демонструє зацікавленість у деталях пропозиції;

демонструє зацікавленість у деталях пропозиції; CLV (довічна цінність клієнта) — визначає прибутковість залучених користувачів.

Вплив ніші на вибір метрик для чат-бота

Поведінкові патерни, частота використання та очікувана цінність бота суттєво відрізняються залежно від бізнес-моделі, тому набір пріоритетних показників має бути адаптований під специфіку аудиторії.

1. E-commerce.

У цифровій торгівлі віртуальні помічники можуть стати ефективним каналом для персоналізованої взаємодії, відстеження поведінки користувачів і своєчасного нагадування про товари або акції:

частота повторних покупок — показує, як часто користувач повертається. Високе значення вказує на успішну стратегію утримання клієнтів;

— показує, як часто користувач повертається. Високе значення вказує на успішну стратегію утримання клієнтів; середній чек постійного клієнта — важливий показник, допомагає оцінити наскільки добре працюють апсейли й крос-сейли через бот;

— важливий показник, допомагає оцінити наскільки добре працюють апсейли й крос-сейли через бот; Open Rate і Click Rate — сигналізують про зацікавленість аудиторії в пропозиціях і готовність переходити за посиланням на сайт або карту товару.

2. Сервіси та SaaS.

У сфері сервісних продуктів і SaaS чат-боти відіграють ролі асистентів, які автоматизують підтримку, навчають користувачів і залучають до використання можливостей сервісу:

активність у боті — відображає частоту взаємодії з помічником для отримання інформації, навчання або виконання конкретних дій у сервісі;

— відображає частоту взаємодії з помічником для отримання інформації, навчання або виконання конкретних дій у сервісі; частота звернень у підтримку — зменшення цього показника за зростання кількості користувачів свідчить про ефективну роботу бота як першої лінії допомоги;

— зменшення цього показника за зростання кількості користувачів свідчить про ефективну роботу бота як першої лінії допомоги; кількість продовжених підписок — ключовий показник успішності ретеншен-стратегії. Боти можуть надсилати нагадування про оновлення, пропонувати персоналізовані знижки або допомагати з вирішенням питань.

3. Медіа та контентні проєкти.

Для таких платформ чат-боти — потужний інструмент для доставлення контенту, персоналізованих рекомендацій взаємодії, що сприяє зростанню лояльної аудиторії та монетизації:

час, проведений у боті — ключова метрика для вимірювання глибини залученості. Чим довше користувач взаємодіє з вмістом, тим вища ймовірність повернення;

— ключова метрика для вимірювання глибини залученості. Чим довше користувач взаємодіє з вмістом, тим вища ймовірність повернення; кількість підписок на оновлення — свідчить про бажання отримувати контент регулярно через обраний канал;

— свідчить про бажання отримувати контент регулярно через обраний канал; CTR на повідомлення — визначає, як часто користувачі переходять до читання повних матеріалів після отримання повідомлення.

Висновки

Ефективність ретеншен-маркетингу неможливо оцінити без правильної аналітики та правильно обраних метрик. Успішні стратегії утримання базуються не на загальних підходах, а на розумінні специфіки кожної ніші:

в e-commerce ключову роль відіграє частота повторних покупок і середній чек;

ключову роль відіграє частота повторних покупок і середній чек; у SaaS — показники утримання, активності та продовження підписок;

— показники утримання, активності та продовження підписок; в EdTech — тривалість сесій і завершення курсів;

— тривалість сесій і завершення курсів; у B2B — довгострокове супроводження клієнта й ефективність лідів;

— довгострокове супроводження клієнта й ефективність лідів; у медіа — час на платформі та глибина взаємодії з контентом.