Автоматичні правила Google Ads: повний гід із налаштування й оптимізації

Автоматизація рутинних процесів у Google Ads — необхідність для сучасного маркетолога. Але керування рекламними кампаніями в Google Ads вручну забирає багато часу й ресурсів. Постійний моніторинг, аналіз даних і внесення змін швидко перетворюються на рутину.

У цій статті я розповім, у який спосіб автоматичні правила Google Ads полегшують життя. Перед вами детальний розбір видів автоматичних правил і їхнє покрокове налаштування, а також приклади, де автоправила — незамінний помічник в оптимізації РК.

Якщо ви тільки починаєте працювати з Google Ads, вам стане в пригоді цей посібник для новачків в онлайн-рекламі.

Що таке автоматичні правила Google Ads

Це набір умов і дій, які ви встановлюєте для рекламних кампаній. Коли умови виконуються, система автоматично застосовує визначені дії.

Переваги використання автоправил Google Ads

Економія часу. Автоматизація рутинних завдань, наприклад, запуск і зупинка РК за розкладом, дає маркетологам зосередитися на стратегічних аспектах. Точність виконання. Автоправила працюють 24/7 і не припускаються помилок через людський фактор, що важливо при роботі з кількома РК водночас. Контроль над розкладом показів. Легко налаштувати показ реклами в певні години або дні тижня — це оптимізує витрати. Швидке реагування на зміни в ефективності кампаній. Хоча складні зміни бюджетів чи ставок зазвичай не автоматизуються, правила дають швидко виявити проблемні ланки. Як-от ключові слова з низьким показником якості. Масштабованість. Для агентств і великих рекламодавців корисно, що можна застосовувати однакові налаштування до багатьох РК і не збільшувати робоче навантаження.

Критичні рішення, такі як зміна витрат чи призупинення неефективних груп оголошень, зазвичай приймаються на основі експертної оцінки та особистого аналізу даних спеціалістом. Автоправила в цьому контексті — допоміжний інструмент і оптимізує рутинні процеси, проте не замінює стратегічне мислення маркетолога.

Покрокова інструкція з налаштування автоправил Google Ads

Перш ніж розглядати складні сценарії автоматизації, варто зосередитися на базових налаштуваннях правил.

Крок 1. Доступ до розділу «Правила»

Увійдіть у свій обліковий запис Google Ads. У меню ліворуч натисніть на іконку «Інструменти й налаштування». У розділі «Масові дії» натисніть на пункт «Правила».



Крок 2. Створення нового правила

На сторінці «Правила» натисніть синій плюс.

Оберіть одне з 14 типів автоматичних правил, яке ви хочете створити:

правила для кампаній;

груп оголошень;

ключових слів;

оголошень;

медійних ключових слів;

тем;

місць розташування;

аудиторії;

вікових діапазонів;

статей;

батьківських статусів;

діапазонів доходу;

груп об ’ єктів;

єктів; критеріїв контенту.

Кожен тип автоматичного правила має свої власні категорії інформації, які потрібно заповнити.

Розглянемо сценарій, коли ви хочете створити автоматичне правило для кампанії.

Крок 3. Налаштування правила

Введіть зрозумілу назву. Наприклад, «Зупинка кампаній при перевитраті».

Виберіть, до яких елементів вашого облікового запису буде застосовуватися правило — усі кампанії, конкретні кампанії тощо.

Виберіть дію, яку має виконувати правило. Наприклад, для кампаній — увімкнути їх чи призупинити, змінити витрати, змінити мітки, надіслати електронний лист.

Ви маєте можливість додати до п’яти різних дій в одне правило, зазначивши їхню послідовність.

Встановіть умови, за яких буде спрацьовувати правило. Наприклад:

витрати перевищують X грн;

CTR нижче X%;

конверсії менше X за день;

кампанії, що містять певну мітку.

Вкажіть, наскільки часто має перевірятися правило. Ви маєте можливість вибрати частоту повторювань, час виконання і вказати період часу для аналізу даних.

Вкажіть, ви хочете отримувати сповіщення електронною поштою, коли правило спрацьовує чи тільки коли виникають помилки.

Крок 4. Перевірка і збереження

Перевірте всі налаштування правила. Натисніть «Перевірити правило», щоби побачити, як воно працюватиме з вашими поточними даними. Якщо все вірно, натисніть «Зберегти правило».

Важливо пам’ятати:

Перед створенням правила переконайтеся, що у вас достатньо даних для його ефективної роботи.



Наприклад, це статистика показів, кліків та конверсій за останні 30+ днів. А також дані про вартість кліків та конверсій, інформація про ефективність ключових слів (показник якості, CTR), дані про використання коштів. Обов’язково врахуйте сезонність вашого бізнесу для отримання повної картини. Починайте з простих правил і поступово ускладнюйте їх, спостерігая за результатами. Регулярно перевіряйте ефективність ваших правил і корегуйте їх за необхідності.

Завдяки автоматичним правилам ви значно оптимізуєте управління РК і забезпечите їхню ефективність 24/7.

Ідеї для використання автоправил і приклади налаштування

У практиці Netpeak Ukraine автоправила здебільшого використовуються для простих і важливих операцій, таких як вмикання чи зупинка кампаній, груп оголошень або окремих оголошень у заздалегідь визначений час. У цих випадках вони демонструють 100% ефективність і надійність.

За моїм досвідом, обмежене використання автоправил пов’язане не стільки з недовірою до їхньої роботи, скільки із недостатнім розумінням їхнього повного потенціалу.

Перш ніж звертатися до сторонніх ресурсів чи налаштовувати складні скрипти для реалізації більш комплексних завдань, доцільно спочатку дослідити функціональні можливості вбудованих автоправил Google Ads.

Ці лайфхаки допоможуть вам підвищити ефективність реклами й заощадити час.

Автоправило «Вимкнення дорогих ключових слів»

Мета — автоматично вимикати ключові слова, котрі перевищують встановлений поріг вартості за конверсію, щоб оптимізувати витрати й підвищити загальну ефективність кампанії.

Налаштування

Дія. Призупинити ключові слова. Застосувати до. Усі пошукові кампанії. Умови:

вартість / конверсія > 200 грн;

витрати > 400 грн (щоб уникнути вимкнення ключів із недостатньою статистикою);

кліки > 200 (для забезпечення статистичної значущості);

частота — щотижня.

Період часу для аналізу даних. Останні 30 днів.

Це правило автоматично відстежує ефективність ключових слів у всіх ваших пошукових кампаніях. Воно перевіряє три важливі умови:

Вартість конверсії перевищує встановлений поріг у 200 грн. На ключове слово витрачено понад 400 грн, щоб уникнути передчасного вимкнення потенційно ефективних ключів. Ключове слово отримало більше 200 кліків, щоби забезпечити достатню вибірку для прийняття рішення.

Правило спрацьовує щотижня, аналізуючи дані за останні 30 днів. Це дає змогу враховувати довгострокові тренди й сезонні коливання.

Читайте корисну статтю про оптимізацію ключових слів в рекламних оголошеннях Google Ads.

Автоправило «Сповіщення про низький показник якості ключових слів»

Мета — автоматично виявляти проблемні ключі задля їхньої своєчасної оптимізації.

Налаштування

Тип правила. Ключове слово. Дія. Надіслати електронного листа. Застосувати до. Усі активні пошукові кампанії. Умови:

показник якості < 5;

покази > 1000.

Частота. Щотижня, використовуючи дані за останні 30 днів.

Пояснення. Це правило автоматично перевірятиме всі ваші активні ключові слова та надсилатиме вам електронного листа, якщо виявить ключі з низьким показником якості (< 5) і достатньою кількістю показів (> 1000).

Показник якості є важливим фактором, що впливає на позицію оголошення та вартість за клік. Ключові слова з низьким показником якості призводять до вищих витрат і нижчих позицій у пошуковій видачі.

З урахуванням цього параметра ви зможете оптимізувати текст оголошень і цільової сторінки й покращити релевантність.

Отримуючи такі сповіщення, ви зможете:

Вчасно виявляти проблемні ключові слова. Переглянути структуру кампаній і груп оголошень. За необхідності призупинити або видалити неефективні ключі.

Автоправило «Оптимізація денного бюджету»

Важливо. Це специфічне правило, яке потребує обережного використання і попереднього тестування. Невірне налаштування може призвести до неконтрольованого зростання витрат. Перед застосуванням на всі РК, протестуйте його на обмеженій кількості кампаній з невеликими витратами.



Уважно споглядайте результати й будьте готові швидко внести корективи або вимкнути правило через аномальне зростання витрат. Використовуйте це правило лише за умови стабільної ефективності ваших РК і наявності достатнього запасу коштів.

Мета — автоматично збільшувати денні витрати для ефективних РК, максимізувати кількість конверсій у високоефективні дні.

Налаштування

Дія. Збільшити денний бюджет кампанії. Застосувати до. Усі активні або обрані тестові кампанії. Умови:

вартість / конверсія < або = X грн (ваш цільовий показник CPA або нижче);

бюджет витрачено > Y грн (де Y — приблизно 90% від звичайного денного бюджету);

денний бюджет < Z грн (максимальний ліміт витрат);

кількість конверсій сьогодні > 0.

Частота. Щодня. Зміна бюджету. Збільшити на 15%. Використання даних за. Сьогодні.

Пояснення. Правило допоможе вам автоматично збільшувати денний бюджет для тих кампаній, що показують хорошу ефективність і ризикують вичерпати кошти до кінця дня. Це дозволить вам отримати максимум із високоефективних днів.

Висновки

Автоматичні правила Google Ads — потужний інструмент оптимізації РК, значно полегшує роботу маркетологів. Проте, щоб отримати максимальну користь від цього функціоналу, варто дотримуватися базових принципів:

Баланс автоматизації й контролю. Хоча автоправила здатні виконувати багато завдань самостійно, вони не можуть повністю замінити людське мислення. Регулярно перевіряйте налаштовані правила і їхній вплив на ефективність РК. Дані як основа рішень. Переконайтеся, що у вас достатньо інформації для створення нового правила. Використовуйте тривалі часові проміжки або додаткові критерії для забезпечення надійності даних. Комплексний підхід. Використовуйте автоправила як частину загальної стратегії оптимізації. Вони можуть допомогти в рутинних завданнях, звільнять час для аналітики й розробки стратегії.

Пам’ятайте, автоматичні правила — це інструмент, ефективність якого залежить від вашого вміння його налаштувати й використовувати.

Експериментуйте, і завдяки аналізу результатів ви створите систему правил, що значно підвищить ефективність ваших рекламних кампаній у Google Ads.