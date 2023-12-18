Як підвищити продажі брендових прикрас у Казахстані на 8-е березня. Кейс Pandora.kz
Проєкт: pandora.kz.
Регіон: Казахстан.
Період просування: 1-10 березня 2021 року.
Команда проєкту: інтернет-маркетолог Денис Каторов і менеджерка проєкту Марія Тарджиманян.
Особливості проєкту
Бренд Pandora створено в Данії 1982 року, він пропонує безліч різноманітних шармів, браслетів, каблучок, сережок, кольє і кулонів, які дають змогу жінкам висловити свій персональний стиль.
Сьогодні ювелірні вироби Pandora продаються в усьому світі: у бренду понад 7400 точок продажів, зокрема 2700 автентичних магазинів у 100 країнах.
Компанія «Амадео Центральна Азія» — офіційний і ексклюзивний дистриб'ютор бренду на території Республіки Казахстан з 2015 року.
Жителі Казахстану можуть придбати вироби Pandora в 26 фірмових магазинах по всій країні або замовити онлайн з доставкою по всьому Казахстану на офіційному сайті pandora.kz.
Що було потрібно від Netpeak
Свята — «гарячий» і очікуваний сезон для ювелірної тематики, під час якого можна істотно збільшити виручку, якщо виділитися серед пропозицій конкурентів.
Команда Pandora.kz поставила перед нами завдання — знайти спосіб збільшити березневі продажі бренду відносно минулого року.
Стратегія просування
Щоб підвищити рівень продажів, ми розбили проведення рекламної кампанії на такі етапи:
- підготовка;
- робота з аудиторіями;
- робота з креативами;
- регулярне коригування та оптимізація бюджетів.
Далі розповімо докладніше про кожен пункт.
Підготовчий етап
На святковий період Pandora запланувала унікальну акцію, яка жодного разу не проводилася в подібних масштабах у Казахстані — знижки на всі вироби до 30%.
Тому було важливо заздалегідь підігріти інтерес аудиторії до цієї акції.
Для цього ми спільно з клієнтом у період з 22 до 28 лютого запустили кілька відеороликів у YouTube і Facebook.
Щоб підготовчі ролики приносили користь і зацікавлювали покупців, вони повинні дотримуватися кількох простих правил:
Наявність представників аудиторії. Для цієї мети розробили два відеоролики.
Перший — для закоханих пар:
Другий — для дочок і мам:
Завдяки цьому людям простіше ототожнювати себе з брендом і його продукцією.
Важливо, щоб у ролику був присутній логотип бренду та його продукція. Бажано, щоб це були новинки — наприклад, нові колекції прикрас. Логотип при цьому повинен бути чітко помітним під час показу всього ролика.
Для цієї мети Pandora розмістила прикраси з нової колекції в другій половині рекламного кліпу:
Посил у рекламі має інтригувати і підігрівати інтерес аудиторії, іноді не кажучи прямо про майбутню акцію. В одному з роликів ми дали подібний «підготовчий» натяк (приклад із Фейсбуку):
Під час масових акцій важливо максимально покрити всі точки контактів з аудиторією. Тому використовуйте всі доступні місця розміщень, які дозволить задіяти ваш рекламний бюджет. У випадку з підготовчим відеороликом ми використовували розміщення на YouTube, а також у Stories, стрічках і відео Facebook та Instagram.
Сторіс:
Стрічка:
Підключення кампаній з відеороликами на старті акції дало змогу зацікавити аудиторію ще до початку знижок.
Робота з аудиторіями
Під час подібних акцій важливо покривати не тільки лояльну аудиторію, яка регулярно купує продукцію, а й залучати нових покупців, які поки що слабо знайомі з брендом або зовсім його не знають.
З цією метою ми виконали роботу зі створення воронки аудиторій — від найширших таргетингів до найбільш вузьких. Окремо опрацьовувалися таргетинги в кожній рекламній системі.
Google Ads
1. Стандартні аудиторії за інтересами в Google Ads. Подібні таргетинги дають змогу охоплювати найвищі рівні воронки:
2. Аудиторії зацікавлених покупців у Google Ads. Таргетинги пропрацювали в такій градації:
- тематичні аудиторії, пов'язані з ювелірними виробами:
- навколотематичні аудиторії, пов'язані з красою і модою:
- таргетинги на події, пов'язані зі святами та урочистостями:
3. Інші тематичні аудиторії:
4. Кастомні аудиторії. Дозволяють нам самостійно (за допомогою ключових слів та/або доменів), вказувати бажані напрямки таргетингів. Ці сегменти налаштували за такими напрямками:
- бренд магазину — щоб охопити найбільш лояльну аудиторію;
- бренд конкурентів — дають змогу залучити аудиторії з інших брендів. Якщо акційна пропозиція має гідний вигляд, є ймовірність забрати собі частину аудиторії;
- тематичні запити щодо ювелірних прикрас — важливо опрацьовувати аудиторії, які тісно пов'язані з продукцією;
- загальні запити про подарунок для дівчат, мам і дочок — працюють з аудиторією на самому верху воронки;
- запити, які працюють зі святковим періодом — опрацьовували аудиторію за темою 8 березня.
5. Схожа аудиторія (look-alike), на тих, хто здійснював покупки протягом року:
6. Аудиторії ремаркетингу. Тут також варто проводити розбивку за різними напрямками:
- сегментація за відвідувачами карток товарів:
- сегментація за покинутими кошиками:
- сегментація за покупцями:
7. Таргетинг на базу покупців. Найчастіше люди, які залишають свої контактні дані під час купівлі — найбільш лояльна аудиторія бренду. Їх слід інформувати про будь-які акції насамперед, а також додатково створювати look-a-like сегменти для подібних баз.
У рамках акції ми обов'язково попрацювали з цим сегментом:
Зазначені вище аудиторії додали не тільки в медійні та відеокампанії, а й у пошукові. Аудиторії в пошукових кампаніях дають додаткові «сигнали» рекламним системам для показу рекламних оголошень.
Як це працює:
Коли ж ми додаємо в пошукові кампанії такі аудиторії, то рекламна система має додатковий сигнал, який дає більше шансів на перемогу на аукціоні.
Тобто, є два рекламодавці: в одного пошук налаштований просто за ключем «купити ювелірні прикраси», і є інший, у якого є ключ «купити ювелірні прикраси» + аудиторія «ювелірні прикраси».
У підсумку, якщо людина вбиває такий ключ, то Google віддає перевагу другому рекламодавцю, оскільки крім ключа він зачіпає ще й поведінкові інтереси.
Аналогічну роботу виконали для Facebook:
1. Таргетинг за інтересами і моделями поведінки:
2. Таргетинг на схожу аудиторію. Щоб наростити охоплення і не допускати великого розподілу бюджету, можна опрацьовувати кілька сегментів у рамках однієї групи:
3. Використання аудиторій ремаркетингу. Для більшого охоплення підключили сегмент усіх користувачів:
4. Таргетинг на базу телефонів та електронних адрес:
Для коректної роботи аудиторій важливо проводити крос-мінусовку користувачів. Тобто, якщо ми створюємо групу тільки на нову аудиторію, то з неї важливо виключити наявну аудиторію (ремаркетинг і база). Необхідний поділ аудиторій за різними групами.
Це дає змогу уникнути перетину під час показу креативів, а також уникнути перенасичення під час рекламної активності та банерної сліпоти.
Таким чином планомірна робота на кожному рівні воронки дає змогу інформувати як нову аудиторію, так і активно спілкуватися з уже наявною, робити повторні продажі за лояльною базою.
Робота з креативами
З огляду на унікальність і новизну пропозиції, важливо було зробити її помітною і такою, що привертає увагу.
Для цього бажано використовувати не тільки стандартні графічні зображення, а й динамічні формати (GIF і HTML).
Дизайнери Netpeak підготували кілька версій креативів для Facebook і Google Ads:
Подібні помітні оголошення дали змогу привернути додатковий інтерес аудиторії та підвищити CTR, %.
Також умови акції важливо доносити в пошукових креативах. Для цієї мети на період акції ми поліпшили заголовки, щоб додатково розповісти про акцію і підвищити клікабельність оголошень:
Контроль бюджетів
Один з інсайтів, який дасть вам змогу вичавити максимум з акційної активності, — не допускати обмежень за бюджетом для найконверсійніших кампаній (пошукові та торгові кампанії).
Крім цього, необхідно контролювати такий показник, як відсоток втрачених показів через бюджет. Він не повинен перевищувати 5%, а в ідеалі прагнути до нуля.
Результат
Плідна і системна робота Netpeak з усіма рекламними кампаніями клієнта під час акції дозволила нам, порівняно з аналогічним періодом:
- збільшити CTR на 19,74%;
- знизити вартість на 19,13%;
- збільшити коефіцієнт транзакцій на 65,25%;
- збільшити кількість транзакцій на 41,27%;
- підвищити оборот на 30,74%;
- знизити ціну за транзакцію на 42,75%.
Висновки
- Перед запуском великої акції слід підігрівати аудиторію. Важливо, щоб точок контакту з нею було якомога більше. А рекламні матеріали розкривали кілька зрізів — чітко демонстрували аудиторію, нагадували про продукт і бренд.
- Під час планування медійної активності важливо працювати з новою та наявною аудиторією. Для цього варто задіяти максимум можливостей таргетингу: підключити кілька рівнів стандартних аудиторій, створити кастомні аудиторії, підготувати списки ремаркетингу, підключити бази телефонів та електронних адрес.
- У подібні періоди важливо відрізнятися, тому варто опрацювати нестандартні формати креативів — як з точки зору змісту, так і з технологічного боку.
- Ключовий момент — у період підвищеного попиту витрати на рекламні кампанії зростають. Важливо не допускати простою рекламних кампаній. Для цього слід стежити за бюджетами і вартістю кліка.
Більше за темою
Свіжі
Підбірка для натхнення: які святкові ASO-креативи вже з’явились в App Store та Google Play
Команда RadASO проаналізувала застосунки, які змінили графіку напередодні свят у 2023-му році та зібрала цікаві референси.
Як зв’язати Google Ads і Google Analytics 4: покрокова інструкція
Отримуйте якнайбільше інформації про свою цільову аудиторію, та покращуйте рекламні кампанії, використовуючи на повну інструменти Google
Як привернути увагу до відкриття офлайн-бізнесу і здати в оренду 1200 квадратних метрів в умовах пандемії
Особливості просування локального офлайн-бізнесу.