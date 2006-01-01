Роман Хохлов

Роман Хохлов

Автор NJ з 2024
Позиція:
Client Project Manager
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Інформація про себе
Client Project Manager у Netpeak Ukraine з 2021 року.

3199 28
Диджиталізація АТБ. Комплексний онлайн-маркетинг для лідера ритейлу України — кейс
