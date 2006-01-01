Христина Крук

Інформація про себе

Упродовж останніх п'яти років активно працюю в сфері маркетингу, мій досвід охоплює роботу з B2B, B2C та FinTech. У своїй роботі спрямовуюсь на створення ефективних стратегій, які не лише передають інформацію, але й привертають увагу через відчуття та емоції. Кожен відправлений лист для мене — це магічний момент зв'язку з аудиторією. Мої знання та досвід — це не просто інструменти, це ключі до відкриття нових горизонтів ефективного спілкування з клієнтами.