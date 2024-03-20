ROMI 1742% з першого місяця співпраці — кейс intertop.kz з email-маркетингу

Проєкт: intertop.kz. Період просування: 01.09.2022 — 28.03.2023. Регіон просування: Казахстан. Послуга: email-маркетинг. Команда проєкту: Євгенія Семко, Email Marketer; Віталій Іванов, Team Lead Email&Retention Marketing Team; Віолета Гусак, Team Lead Project Manager; Ганна Бондар, Content Manager; Наталя Ткаченко, Team Lead of Design Team; дизайнери Ганна Романко, Айканіш Бейшембаєва, Дмитро Богомол.

Хто клієнт

Intertop — відомий український ритейлер з продажу взуття, одягу та аксесуарів. Успішно працює на казахському ринку з 2006 року і налічує понад пів сотні магазинів у 14 великих містах. Представляє продукцію сотні брендів, серед них Geox, Clarks, Skechers, Timberland, Braska, Emporio Armani, Tommy Hilfiger.

Цілі просування

Коли intertop.kz звернувся до команди Netpeak Agencies Group, він уже мав велику клієнтську базу в Казахстані. Запит був на те, щоб збільшити продажі та покращити взаємодію з покупцями. Що трансформувалося в конкретні цілі для email-маркетингу:

Збільшити трафік із каналу email, виростити дохід із нього на 30%. Поліпшити й оновити дизайн тригерних і масових листів, щоб зробити їх привабливішими для клієнтів і підвищити конверсію.

Дії команди

Насамперед ми провели аудит уже наявного каналу еmail intertop.kz. Оцінили:

кампанії за каналом email;

тригерні листи;

форми підписки;

дизайн.

Команда Netpeak Agencies Group розробила стратегію просування, яка включала гейміфікацію, розсилки через Web-push повідомлення, збільшення кількості нових тригерів щомісяця. Давайте про це докладніше.

Оновлення дизайну та шаблонів

Візуал, який довго не змінюється, може приїстися. Тому вирішили оновити дизайн одразу за кількома напрямами.

Оновили шаблон для тригерних листів. Мова про листи, які люди отримують у відповідь на певні дії на сайті. Наприклад, велком-серія після підписки або лист-нагадування, якщо залишити товар у кошику. Змінили дизайн форм підписки. Змінили дизайн масових розсилок. Водночас постійно робили А/В-тести з різними варіантами розташування карток товарів і їхнім зовнішнім виглядом, щоб знайти ті варіанти, які будуть найцікавішими для підписників.

Загалом ми хотіли зробити бренд більш упізнаваним, а дизайн — таким, що запам’ятовується. Тому додали до листів корпоративні кольори та приділили більше уваги розташуванню акцентів у дизайні, завдяки чому він став привабливішим, лаконічнішим і зрозумілішим для підписника.

Так виглядав тригер «Покинутий перегляд» до початку роботи команди:

Після:

«Покинутий кошик» до і після:

Гейміфікація

Мова про листи з незвичайною тематикою, що залучають до інтерактиву, і обов’язково в цікавому дизайні. Чудово працюють для підтримки інтересу підписників.

Приклад листа із грою «Знайди всі відмінності»:

Приклад листа із загадкою:

Що ще ми зробили?

1. Провели аналітику.

У маркетингу без правильного аналізу даних можна пропустити важливі аспекти, які впливають на результати.

Наприклад, після оновлення тригерного ланцюжка, ми помітили зниження ефективності. Аналіз допоміг визначити, що проблема була в новому дизайні та його структурі. Відповідно, ми:

внесли корегування в дизайн;

тестували різні теми для листів;

регулювали часові інтервали між ними.

Це допомогло оптимізувати роботу листів і підвищити їхню ефективність.

Інший приклад — ми помітили, що темпи зростання бази підписників сповільнилися, внесли зміни в дизайн форми підписки та листа підтвердження, що підвищило кількість нових підписників.

2. Адаптували листи під мобільні пристрої.

Багато користувачів використовують саме смартфони для перевірки електронної пошти. Таким чином, якщо листи не адаптовані під мобайл, це може негативно позначитися на їхньому користувацькому досвіді та викликати незручності під час перегляду листа. Що, своєю чергою, загрожує зниженням конверсії.

3. Розсилки Web-push повідомлень.

Web-push повідомлення — це ефективний інструмент комунікації з клієнтами в реальному часі. Вони з’являються прямо на екрані пристрою користувача, незалежно від того, чи відкрито у них сайт у браузері. Основні інформаційні приводи, які ми використовували в пуш-повідомленнях:

знижки — миттєво інформували наших клієнтів про акційні пропозиції та знижки;

нова колекція;

відкриття нового магазину — інформували лояльних клієнтів про нові точки продажів;

розпродажі — йдеться про повідомлення про сезонні розпродажі;

анонси — повідомляли про майбутні події, акції, спеціальні пропозиції або колаборації.

Завдяки Web-push сповіщенням можна підтримувати постійний зв’язок із клієнтами, сприяючи підвищенню лояльності та збільшенню продажів.

Результати просування

Команда Netpeak Agencies Group проводила аналітику діючих розсилок, підготувала план розвитку каналу email, підготувала мапу комунікації та адаптувала листи під мобільні пристрої. Крім того, ми переробили тригери для листів «Покинутий перегляд» і «Покинутий кошик», значно підвищивши їхню ефективність і візуальну привабливість. За час роботи над проєктом з 1 вересня 2022 року по 1 квітня 2023 року:

дохід збільшився на 21,23%;

кількість трансакцій збільшилася на 19,58 %;

коефіцієнт трансакцій зріс на 31,5%;

середній чек — плюс 1,38%;

цінність сеансу (співвідношення доходу до числа сеансів) збільшилася на 33,31 %.

З першого місяця співпраці ROMI досяг 1742% і стабільно зростає. Середній ROMI за період з початку співпраці становить 1531%:

Загалом стабільно високі значення ROMI та тенденція до зростання показників ROMI вказують на те, що співпраця є успішною у забезпеченні значного повернення інвестицій.

Надалі команда Netpeak планує продовжувати слідувати обраним курсом, нарощуючи базу підписників, використовувати гейміфікацію. Перед нами стоять нові цікаві цілі, яких ми досягнемо з партнерами з intertop.kz:

Збільшення доходу від тригерних розсилок на 50%. Збільшення залученості під час взаємодії зі списками розсилки до 60%. Збільшення темпів зростання абонентської бази на 20%. Розширення каналів зв’язку з аудиторією (sms, App inbox, Push mobile). Збільшення доходу від retention-маркетингу на 30% на рік.

Відгуки про співпрацю

Віолетта Гусак, Team Lead Project Manager у Netpeak Agencies Group

На початку співпраці команда ідентифікувала цілі, що дало напрям дій. Професіоналізм та оперативність усіх учасників команд виявилися неоціненними. Усі учасники завжди були готові вислухати рекомендації та ідеї й діяти. Відкрите спілкування, обмін ідеями та плідна співпраця — все це стало частиною отриманого результату. Ми справді відчуваємо, що працюємо як одна команда, рухаючись в одному напрямку.

Карина Жасибек, SMM manager в INTERTOP

Робота з командою Netpeak показала чудові результати — ми досягли поставлених цілей, покращили процеси і вибудували максимально зрозумілу структуру роботи. Багато аналізували, запускали А/В-тести і намагалися зробити промо- і тригерні розсилки максимально ефективними, візуально приємними і такими, що передають айдентику кожного з брендів.

Катерина Щипачова, Digital manager в INTERTOP