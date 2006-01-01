Кирил Шум

Кирил Шум

Автор NJ з 2026
Позиція:
Data Analyst
Компанія:
Netpeak Agency Ukraine
Соцмережі:
LinkedIn
Інформація про себе
Дані — це не просто цифри в таблицях, а відображення поведінки людей, процесів і рішень. Вони завжди щось розповідають, якщо правильно поставити запитання. Мій шлях в аналітиці почався з інтересу до пошуку закономірностей і поступово переріс у системну роботу з даними та машинним навчанням. Сьогодні допомагаю перетворювати масиви інформації на зрозумілі інсайти та бізнес-рішення у команді аналітиків Netpeak.
Соцмережі:
LinkedIn

Свіжі матеріали

Аналітика
125 0
Як оцінити готовність бізнесу до ML-аналітики: чекліст від Netpeak
Аналітика
Як оцінити готовність бізнесу до ML-аналітики: чекліст від Netpeak
125 0