Інформація про себе

Дані — це не просто цифри в таблицях, а відображення поведінки людей, процесів і рішень. Вони завжди щось розповідають, якщо правильно поставити запитання. Мій шлях в аналітиці почався з інтересу до пошуку закономірностей і поступово переріс у системну роботу з даними та машинним навчанням. Сьогодні допомагаю перетворювати масиви інформації на зрозумілі інсайти та бізнес-рішення у команді аналітиків Netpeak.