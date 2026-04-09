GA4 для eCommerce: які метрики справді впливають на дохід, а які — просто «для звіту»

GA4 для eCommerce: які метрики справді впливають на дохід, а які — просто «для звіту»

Багато власників eCommerce-проєктів сприймають GA4 як складний дашборд із тисячами показників, де «все інакше, ніж було в Universal». Головна пастка системи — це надлишок даних. Легко потонути в графіках відвідуваності, пропустивши дійсно важливі моменти, коли бізнес може почати втрачати або ж стагнувати.

У цій статті я розберу, як перестати бути пасивним спостерігачем і почати шукати в GA4 точки зростання або вузькі місця, через які бізнес недоотримує дохід.

«Метрики марнославства»: чому великі цифри не гарантують дохід

Почну з показників, які часто фігурують у звітах маркетологів, але майже ніяк не допомагають власнику прийняти стратегічне рішення. Ми в Netpeak називаємо їх «метриками марнославства».

Total Users (Всього користувачів). Сама по собі цифра відвідуваності нічого не варта. Можна подвоїти трафік за рахунок ботів або нецільової аудиторії, але дохід залишиться незмінним. New Users (Нові користувачі). Велика кількість нових відвідувачів виглядає як успіх маркетингу. Проте без прив’язки до вартості залучення (CAC) та доходу, це може бути просто спалювання бюджету на аудиторію, яка ніколи не стане клієнтами. Views (Перегляди). В еру односторінкових застосунків (SPA) та нескінченного скролу ця метрика застаріла. Користувач може «наклацати» 20 сторінок, просто не знайшовши кнопку пошуку. Average Session Duration (Середня тривалість сеансу). GA4 фіксує час, поки вкладка відкрита. Користувач може відволіктися, не взаємодіючи з сайтом, але система все одно рахуватиме це як «залучення» Bounce Rate (Показник відмов). У GA4 це просто відсутність взаємодії протягом 10 секунд. Клієнт за 8 секунд перевіряє ціну або наявність товару й закриває вкладку, щоб зробити замовлення пізніше. Для бізнесу це гарячий лід, але GA4 зарахує це як «відмову», що створює хибне враження про неефективність трафіку. Session Key Event Rate (Конверсія сесій). Вимірювати успіх окремими візитами в eCommerce — помилка. Сучасний клієнт може зайти на сайт п’ять разів з різних пристроїв, перш ніж купити. Орієнтуватися треба на User Conversion Rate (конверсію користувача), а не на кожен випадковий візит.

Описані метрики є важливими лише у порівнянні їх з іншими метриками при правильному аналізі і зіставленні. Самі по собі вони малоінформативні для бізнесу.

Драйвери прибутку: на чому варто тримати фокус

Щоб аналітика допомагала заробляти, вона має бути actionable — тобто такою, що спонукає до дії. Наступні метрики дозволяють керувати прибутком як конструктором.

Перший рівень цього конструктора — атрибуція доходу. Вона дає відповідь на стратегічне питання: який саме канал «купує» вам клієнтів і чи варто масштабувати цей успіх.

1. Атрибуція доходу — визначте драйвери зростання

Загальний показник (Revenue) не дає відповіді на головне питання: куди інвестувати далі і який канал краще розвивати? Аналіз доходу необхідно проводити у розрізі Source/Medium та конкретних рекламних кампаній.

Наприклад, пошукові кампанії (Paid Search) можуть генерувати великий обсяг транзакцій, але мати низький ROAS через високу вартість кліка. Водночас органічний пошук (Organic Search) або прямі заходи (Direct) можуть приносити менше транзакцій, але мати вищу рентабельність. GA4 дозволяє побачити, які канали є «першою скрипкою» (знайомлять з брендом), а які — «закривають» угоду.

Управлінське рішення. Виявіть кампанії, що генерують найбільшу цінність та перерозподіліть бюджет з низькоефективних каналів на користь драйверів прибутку.

Не варто розглядати канали ізольовано. Треба шукати зв’язки і взаємозалежності задля правильних висновків. Аналізувати не лише фактичні дані по каналах, а й роль цих каналів у загальній воронці, аби визначити реальну цінність кожного. Використовуйте звіти по атрибуції на основі даних (Data-driven), щоб не відключити джерело трафіку, яке не приносить прямих продажів, але є критично важливим на початковому етапі воронки (наприклад, медійна реклама чи соцмережі).

Щоб знайти звіт, перейдіть до Reports → Life cycle → Acquisition → Traffic acquisition. У таблиці оберіть основний параметр Session source/medium (Джерело/канал сеансу), щоб побачити деталізацію за кожним рекламним каналом.

Про те, як глибокий аналіз каналів та правильна атрибуція конвертуються в реальні гроші, читайте у нашому кейсі: Як оптимізація Google Ads і Meta Ads принесла Mr.Lens зростання доходу на 20% за місяць. Це приклад того, як перерозподіл бюджету на користь драйверів зростання приніс +20% доходу всього за один місяць.

2. ROAS як індикатор масштабування

При імпорті витрат в GA4, ROAS показує реальну ефективність. Це метрика для прийняття управлінських рішень:

якщо ROAS суттєво вищий за поріг рентабельності — масштабувати ;

якщо витрати зростають, а повернення інвестицій падає — оптимізувати/перезапустити ;

якщо канал стабільно працює у збиток — зупинити.

Щоб побачити рентабельність у розрізі рекламних зусиль, перейдіть до звіту: Reports (Звіти) → Life cycle (Життєвий цикл) → Acquisition (Джерела трафіку) → Traffic acquisition (Залучення трафіку).

У таблиці натисніть на синій значок «+» або змініть основний параметр на Session source/medium (Джерело/канал сеансу). Якщо дані про витрати з Google Ads або інших систем імпортовані в GA4, ви побачите стовпчик Return on ad spend.

Важливо. Якщо стовпчик відсутній, натисніть на іконку олівця (Customize report) у правому верхньому куті, виберіть Metrics та додайте Return on ad spend до списку активних показників.

Не впевнені, який поріг ROAS є рентабельним саме для вашої ніші? Скористайтеся нашим гайдом по розрахунку рентабельності інвестицій. Це допоможе вам виставити правильні KPI для маркетингової команди та зрозуміти, коли канал справді приносить прибуток, а коли працює «в нуль».

3. Трансакції vs Середній чек (AOV)

Дохід в eCommerce — це не статична цифра, а динамічне рівняння, де кожна змінна — окремий важіль керування:

Revenue = Traffic × Conversion Rate × Average Order Value

Якщо ви збільшуєте трафік, але падає конверсія, або росте кількість замовлень, але стрімко знижується середній чек — загальний дохід може стояти на місці. GA4 дозволяє декомпозувати це рівняння, щоб зрозуміти, який саме елемент системи працює неефективно. Для цього аналізуйтеі дві метрики окремо:

Кількість транзакцій — це показник масштабу ринку та інтенсивності купівельного попиту. Дає змогу зрозуміти, чи зростає бізнес за рахунок залучення нових клієнтів. Average Order Value (AOV) — метрика якості вашої пропозиції та ефективності роботи з асортиментом. Зниження AOV при стабільному доході може сигналізувати про перекіс продажів у бік низькомаржинальних товарів. Зростання AOV свідчить про успішні стратегії cross-sell (супутні товари) та up-sell (дорожчі версії продукту).

Приклад. Якщо дохід впав при зростанні трансакцій, ваш середній чек «просідає». Можливо, ви залучаєте аудиторію лише на дешеві товари, і вам терміново потрібні механіки Cross-sell.

Щоб налаштувати звіт по AOV у GA4:

Перейдіть у Reports (Звіти) → Life cycle → Acquisition → Traffic acquisition. Оберіть основний параметр Session source/medium, а як додатковий — Session campaign. Натисніть на іконку олівця (Customize report) у правому верхньому куті. У розділі Metrics додайте показник Average Purchase Revenue (це і є ваш AOV) до списку активних метрик.

Розуміння зв'язку між кількістю трансакцій та середнім чеком допомагає приймати точні управлінські рішення.

4. Пошук «дірок» у воронці: шлях користувача

Навіть ідеальна реклама не врятує, якщо сайт заважає людині купити. Для виявлення таких перешкод у GA4 є звіт Purchase Journey.

Purchase Conversion Rate (коефіцієнт покупок) — це головний індикатор якості трафіку та юзабіліті. Не просто технічний параметр, а оцінка релевантності вашого продукту ринку. У контексті платної реклами (PPC) саме різке коливання CR часто пояснює, чому за однакових витрат і обсягів трафіку кінцевий прибуток знижується.

Низький CR при високому залученні — сигнал для перевірки цінової політики або технічного стану посадкових сторінок. Однак ключ до розуміння проблеми лежить у мікроконверсіях на шляху до покупки.

Шлях до покупки — це ланцюжок дій: перегляд товару → додавання в кошик (Add to Cart) → початок чекауту (Begin_checkout) → покупка (Purchase). Якщо ви бачите, що користувачі масово додають товар у кошик, але не доходять до покупки— це сигнал про «дірку» саме на етапі оформлення.

Аналіз причини. Відстеження цих кроків (мікроконверсій) дозволяє не гадати, а точно вказати на проблему: форма реєстрації занадто складна або вартість доставки стала неприємним сюрпризом на останньому кроці.

Рішення. Технічне — спростити шлях клієнта на сайті, усунувши перешкоди. Маркетингове — поки ви виправляєте сайт, аудиторія «покинутих кошиків» залишається найгарячішою. Повернути їх ремаркетингом значно дешевше, ніж залучати нових користувачів.

Про те, як на практиці реалізувати глибоке відстеження шляху користувача та виявити технічні бар'єри на сайті — це мануал для тих, хто хоче бачити повну картину взаємодії клієнта з брендом.

5. Стратегічний погляд — Retention та LTV

Бізнес, який живе лише за рахунок нових клієнтів, перебуває в зоні ризику. GA4 дозволяє оцінити стійкість вашої моделі за метриками Retention (утримання) та LTV (життєва цінність клієнта).

Retention (New vs Returning Revenue)

Який відсоток доходу приносять ті, хто вже купував раніше? Лояльні клієнти — це ваш «чистий» прибуток, за який не треба щоразу платити рекламним аукціонам. Якщо 90% вашого доходу приносять нові користувачі, ви критично залежні від вартості платного трафіку. Будь-яке здорожчання кліка в ніші може зробити бізнес збитковим.

Управлінське рішення. Якщо частка повторних продажів низька, потрібно впровадити стратегії утримання: email-маркетинг, push-сповіщення, програми лояльності, та перерозподілити частину бюджету з «холодного» залучення на роботу з існуючою базою.

Як створити цей звіт

Оскільки стандартні звіти GA4 часто фокусуються лише на кількості користувачів, для аналізу доходу скористайтеся розділом Explore (Дослідження):

Створіть нове дослідження у вільному форматі (Blank). У списку Dimensions (Параметри) додайте New/Established (Нові та Постійні). У списку Metrics (Показники) додайте Total revenue (Загальний дохід). Перетягніть параметр у рядки (Rows), а показник — у значення (Values).

Результат. Ви отримаєте таблицю, яка чітко покаже, яку частку прибутку приносить «тепла» база, а яку — нові залучення.

Customer Lifetime Value (LTV)

Це сумарний дохід, який приносить клієнт за весь час взаємодії з вашим брендом. Метрика дозволяє розрахувати, яку ціну за залучення (CAC) ви насправді можете собі дозволити. Канал трафіку може здаватися дорогим (низький ROAS на першій покупці), але якщо клієнти з нього повертаються і купують ще п’ять разів протягом року, саме це джерело є найприбутковішим у перспективі.

Управлінське рішення. Переглянути допустиму вартість залучення клієнта (CAC). Ви можете дозволити собі витрачати більше на залучення якісної аудиторії, знаючи її високий потенціал LTV, і таким чином виграти конкуренцію в аукціоні.

Де знайти показник LTV

На відміну від інших метрик, цей звіт розташований у спеціальному розділі досліджень:

Перейдіть на вкладку Explore (Дослідження). Оберіть готовий шаблон User lifetime (Життєвий цикл користувача). У списку Rows (Рядки) встановіть параметр First user medium (Перший канал користувача). У списку Values (Значення) оберіть метрику Lifetime value.

Якщо ваші звіти показують критичну залежність від нових користувачів — час діяти. Скористайтеся інструкцією «Як створити аудиторію ремаркетингу в GA4», щоб навчити ваші рекламні кампанії працювати на утримання клієнтів та боротися з їхнім відтоком за допомогою точних даних.

Висновки

Аналітика в eCommerce має лише одну кінцеву мету — допомагати бізнесу заробляти більше. Якщо ваші звіти закінчуються на фразі «трафік зріс на 10%», ви втрачаєте контроль над прибутком.

Короткий підсумок того, як трансформувати вашу систему GA4 зі звіту про минуле в інструмент для майбутнього: