Як у «низький сезон» збільшити кількість конверсій і підвищити дохід на 66% для інтернет-магазину музичних інструментів. Кейс 1-м.com.ua

Як у «низький сезон» збільшити кількість конверсій і підвищити дохід на 66% для інтернет-магазину музичних інструментів. Кейс 1-м.com.ua

Рівень конверсії є одним з найважливіших показників для інтернет-магазинів, лендингів і загалом для комерційних сайтів. Інтернет-магазини часто мають сезонність попиту. І необхідно заздалегідь знати, які інструменти для просування варто задіяти у «вискоий сезон», а які — коли рівень попиту на продукцію сайту падає. У цьому кейсі ми розповімо, яка стратегія допомогла покращити всі ключові показники ефективності та якість конверсії у «низький сезон» продажів.

Проєкт: 1-m.com.ua. Послуга: PPC. Період просування: 08.2022 — 08.2023. Команда проєкту: PPC-спеціалісти Тетяна Рак, Оксана Кобзаренко, Інна Сай; Микола Зуб, PPC Team Lead; Олександр Рябінін, PM Team Lead; Вікторія Пучкова, Project manager.

Хто клієнт

«Перший музичний гіпермаркет» — це онлайн-магазин з широким асортиментом музичних інструментів, світлового, комутаційного та звукового обладнання, устаткування для DJ, відео і спецефектів.

Цілі просування

Ми працюємо з клієнтом з 2018 року і маємо довготривалі цілі для просування. Також ми врахували особливості роботи у «низький сезон», який зазвичай припадає на червень — початок вересня. Тому окремо визначили пріоритетні показники для покращення у цей період:

Підвищення кількості продажів. Збільшення середнього чеку. Збільшення доходу. Просування нових категорій сайту.

Дії команди

Для просування проєкту використовуємо Google Ads. З моменту початку співпраці в пріоритеті були торгові кампанії, спочатку — Shopping кампанії, потім Smart Shopping, зараз вже перейшли і активно використовуємо Performance мax. Також в акаунті запущені, і досить успішно працюють, пошукові кампанії.

Щоб досягти вказаних вище цілей, ми запропонували наступний план дій:

виключити дешеві і занадто дорогі товари з ротації кампаній Performance Max;

розподілити категорії сайту по групах об’єктів у кампаніях Performance Max;

винести пріоритетні категорії товарів в окремі кампанії Performance Max;

опрацювати пошукові кампанії, додати розширення зображення на рівні груп оголошень.

А тепер розповім детальніше, чому ми вирішили досягти результатів саме таким чином.

Виключення дешевих і занадто дорогих товарів з ротації кампаній Performance Max

Коли потрібно збільшити середній чек покупки в інтернет-магазині, найочевидніше рішення — виключити дешеві товари з ротації, але цей підхід не завжди є правильним.

Виключення дешевих товарів може викликати різкий спад кількості конверсій, і кампанії Performance Max втратять ефективність.

Performance Max — це тип рекламної кампанії Google Ads. Ці кампанії спрямовані на досягнення максимальних результатів у вигляді конверсій, продажів або інших ключових метрик ефективності. Основна ідея в тому, щоб максимізувати вплив реклами, використовуючи автоматичне управління та оптимізацію. Система аналізує дані та динамічно оптимізує розміщення оголошень, бюджет і спрямованість реклами, щоб максимально забезпечити досягнення цільової аудиторії та вказаної цілі.

Тому ми провели спільну роботу з клієнтом:

у Google Analytics 4 проаналізували товари, котрі продаються найбільше, який відсоток від доходу отримують ці товарні позиції та яка їхня ціна;

клієнт надав нам інформацію по фактичним продажам, щоб ми могли порівняти ці дані з даними аналітики;

також клієнт поінформував, які товари не слід виключати, навіть якщо вони не попадуть в той ціновий діапазон, який ми виключимо.

На основі проведеного аналізу стало зрозуміло, яка мінімальна ціна товару буде найбільш коректною для цього проєкту, і всі товари дешевше цієї ціни виключили з ротації.

Також перед нами виникла проблема склікування бюджетів на товарах, які коштують достатньо дорого. Ці кліки неефективно витрачали бюджети рекламних кампаній, бо більшість таких кліків не призводили до конверсії. І оскільки товари мають високу вартість, Google Ads задає для них завищену ціну за клік, і витрати на ротацію таких товарів були не рентабельні. Тому після проведення спільного з клієнтом аналізу дорогих товарів, які реально продаються через сайт, товари, які не проходили по верхній межі ціни, також виключили з ротації.

У результаті ми отримали підвищення середнього чеку на 30%, порівняно з тим же періодом минулого року.

Розподіл категорій товарів в групи об'єктів Performance Max

Мета збільшити кількість конверсій і дохід по кампаніях аккаунту в нас існує протягом усього часу співпраці. Оскільки кампанія Performance Max приносила найбільше конверсій і доходу, ми вирішили її максимально опрацювати, аби вона могла витрачати більше бюджету і при збереженні частки рекламних витрат отримала більше конверсій.

Для її оптимізації ми провели аналіз та склали список найбільш популярних і конверсійних категорій сайту. Клієнту дали технічне завдання розробити креативи для кожної категорії зі списку. Після цього у кампанії Performance Max створили 41 групу об’єктів. Для кожної групи прописали тексти оголошень, детально пропрацювали сигнали аудиторій (для кожної з категорій додали кастомні аудиторії по ключовим словам і сайтам, якими цікавились користувачі), та додали категорійні банери.



У цій кампанії отримали такі результати:

підвищення CTR на 20%;

ріст коефіцієнта конверсій майже на 96%;

ріст кількості конверсій на 41%, а доходу на 96% (за рахунок зростання середнього чеку).

Одна пріоритетна категорія — одна кампанія Performance Max

Ми вирішили створювати окремі кампанії Performance Max для пріоритетних категорії, аби регулювати рентабельність інвестицій для кожної окремої категорії. Такий підхід дозволяє кампанії цілеспрямовано знаходити потенційних клієнтів і працювати ефективніше. Це помітно у звіті статистики аукціонів Google Ads. Завдяки більш точному таргетуванню ми отримуємо більшу частку показів наших оголошень та більшу абсолютну частоту показів над результатами пошуку.

Читайте в нашому блозі детальніше про те, як працюють ці і інші показники звіту «Статистика аукціону».

У результаті винесення окремих категорій товарів ми маємо високу ефективність і в будь-який проміжок часу можемо регулювати бюджети для тієї чи іншої категорії.

Паралельно з роботою над кампаніями з максимальною ефективністю ми регулярно працюємо з пошуковими кампаніями:

створили та запустили нову пошукову кампанію з максимальним входженням ключових слів в текст оголошення;

у пошукові кампанії акаунту додали розширення «Зображення» на рівні груп оголошень;

постійно проводимо модерацію кампаній та розширюємо семантику на основі пошукових запитів.

Результати просування

Загалом нам вдалося отримати хороші результати, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Важливим фактором є значне підвищення росту кількості конверсій і доходу, які отримали в «низький сезон», згідно даних Google Trends.

У цифрах ми отримали:

збільшення коефіцієнта конверсій на 49%;

збільшення середнього чеку на 30%;

збільшення кількості конверсій на 27%;

збільшення цінності конверсій на 66%.

Відгуки

Олександр Рябінін, PM Team Lead

Співпрацюємо з 1-m.com.ua вже понад 4 роки. Починали з малих оборотів по РРС, але поступово з кожним роком охоплювали все більшу частку ринку, розширювали асортимент товарів з боку 1-М, а ми зі свого боку посилювали інструментарій. Олександр Буланий, як засновник, власник та ідейний натхненник проєкту, завжди готовий протестувати нові інструменти та відкритий до діалогу щодо будь-яких покращень на сайті; як у плані UX/UI, так і в CMS для покращення швидкості роботи сайту. Завдяки синергії в комунікації ми побудували ефективний обмін важливою інформацією між «стейкхолдерами» на боці 1-М та нашою командою. Рішення ухвалюються швидко й ефективно, Олександр готовий до тестів гіпотез і загалом відкритий до нового, що допомагає нам першими на ринку тестувати нововведення Google в інструментах. Також технічна команда Netpeak, яку очолює Тетяна Рак, завжди пропонує нові підходи в роботі з обліковим записом, і ми тестуємо безліч гіпотез за структурою облікового запису, бюджетами, гео, асортиментом.

Олександр Буланий, власник інтернет-магазину

Під час пошуку компанії з просування головними факторами для нас були успішні кейси в схожих напрямках, рекомендації знайомих, кількість років на ринку, командний підхід до кожного проєкту на всіх етапах. Маючи досвід кількарічної співпраці з упевненістю можу рекомендувати компанію Netpeak у просуванні та розвитку вашого бізнесу в інтернеті. Я, як і багато інших представників бізнесу, на старті шукав підрядника для роботи з рекламою, розглядав найм фрілансера чи людини в штат. Та зваживши всі аргументи, зрозумів, що довірити і отримати успіх краще з компанією, бо проєкту потрібна постійна командна підтримка, яка не залежить від однієї думки або рішення. Насамперед, компанія; це стабільність, командний аналіз і розвиток, це досвід інших успішних кейсів. Це можливість завжди бути на зв’язку, ухвалювати правильні рішення, рекомендації щодо розвитку проєкту. Проєкт постійно зростає і розвивається. Ми займаємо лідируючі позиції на ринку. Спільними зусиллями отримали нагороду «Вибір країни» у категорії «Музичний магазин 2023 року». Хочете відрізнятися від конкурентів, досягати цілей і бути номер один — вам до Netpeak. Тут вам дійсно допоможуть вивести бізнес на новий рівень!

Висновок

Опрацьовування кампаній з максимальною ефективністю виявилося надзвичайно корисним для проєкту. Ця стратегія допомогла покращити всі ключові показники ефективності, забезпечуючи зростання як кількісних, так і якісних конверсій. Це призвело до збільшення прибутковості бізнесу.

Надалі продовжимо активне використання кампаній Performance Max та вдосконалюватимемо стратегії і підходи для ще більшого успіху в майбутньому.