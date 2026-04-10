GA4 для eCommerce: какие показатели действительно влияют на доход, а какие — просто «для отчета»

Многие владельцы eCommerce-проектов воспринимают GA4 как сложный дашборд с тысячами показателей, где «все иначе, чем было в Universal». Главная ловушка системы — это избыток данных. Легко утонуть в графиках посещаемости, пропустив действительно важные моменты, когда бизнес может начать терять или стагнировать.

В этой статье я разберу, как перестать быть пассивным наблюдателем и начать искать в GA4 точки роста или узкие места, из-за которых бизнес недополучает доход.

«Метрики тщеславия»: почему большие цифры не гарантируют доход

Начну с показателей, которые часто фигурируют в отчетах маркетологов, но почти никак не помогают владельцу принять стратегическое решение. Мы в Netpeak называем их «метриками тщеславия».

Total Users (Всего пользователей). Сама по себе цифра посещаемости ничего не стоит. Можно удвоить трафик за счет ботов или нецелевой аудитории, но доход останется неизменным. New Users (Новые пользователи). Большое количество новых посетителей выглядит как успех маркетинга. Однако без привязки к стоимости привлечения (CAC) и доходу это может быть просто сжиганием бюджета на аудиторию, которая никогда не станет клиентами. Views (Просмотры). В эпоху одностраничных приложений (SPA) и бесконечного скролла эта метрика устарела. Пользователь может «накликать» 20 страниц, просто не найдя кнопку поиска. Average Session Duration (Средняя продолжительность сеанса). GA4 фиксирует время, пока вкладка открыта. Пользователь может отвлечься, не взаимодействуя с сайтом, но система все равно будет считать это «вовлечением» Bounce Rate (Показатель отказов). В GA4 это просто отсутствие взаимодействия в течение 10 секунд. Клиент за 8 секунд проверяет цену или наличие товара и закрывает вкладку, чтобы сделать заказ позже. Для бизнеса это горячий лид, но GA4 засчитает это как «отказ», что создает ложное впечатление о неэффективности трафика.

Session Key Event Rate (Конверсия сессий). Измерять успех отдельными визитами в eCommerce — ошибка. Современный клиент может зайти на сайт пять раз с разных устройств, прежде чем купить. Ориентироваться нужно на User Conversion Rate (конверсию пользователя), а не на каждый случайный визит.





Описанные метрики важны только в сравнении с другими метриками при правильном анализе и сопоставлении. Сами по себе они малоинформативны для бизнеса.

Драйверы прибыли: на чем стоит сосредоточиться

Чтобы аналитика помогала зарабатывать, она должна быть actionable — то есть побуждающей к действию. Следующие метрики позволяют управлять прибылью как конструктором.

Первый уровень этого конструктора — атрибуция дохода. Она дает ответ на стратегический вопрос: какой именно канал «приносит» вам клиентов и стоит ли масштабировать этот успех.

Атрибуция дохода — определите драйверы роста

Общий показатель (Revenue) не дает ответа на главный вопрос: куда инвестировать дальше и какой канал лучше развивать? Анализ дохода необходимо проводить в разрезе Source/Medium и конкретных рекламных кампаний.

Например, поисковые кампании (Paid Search) могут генерировать большой объем транзакций, но иметь низкий ROAS из-за высокой стоимости клика. В то же время органический поиск (Organic Search) или прямые посещения (Direct) могут приносить меньше транзакций, но иметь более высокую рентабельность. GA4 позволяет увидеть, какие каналы являются «первой скрипкой» (знакомят с брендом), а какие — «закрывают» сделку.

Управленческое решение. Выявите кампании, генерирующие наибольшую ценность, и перераспределите бюджет с низкоэффективных каналов в пользу драйверов прибыли.

Не стоит рассматривать каналы изолированно. Нужно искать связи и взаимозависимости для правильных выводов. Анализировать не только фактические данные по каналам, но и роль этих каналов в общей воронке, чтобы определить реальную ценность каждого. Используйте отчеты по атрибуции на основе данных (Data-driven), чтобы не отключить источник трафика, который не приносит прямых продаж, но является критически важным на начальном этапе воронки (например, медийная реклама или соцсети).

Чтобы найти отчет, перейдите в Reports → Life cycle → Acquisition → Traffic acquisition. В таблице выберите основной параметр Session source/medium (Источник/канал сеанса), чтобы увидеть детализацию по каждому рекламному каналу.

О том, как глубокий анализ каналов и правильная атрибуция конвертируются в реальные деньги, читайте в нашем кейсе: Как оптимизация Google Ads и Meta Ads принесла Mr.Lens рост дохода на 20% за месяц. Это пример того, как перераспределение бюджета в пользу драйверов роста принесло +20% дохода всего за один месяц.

2. ROAS как индикатор масштабирования

При импорте расходов в GA4, ROAS показывает реальную эффективность. Это метрика для принятия управленческих решений:

если ROAS существенно выше порога рентабельности — масштабировать ;

если расходы растут, а возврат инвестиций падает — оптимизировать/перезапустить ;

если канал стабильно работает в убыток — остановить.

Чтобы увидеть рентабельность в разрезе рекламных усилий, перейдите в отчет: Reports (Отчеты) → Life cycle (Жизненный цикл) → Acquisition (Источники трафика) → Traffic acquisition (Привлечение трафика).

В таблице нажмите на синий значок «+» или измените основной параметр на Session source/medium (Источник/канал сеанса). Если данные о расходах из Google Ads или других систем импортированы в GA4, вы увидите столбец Return on ad spend.

Важно. Если столбец отсутствует, нажмите на иконку карандаша (Customize report) в правом верхнем углу, выберите Metrics и добавьте Return on ad spend в список активных показателей.

Не уверены, какой порог ROAS является рентабельным именно для вашей ниши? Воспользуйтесь нашим гайдом по расчету рентабельности инвестиций. Это поможет вам выставить правильные KPI для маркетинговой команды и понять, когда канал действительно приносит прибыль, а когда работает «в ноль».

3. Транзакции vs Средний чек (AOV)

Доход в eCommerce — это не статическая цифра, а динамическое уравнение, где каждая переменная — отдельный рычаг управления:

Revenue = Traffic × Conversion Rate × Average Order Value

Если вы увеличиваете трафик, но падает конверсия, или растет количество заказов, но стремительно снижается средний чек — общий доход может стоять на месте. GA4 позволяет декомпозировать это уравнение, чтобы понять, какой именно элемент системы работает неэффективно. Для этого анализируйте две метрики отдельно:

Количество транзакций — это показатель масштаба рынка и интенсивности покупательского спроса. Позволяет понять, растет ли бизнес за счет привлечения новых клиентов. Average Order Value (AOV) — метрика качества вашего предложения и эффективности работы с ассортиментом. Снижение AOV при стабильном доходе может сигнализировать о перекосе продаж в сторону низкомаржинальных товаров. Рост AOV свидетельствует об успешных стратегиях cross-sell (сопутствующие товары) и up-sell (более дорогие версии продукта)

Пример. Если доход упал при росте транзакций, ваш средний чек «проседает». Возможно, вы привлекаете аудиторию только на дешевые товары, и вам срочно нужны механизмы кросс-продаж.

Чтобы настроить отчет по AOV в GA4:

Перейдите в Reports (Отчеты) → Life cycle → Acquisition → Traffic acquisition. Выберите основной параметр Session source/medium, а в качестве дополнительного — Session campaign. Нажмите на иконку карандаша (Customize report) в правом верхнем углу. В разделе Metrics добавьте показатель Average Purchase Revenue (это и есть ваш AOV) в список активных метрик.

Понимание связи между количеством транзакций и средним чеком помогает принимать точные управленческие решения. На примере кейса 1-м.com.ua команда Netpeak разобрала, как с помощью Google Analytics 4 выявить неэффективные звенья в воронке и масштабировать доход даже в условиях ограниченного спроса.

4. Поиск «дырок» в воронке: путь пользователя

Даже идеальная реклама не спасет, если сайт мешает человеку купить. Для выявления таких препятствий в GA4 есть отчет Purchase Journey.

Purchase Conversion Rate (коэффициент покупок) — это главный индикатор качества трафика и юзабилити. Не просто технический параметр, а оценка релевантности вашего продукта рынку. В контексте платной рекламы (PPC) именно резкие колебания CR часто объясняют, почему при одинаковых затратах и объемах трафика конечная прибыль снижается.

Низкий CR при высокой вовлеченности — сигнал для проверки ценовой политики или технического состояния целевых страниц. Однако ключ к пониманию проблемы лежит в микроконверсиях на пути к покупке.

Путь к покупке — это цепочка действий: просмотр товара → добавление в корзину (Add to Cart) → начало оформления заказа (Begin_checkout) → покупка (Purchase). Если вы видите, что пользователи массово добавляют товар в корзину, но не доходят до покупки — это сигнал о «дыре» именно на этапе оформления.

Анализ причины. Отслеживание этих шагов (микроконверсий) позволяет не гадать, а точно указать на проблему: форма регистрации слишком сложная или стоимость доставки стала неприятным сюрпризом на последнем шаге.

Решение. Техническое — упростить путь клиента на сайте, устранив препятствия. Маркетинговое — пока вы исправляете сайт, аудитория «брошенных корзин» остается самой горячей. Вернуть их с помощью ремаркетинга значительно дешевле, чем привлекать новых пользователей.

О том, как на практике реализовать глубокое отслеживание пути пользователя и выявить технические барьеры на сайте, читайте в нашем кейсе Pingle Studio. Это руководство для тех, кто хочет видеть полную картину взаимодействия клиента с брендом.

5. Стратегический взгляд — Retention и LTV

Бизнес, который живет только за счет новых клиентов, находится в зоне риска. GA4 позволяет оценить устойчивость вашей модели по метрикам Retention (удержание) и LTV (пожизненная ценность клиента).

Retention (New vs Returning Revenue)

Какой процент дохода приносят те, кто уже покупал ранее? Лояльные клиенты — это ваша «чистая» прибыль, за которую не нужно каждый раз платить рекламным аукционам. Если 90% вашего дохода приносят новые пользователи, вы критически зависимы от стоимости платного трафика. Любое подорожание клика в нише может сделать бизнес убыточным.

Управленческое решение. Если доля повторных продаж низкая, нужно внедрить стратегии удержания: email-маркетинг, push-уведомления, программы лояльности, и перераспределить часть бюджета с «холодного» привлечения на работу с существующей базой.

Как создать этот отчет

Поскольку стандартные отчеты GA4 часто фокусируются только на количестве пользователей, для анализа дохода воспользуйтесь разделом Explore (Исследование):

Создайте новое исследование в свободном формате (Blank). В списке Dimensions (Параметры) добавьте New/Established (Новые и постоянные). В списке Metrics (Показатели) добавьте Total revenue (Общий доход). Перетащите параметр в строки (Rows), а показатель — в значения (Values).

Результат. Вы получите таблицу, которая четко покажет, какую долю прибыли приносит «теплая» база, а какую — новые привлечения.

Customer Lifetime Value (LTV)

Это суммарный доход, который приносит клиент за все время взаимодействия с вашим брендом. Метрика позволяет рассчитать, какую цену за привлечение (CAC) вы на самом деле можете себе позволить. Канал трафика может казаться дорогостоящим (низкий ROAS при первой покупке), но если клиенты из него возвращаются и совершают еще пять покупок в течение года, именно этот источник является самым прибыльным в перспективе.

Управленческое решение. Пересмотреть допустимую стоимость привлечения клиента (CAC). Вы можете позволить себе тратить больше на привлечение качественной аудитории, зная ее высокий потенциал LTV, и таким образом выиграть конкуренцию в аукционе.

Где найти показатель LTV

В отличие от других метрик, этот отчет находится в специальном разделе исследований:

Перейдите на вкладку Explore (Исследования). Выберите готовый шаблон User lifetime (Жизненный цикл пользователя). В списке Rows (Строки) установите параметр First user medium (Первый канал пользователя). В списке Values (Значения) выберите метрику Lifetime value.

Если ваши отчеты показывают критическую зависимость от новых пользователей — пора действовать. Воспользуйтесь инструкцией «Как создать аудиторию ремаркетинга в GA4», чтобы научить ваши рекламные кампании работать на удержание клиентов и бороться с их оттоком с помощью точных данных.

Выводы

Аналитика в eCommerce имеет только одну конечную цель — помогать бизнесу зарабатывать больше. Если ваши отчеты заканчиваются фразой «трафик вырос на 10%», вы теряете контроль над прибылью.

Краткое резюме того, как трансформировать вашу систему GA4 из отчета о прошлом в инструмент для будущего: