Усе, що вам потрібно знати про звіт «Шляхи атрибуції ключових подій» в GA4

Усе, що вам потрібно знати про звіт «Шляхи атрибуції ключових подій» в GA4

Коли реклама «не працює» — перше, що роблять фахівці: дивляться на CPA і ROAS за кожним каналом окремо. Канал і кампанії із гарними показниками залишають, з поганими вимикають. Логічно, але недостатньо.

Проблема в тому, що більшість звітів показує лише фінальний крок перед конверсією. А реальний шлях користувача до конверсії майже завжди довший: кілька каналів, кілька повернень, кілька днів або тижнів між першим контактом і покупкою.

Звіт «Шляхи атрибуції ключових подій» в GA4 показує цей сценарій повністю. У цій статті розберу, як його читати, як оцінювати реальний внесок кожного кроку в сценарії і використовувати ці дані для прийняття рішень на прикладі реального проєкту.

Для чого потрібен звіт «Шляхи атрибуції ключових подій»

Звіт показує повний шлях користувача до замовлення — всі канали, з якими він взаємодіяв перед конверсією. Простими словами: ви бачите всю історію взаємодії — від першого контакту з рекламою до остаточного рішення.

Завдяки цьому звіту можна зрозуміти:

скільки часу потрібно користувачу до покупки і як це використати при налаштуванні ретаргетингу;

які послідовності взаємодій до конверсії повторюються найчастіше у ваших клієнтів;

скільки дотиків потрібно клієнту до здійснення конверсії.

Це дає реальніше розуміння ефективності каналів, джерел трафіку та рекламних кампаній. Високий CPA або низький ROAS — не завжди привід вимикати кампанію. Можливо, вона запускає інтерес і прогріває аудиторію, а конверсію закриває інший канал.

І навпаки — канал із дешевою конверсією може просто завершувати вже сформоване рішення, а не створювати його.

Структура звіту «Шляхи атрибуції ключових подій» в GA4

Класифікація точок дотику на «Ранні», «Середні» та «Пізні»

Звіт розподіляє всі взаємодії користувача з вашим брендом на три ролі залежно від того, на якому етапі сценарію до конверсії вони відбуваються. Фактично це спрощена модель воронки: від першого контакту з брендом до моменту покупки.

На реальному проєкті розподіл виглядає так:

Точки взаємодії на початку шляху (ранні) — це канали, які вперше знайомлять користувача з брендом. На цьому етапі людина ще не шукає продукт і часто взагалі не має наміру купувати.

Найчастіше цю роль виконують медійні рекламні кампанії: Demand Gen, медійна реклама, таргетовані кампанії в соцмережах, Display & Video 360. Але інколи це також можуть бути Pmax-кампанії чи навіть пошукові. Головний критерій для потрапляння в ранні взаємодії — перше знайомство з брендом відбувається через цей канал.

Кампанії націлені на верх воронки майже ніколи не виглядають «ефективними» — у них переважно низький ROAS та високий CPA. Тому що їхня роль не в конверсії, а у створенні першого попиту.

Точки взаємодії на середині шляху (середні) — це канали, які працюють із користувачем, котрий уже знає про бренд, але ще не прийняв рішення про покупку. Він відвідав сайт, можливо, переглянув товар, але пішов, і саме тут завдання реклами — повернути його назад. Це етап порівняння: людина оцінює варіанти, читає відгуки, перевіряє ціни в конкурентів.

Найчастіше тут працює ремаркетинг — показ реклами тим, хто вже був на сайті, але не купив. Також сюди відносяться email-розсилки, смс та всі інструменти, що нагадують користувачеві про наш товар,до того моменту коли він буде готовий здійснити конверсію.

Точки взаємодії в кінці шляху (пізні) — це канали, які працюють з уже сформованим попитом. Людина має чіткий намір купити й за допомогою цих точок втілює його в реальність. Найчастіше кроками в таких шляхах стають брендовий пошук, Performance Max або прямі заходи на сайт.

У звітах ці канали виглядають найефективнішими: низький CPA, високий ROAS. Але найчастіше за цією конверсією стоїть уже сформоване рішення — до якого привели ранні та середні точки взаємодії.

Фокус виключно на пізніх каналах дає найнижчий CPA і найвищий ROAS — але лише коли ваш продукт уже має сформований попит і короткий цикл прийняття рішення.

Інвестувати бюджет у ранні точки взаємодії та точки взаємодії в середині шляху доцільно, якщо:

Ваш продукт має довгий цикл прийняття рішення. Тобто користувачам потрібен час для здійснення конверсії. Часто це продукти з високою вартістю або продукти з B2B-сегменту. У вас новий продукт на ринку, який ще не має сформованого попиту. У такому випадку немає людей, готових купити ваш продукт. І вам необхідно використовувати інструменти, орієнтовані на початок та середину шляху, щоб залучити нових користувачів, котрі згодом будуть готовими до покупки. Вам необхідне масштабування за межі наявного попиту. Якщо ви вже охопили більшість аудиторії, яка активно шукає ваш продукт, подальше зростання через пізні канали стає дедалі дорожчим — конкуренція за готового покупця висока, а аудиторія обмежена. Інвестиції в ранні та середні взаємодії дають змогу залучити нову аудиторію, що сьогодні ще не готова до замовлення, але через певний час стане вашою клієнтовою базою.

Шлях користувача до конверсії

На відміну від звітів GA4, що здебільшого показують канали окремо, цей звіт показує повну послідовність дотиків перед конверсією — від першого контакту з брендом до фінального кліку.

Типовий шлях користувача, може виглядати так:

На скриншоті три точки взаємодії. Google Analytics присвоює кожній із них частку цінності у відсотках: першою і другою точками були платний пошук — разом вони отримали 64% цінності. Фінальним дотиком перед конверсією став Cross-network: його частка склала 36%.

Користувач двічі взаємодіяв із пошуковою рекламою і лише після контакту з кампаніями категорії Cross-network — до якої належать Performance Max та Demand Gen — здійснив конверсію.

У випадку, якщо всі взаємодії користувача відбулися в рамках одного каналу, то цей канал отримає 100% цінності конверсії, а кількість взаємодій із цим каналом буде позначена цифрою поряд.

На даному скриншоті видно, що було чотири взаємодії з брендом перед конверсією, і кожна взаємодія відбулася в платному пошуку. Тому 100% цінності конверсії отримав саме пошук.

Кожен такий шлях у звіті має два ключові параметри: кількість конверсій, які відбулися через цю послідовність, і цінність конверсій (дохід).

Ось як це виглядає на одному з проєктів:

Це дає змогу дивитись не на окремі канали, а на те, як вони працюють разом у рамках одного шляху до конверсії. І головне — бачити не просто послідовності кліків, а реальні кроки взаємодії клієнтів із вашим брендом: які комбінації каналів повторюються в сотень користувачів і стабільно ведуть до бажаної цілі, а котрі трапляються одиничний раз і не заслуговують на окремі висновки.

Але щоб зрозуміти ці сценарії повністю, недостатньо знати лише послідовність каналів. Важливо ще й те, скільки часу займає весь шлях — і скільки разів користувач контактував із рекламою до того, як зробив замовлення.

Кількість взаємодій та час до конверсії

У звіті «Шляхи атрибуції ключових подій» є дві метрики, що показують, наскільки «довго» користувач приймає рішення про покупку: кількість взаємодій до конверсії і час від першого контакту до фінального рішення.

Довжина шляху — це кількість взаємодій, які відбулися до фінального рішення щодо покупки чи замовлення.

Якщо здебільшого конверсії відбуваються після першого дотику — це зазвичай свідчить, що користувач уже був знайомий з брендом раніше або про роботу виключно з уже сформованим попитом.

Коли значна частка конверсій відчувається через декілька взаємодій, це сигнал, що рішення формується поступово. Користувач повертається кілька разів, перш ніж купити.

У такому випадку важливо перевірити, чи є у вас інструменти повторного контакту (ремаркетинг, email, смс тощо). Якщо їх немає або вони обмежені в бюджеті — частина аудиторії втрачається між першим інтересом і конверсією.

Час до конверсії — це період від першого знайомства з брендом до моменту конверсії. Коли середній час становить 14 днів — користувачі не приймають рішення одразу, а повертаються до нього протягом тривалого часу. Ця метрика дає відповідь на два практичні питання: на який термін налаштовувати ремаркетингові кампанії і чому не варто оцінювати канали й окремі кампанії надто рано.

У моєму прикладі, якщо робити висновки через 7 днів, видно лише частину конверсій: решта ще не відбулася, хоча кошти на залучення цих користувачів уже витрачено.

Розгляну, як виглядають ці показники в Google Analytics на одному з проєктів:

Довжину шляху й час конверсії важливо враховувати при налаштуванні ремаркетингу: недостатньо широке вікно конверсій буде виключати частину аудиторії, котра ще не прийняла рішення, але вже знайома з брендом. Про те, як визначити цей діапазон, поговорю нижче під час детального аналізу цього проєкту.

Варто пам’ятати, що середні показники — лише орієнтир. Якщо на проєкті кілька категорій товарів або послуг, аналізуйте час і кількість взаємодій окремо по кожній. Різні продукти часто мають різні цикли прийняття рішення — і загальне середнє не відображатиме реальної картини ні для одного з них.

Як читати ці метрики разом

Кількість дотиків показує, скільки разів користувач має взаємодіяти з брендом до конверсії. Час до конверсії — скільки днів цей процес займає. Разом вони відповідають на одне практичне питання: наскільки важливий ремаркетинг для вашого проєкту і яким має бути його горизонт.

Якщо більшість конверсій відбувається з першого дотику за один день — ремаркетинг відіграє мінімальну роль. Коли користувачі повертаються кілька разів протягом двох тижнів — без ремаркетингу ви втрачаєте значну частину потенційних клієнтів.

Фільтри та додаткові можливості звіту

Перед стартом аналізу варто зробити два налаштування: обрати потрібну подію конверсії і виставити правильний фільтр. Без цього звіт покаже змішані дані, з яких складно зробити корисні висновки.

Вибір події конверсії

За замовчуванням Google Analytics показує всі події, що у вас позначені ключовими. Однак аналізувати всі події разом — це помилка.

Наприклад, у вас є і покупки, і підписки на розсилку — їхні шляхи будуть кардинально різними. Покупка — довший шлях, більше точок взаємодії. Підписка — часто один-два кроки. Якщо аналізувати їх разом, дані «змішаються» і висновки будуть хибними.

У списку, що відкриється, виберіть лише ті ключові події, які потрібні для аналізу.

Фільтри в звіті

Після налаштування ключових подій варто звернути увагу на фільтри, які доступні в цьому звіті, їх чотири:

Групи каналів за замовчуванням (Default channel group) — базовий рівень аналізу. Показує канали в стандартній класифікації Google Analytics: Paid Search, Organic Search, Direct тощо. Підходить для загального огляду. Джерела трафіку (Source) — більш детальний рівень. Показує конкретні джерела: google, facebook, email тощо. Використовуйте, коли потрібно порівняти ефективність джерел між собою. Тип трафіку (Medium) — найширший рівень. Розділяє трафік на платний і органічний. Підходить для швидкої оцінки загального внеску реклами. Кампанії (Campaign) — найдетальніший рівень. Показує шляхи в розрізі конкретних рекламних кампаній. Використовуйте, коли потрібно зрозуміти, як працює окрема кампанія в загальному сценарії до конверсії. Однак цей фільтр має суттєве обмеження: звіт не дає змогу фільтрувати дані за назвою або типом кампанії — усі кампанії відображаються єдиним списком, що ускладнює аналіз при великій їхній кількості. Primary channel group (default channel group) — без додаткових налаштувань дублює групи каналів за замовчуванням.

Обираючи фільтр, ви змінюєте структуру звіту й можете аналізувати, як джерела так і конкретні рекламні кампанії.

Для вибору скористайтеся кнопкою:

І виберіть потрібний фільтр.

Після того як ви обрали потрібну подію конверсії і виставили фільтр, звіт готовий до аналізу. Далі розберу, як читати ці дані на прикладі реального проєкту.

Як аналізувати звіт «Шляхи атрибуції ключових подій»

Як аналізувати кількість взаємодій та час до конверсії

Довжина шляху та час до конверсії використовуються не як окремі показники. Вони є основою для розуміння того, як користувач приймає рішення: скільки контактів потрібно до покупки і скільки часу займає цей процес.

Розгляну на прикладі проєкту. Звіт містить 528 унікальних шляхів — я зосереджу свою увагу на 15, що принесли найбільшу кількість конверсій. Найбільшу цінність мають ті, що зустрічаються найчастіше серед користувачів.

Аналіз проводжу в розрізі груп каналів.

Для оцінки внеску реклами в конверсії я спочатку виключаю шляхи без участі платних джерел — ті, де конверсія відбулася повністю без участі реклами. У цьому проєкті до таких відносяться: Direct (рядок 2), Organic Search (рядок 5), Organic Search × 2 (рядок 11) та Organic Social (рядок 14).

Виключивши ці шляхи, залишається 1 117 конверсій — саме вони відображають реальний внесок платного трафіку.

З них 73% конверсій відбулися з першого дотику — переважно через Cross-network та Paid Search. Це аудиторія зі сформованим попитом, яка була готова до покупки одразу.

Також 27% конверсій потребували дві й більше взаємодій, а час прийняття рішення для них — 4–14 днів. Це кожна четверта конверсія — і саме вони показують, де ремаркетинг є критично важливим.

З даних цифр роблю висновок, що період ремаркетингу становить щонайменше два тижні. Саме такий проміжок охоплює більшість шляхів із кількома взаємодіями.

Цей же показник корисний і для оцінки ефективності кампаній. Якщо середній цикл прийняття рішення сягає 14 днів, варто враховувати, що частина конверсій ще не відбулася. Користувач уже контактував із рекламою, але ще не прийняв остаточного рішення про покупку.

Наприклад, ви запустили нову кампанію і через чотири дні дивитеся на результати — конверсій мало, здається, кампанія не працює. Але насправді частина потенційних клієнтів ще перебуває в процесі прийняття рішення.

Тому під час аналізу кампаній завжди враховуйте «вікно конверсії», тобто мінімальний термін, після якого дані є репрезентативними. Як орієнтир використовуйте середній час для конверсії. Для цього проєкту це щонайменше 14 днів.

Крім цього, я рекомендую проводити окремий аналіз за кожним продуктом. І саме по продукту оцінювати, скільки взаємодій треба з клієнтом та скільки часу йому необхідно для прийняття рішення. Алгоритм аналізу залишається незмінним. Усе, що нам потрібно, — змінити фільтр у звіті з «джерела» на «назву кампанії».

Варто зауважити, що у вас декілька продуктів: перегляд і аналіз у самому звіті є незручними через відсутність фільтрів за назвою та типом кампанії. Для детального аналізу найпростіший метод — експортувати дані в Google Таблицю. Для цього є кнопка «поділитися звітом». Натиснувши на неї, ви зможете обрати зручний варіант експорту.

Після експорту ви зможете використовувати всі можливості Google Таблиць та зручно провести аналіз за кампаніями. Крім цього, ви можете використати скрипт, щоб автоматизувати цей процес. Скрипт створив і описав алгоритм його роботи мій колега в своїй статті «Інструмент для підрахунку «Асоційованих конверсій» в GA4 — скрипт для Google таблиць».

Оцінка ролі каналів у фінальних конверсіях

Коли ви розумієте, як довго користувач йде до покупки і скільки дотиків йому потрібно — наступний крок: зрозуміти, котрі канали й на якому етапі цього шляху беруть участь у конверсіях.

У звіті «Шляхи атрибуції ключових подій» для цього я дивлюсь на два показники по кожному:

частку конверсій, де канал є останнім дотиком — скільки разів він був останнім перед конверсією;

частку шляхів, де канал взагалі присутній — скільки разів він брав участь у шляху, незалежно від позиції.

Саме порівняння цих двох цифр дає реальну картину.

Покажу це на прикладі проєкту. Для аналізу використовую фільтр за джерелами трафіку.

82% усієї конверсійної цінності припадає на останні точки дотику. Це характерна ознака проєкту, який працює з уже сформованим попитом — реклама тут переважно перехоплює готового покупця, а не формує рішення з нуля.

Перейду до аналізу конкретних каналів.

Google рівномірно присутній на всіх етапах: 141 конверсія в ранніх точках, 102 у середніх і 1 055 у пізніх. Це основний канал проєкту: він з'являється на кожному кроці шляху користувача, від першого знайомства з брендом до фінальної покупки. Але якщо подивитися на розподіл, пізні точки отримують майже в 7,5 раза більше цінності, ніж ранні.



Порівняйте з іншим джерелом: Facebook.

Facebook показує схожу картину: 50 конверсій у ранніх точках, 35 у середніх і 336 у пізніх. Розподіл майже ідентичний Google: пізні точки отримують приблизно в 6,5 раза більше цінності, ніж ранні. Facebook на цьому проєкті також працює переважно з готовим попитом, а не залучає нову аудиторію на початку шляху.

Якщо два основні канали зосереджені на закритті конверсій, виникає логічне питання: а хто тоді формує попит на ранньому етапі? Ранні точки взаємодії отримують лише 10% цінності, і вони розподілені між тими самими каналами, що й пізні. Це означає, що проєкт фактично працює з аудиторією, яка вже сформувала попит десь поза рекламними каналами.

Ця ситуація характерна для популярних категорій товарів і послуг. Користувач уже знає, чого хоче — він шукає конкретний продукт або порівнює пропозиції між магазинами. Реклама в такому випадку не формує попит із нуля, а лише перехоплює вже готового покупця. Так працює, наприклад, ринок кросівок або послуги барбершопів: люди не відкривають для себе нову потребу — вони вже розуміють, що це за продукт і навіщо він їм. Залишається лише вибрати, де купити.

Аналіз точок взаємодії показує просту, але важливу річ: більшість каналів на цьому проєкті закриває вже готового покупця, а не формує попит. Це не недолік — це характеристика проєкту, яку важливо знати. І якщо в рамках масштабування вичерпається готовий попит, наступний крок — інвестиції в канали, що формують його з нуля.

Аналіз шляхів конверсії

У попередніх розділах уже розібрав:

скільки часу користувачу потрібно до покупки;

скільки взаємодій відбувається перед конверсією;

яку роль канали відіграють у воронці.

Наступний рівень аналізу — зрозуміти, як саме користувачі рухаються до замовлення. Для цього переходимо від загальних метрик до аналізу конкретних сценаріїв конверсії.

У звіті присутні 528 унікальних шляхів. Для аналізу зосереджуся на 15 найпопулярніших — саме вони відображають поведінку більшості аудиторії і саме ці 15 шляхів привели основну частину конверсій.

Розіб’ю алгоритм аналізу на декілька кроків:

Крок 1. Виділення основних сценаріїв поведінки.

Під час аналізу важливо дивитися не тільки на окремі канали, а й на повторювані моделі поведінки користувачів. У цьому проєкті можна виділити декілька основних сценаріїв.

Сценарій 1. Швидка покупка після першого контакту.

До цього сценарію відносяться шляхи:

Cross-network x1;

Paid Search x1;

Paid Social x1;

Email x1.

Це шляхи, де конверсія відбулася після одного контакту з рекламним каналом.

Сумарно: 819 конверсій, або 73% від усіх конверсій за участю реклами.

Це характерна ознака проєкту зі сформованим попитом. Значна частина користувачів уже готова до покупки, а реклама в цьому випадку не формує потребу з нуля, а перехоплює вже наявний попит.

Сценарій 2. Повторні контакти всередині одного каналу.

Користувач кілька разів взаємодіє з одним і тим самим каналом перед замовленням.

Цей сценарій повторюють наступні шляхи:

Cross-network ×2;

Cross-network ×3;

Paid Social ×2;

Paid Social ×3;

Paid Social ×4;

Paid Search x2

Email ×2.

Це вже інший тип поведінки. Користувач не купує після першого контакту, а поступово «дозріває» всередині одного каналу.

Особливо показовий Paid Social: у топ-15 шляхів він присутній одразу в чотирьох варіантах із повторними взаємодіями. Це означає, що Facebook у цьому проєкті працює не лише як точка першого контакту, а й як механізм повернення користувача.

Крок 2. Аналіз домінуючої моделі поведінки.

Найважливіший висновок цього звіту — популярні шляхи у проєкті здебільшого складаються з повторних взаємодій всередині одного каналу, а не переходів між ними. У найпопулярніших відсутня взаємодія різних джерел трафіку. Наприклад:

Facebook → Google;

Google → Email.

Користувачі залишаються всередині тієї ж платформи, де їх вперше зацікавила реклама.

Крок 3. Формування практичних висновків.

Аналіз популярних шляхів дає змогу побачити не тільки ефективність каналів, а й саму логіку прийняття рішення користувачем.

У цьому проєкті можна зробити декілька ключових висновків:

Здебільшого конверсії відбуваються після першої взаємодії. Тобто проєкт працює з уже сформованим попитом. Частина користувачів потребує повторних взаємодій всередині одного каналу. Тобто ремаркетинг у межах тієї самої платформи працює ефективніше, ніж спроби «перехопити» користувача в іншому каналі. Якщо хтось прийшов із Facebook — повертати його краще теж через Facebook, а не через Google. Користувач взаємодіє з брендом всередині одного каналу. У популярних шляхах відсутні взаємодії з різних каналів.

Саме такий аналіз допомагає перейти від простого перегляду звіту до реального розуміння поведінки аудиторії. І чим краще ви розумієте типові сценарії руху користувача до покупки, тим точніше можете побудувати рекламну стратегію.

Недоліки та обмеження звіту

Звіт «Шляхи атрибуції ключових подій» дає цінний контекст про поведінку аудиторії, але також має суттєві обмеження, що не дають змогу проводити більш глибокий аналіз.

Головний недолік — відсутня можливість фільтрувати дані за назвами рекламних кампаній чи їхнім типом. Якщо у вас 500 різних шляхів, то аналіз конкретної кампанії і її пошук у цих шляхах займають багато часу. Тому для оцінки даних по окремих продуктах чи окремому типу кампаній потрібно використовувати додаткові інструменти: експорт у Google Таблиці або «Дослідження» всередині GA4.

Ще одним суттєвим недоліком є обмеження візуалізації до п’яти рядків, що є типовим для всіх звітів у Google Analytics.

GA4 показує лише топ-5 кампаній, джерел та каналів; решта йде в рядок «more». Цього достатньо для поверхневої оцінки, але якщо потрібно аналізувати детальніше, ви цього зробити не зможете.

Це особливо відчутно, коли потрібно порівняти шляхи по різних продуктах. Товар за 50 000 грн і за 5 000 грн матимуть різну аудиторію, різний цикл прийняття рішення і різну логіку ремаркетингу — але в звіті вони змішані в одну картину

Є й інші обмеження, котрі варто тримати в голові:

Вікно атрибуції — 30 днів за замовчуванням. Якщо цикл прийняття рішення довший, частина ранніх взаємодій просто не потрапить у звіт. Шлях виглядатиме коротшим, ніж є насправді, а роль каналів на верхньому рівні воронки буде недооцінена. Direct поглинає невідомий трафік. Переходи без UTM-міток, з месенджерів або закладок браузера потрапляють у Direct, тому цей канал може виглядати більшим, ніж є насправді. Крос-девайсні послідовності відстежуються частково. Коли користувач побачив рекламу на телефоні, а купив із ноутбука — GA4 з'єднає ці сесії лише за умови, що користувач авторизований у Google. В інших випадках це будуть два окремі шляхи.

Якщо потрібен глибший аналіз — наприклад, подивитися шляхи за конкретним продуктом або типом кампанії — є два варіанти. Коли важлива гнучкість і швидкість: «Дослідження шляху» всередині GA4. Якщо потрібен повний контроль над даними і є час на ручну роботу: експорт у Google Таблиці з подальшою фільтрацією. Ще однією альтернативою є експорт даних в BigQuery. Це рішення дає найбільше можливостей у роботі з даними, але одночасно з цим є складним у реалізації..Для використання BigQuery необхідне знання SQL запитів. Детальніше про цей тип експорту й те, які можливості він дає, написав мій колега в статті «Google Analytics 4 і Google BigQuery. Чому слід працювати із сирими даними і як налаштувати їхній експорт».

Висновок

Звіт «Шляхи атрибуції ключових подій» — один із небагатьох інструментів GA4, що показує повний шлях користувача до конверсії. Аналізуючи цей звіт, ви зможете краще розуміти поведінку своїх покупців та:

зрозуміти скільки часу і взаємодій потрібно вашому клієнту до замовлення — і налаштувати ремаркетинг відповідно;

визначити мінімальний термін для оцінки ефективності кампаній, після якого дані є репрезентативними;

побачити, які канали реально беруть участь у конверсіях, а не лише закривають їх;

виявити найпопулярніші шляхи до конверсії — як користувачі рухаються до покупки і в яких каналах залишаються;

зрозуміти чи працює ваш проєкт із готовим попитом або формує його — і де саме реклама відіграє ключову роль у цьому процесі.

Часто рішення приймаються на основі показників кожного каналу окремо — без урахування того, як вони взаємодіють між собою. Цей звіт допомагає побачити цю взаємодію та дає необхідний контекст для прийняття рішень.