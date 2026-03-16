Як налаштувати інтеграції Adjust з Facebook: покрокова інструкція

Adjust — це система атрибуції мобільних користувачів (Mobile Measurement Partner, MMP). Її завдання — фіксувати, з якого рекламного джерела прийшов користувач, які дії він зробив у додатку і який дохід приніс. SDK Adjust (код аналітики) у додатку збирає події — інстали, реєстрації, покупки тощо, — та передає їх у Adjust.

Інтеграції потрібні, щоб:

рекламна мережа отримувала інформацію про встановлення й конверсії;

ці дані використовувалися для оптимізації кампаній (наприклад, Facebook показує рекламу тим, хто з більшою ймовірністю купить);

маркетолог бачив повну картину — скільки коштує інстал, яка реклама приносить дохід, які канали працюють краще.

Без інтеграцій Adjust виконує роль лише «сховища даних» і не впливає на роботу алгоритмів у Facebook, Google чи TikTok.

Як працюють інтеграції Adjust

Коли в додатку відбувається подія (наприклад, завантаження чи покупка), Adjust формує постбек — автоматичний сигнал із даними про неї. Постбеки відправляються в рекламні мережі, щоб вони отримували результат роботи своєї кампанії.

У постбек можуть передаватися:

дані про інстал — час, джерело, кампанія, креатив;

конверсії та ключові івенти — реєстрації, покупки, підписки;

параметри користувача — IDFA/GAID, країна, пристрій;

дохід, якщо подія містить revenue.

Чим більше даних у постбеку, тим точніше алгоритми мережі оптимізують показ реклами.

Після отримання даних відбувається процес зіставлення внутрішніх подій у додатку з рекламною мережею — мапінг (event mapping). Наприклад:

у додатку івент називається first_purchase;

у Facebook — це fb_mobile_purchase;

у Google Ads — in_app_purchase.

Щоб мережа могла правильно врахувати цю дію, у налаштуваннях Adjust потрібно замапити подію додатку на відповідний івент у мережі. Якщо мапінг зроблений некоректно, мережа не отримає сигнал і не зможе навчати свої алгоритми.

Підключення Adjust до Facebook Ads

Як налаштувати інтеграцію

Увійдіть в Adjust — вкладка «Partners». Натисніть «New partner».

У вікні «Partner selection» оберіть Facebook і натисніть «Next».

У розділі «App selection» знайдіть свій застосунок і перейдіть далі. Якщо ви вперше заходите у Adjust, необхідно додати застосунок в аналітику, а тоді вже вибрати для інтеграції.

Тепер можна налаштувати параметри обміну даними та зіставити події Adjust із подіями та параметрами Meta.

У полі App ID вкажіть ідентифікатор вашого застосунку в Meta. Його можна знайти у кабінеті розробника. Зверніть увагу: один і той самий App ID використовується для всіх платформ (iOS та Android) у межах вашого застосунку в Adjust.



Щоб знайти App ID в Meta перейдіть на сторінку застосунків у кабінеті розробника. Тут додані всі ваші застосунки, виберіть потрібний та скопіюйте App ID.



Далі у полі Ключ розшифрування потрібно ввести спеціальний ключ, який дає змогу прив’язати необроблені дані до конкретних кампаній у застосунках для Android.



Отримати цей ключ можна в Meta на панелі інструментів вашої програми в розділі «Основні — Налаштування». Прокрутіть униз до розділу Android та скопіюйте ключ розшифрування для подальших кроків.

В Adjust, щоб максимально ефективно враховувати покази реклами (IAA) в Android-кампаніях, увімкніть опцію AdImpression mapping (тільки для Android).

Налаштування обміну даними та додаткових параметрів

Після ввімкнення обміну даними необхідно налаштувати параметри спільного доступу. Активація інтеграції Adjust за замовчуванням надсилає до Meta дані з усіх джерел атрибуції. Це означає, що мережа отримує інформацію не тільки про «свої» кампанії, а й про інстали з Google, email-розсилок, органічні тощо. Обрати потрібні дані для передачі можна за наступних налаштувань.

Окрім базових даних, ви можете налаштувати передачу додаткових параметрів для глибшої оптимізації. Для цього:

Активуйте пункт «Рекламний дохід» (Ad revenue) та «Sessions» у налаштуваннях обміну даними, щоб мережа могла отримувати інформацію про прибуток від показів реклами. Ці дані відображатимуться в Meta Ads Manager як подія fb_mobile_purchase.

Назва івенту зафіксована системою і незмінна.

Якщо у вас підключено рішення Adjust Uninstall and Reinstall, ви можете передавати ці дані до Meta для ретаргетингу або аналізу відтоку аудиторії. Активуйте дохід від покупок у додатку (In-app Revenue), щоби бачити детальну статистику прибутку безпосередньо в Meta Ads Manager.

Важливо: для коректної передачі цих даних необхідно обов’язково виконати мапінг подій, що генерують дохід.

Підключіть додаткові параметри (Parameters), щоби передавати кастомні дані, налаштовані в Adjust SDK (наприклад, категорія товару, тип підписки тощо). Для цього необхідно зіставити параметри у панелі керування Adjust.

Специфіка iOS: протокол AEM та конфіденційність

Для додатків iOS увімкніть агрегований протокол вимірювання подій (AEM) — це протокол від Meta, розроблений для атрибуції у додатках на пристроях з iOS 14.5 та новіших версій.

Використання AEM дає змогу запускати та оптимізувати два типи кампаній:

App Install (MAI) — спрямовані на залучення нових користувачів та збільшення кількості встановлень. App Engagement (MAE) — кампанії з ретаргетингу для повернення та стимулювання активності вже наявних користувачів.

Додаткові параметри налаштування:

Вимірювання реатрибуції (Reattribution). Adjust автоматично фіксує повторні залучення користувачів для Meta. Якщо цей перемикач активний, Adjust передає дані про всі сесії додатка до Meta. Якщо система знаходить збіг із вашою рекламою, така активність зараховується як реатрибуція. Обмежене використання даних (LDU для CCPA). Активуйте цей пункт, щоб відповідати вимогам закону CCPA. Це автоматично сигналізує Meta про те, що користувачі з Каліфорнії відмовилися від передачі своїх даних третім сторонам.

Далі треба налаштувати зіставлення всіх подій, якими ви хочете ділитися, зі значеннями, які може отримати ваша мережа.

Оберіть назву події Adjust.

Далі оберіть назву події для вашої мережі. Краще обирати зі списку стандартних, оскільки так кампанії будуть краще оптимізовуватися. Проте, якщо наведений перелік не задовольняє ваші цілі, ви можете створити власну назву (custom name).

Важливо: передавайте тільки ті події, які реально впливають на бізнес-цілі. Якщо замапити занадто багато, оптимізація у Facebook стане менш ефективною.

Після налаштувань перейдіть на вкладку передперегляду та перевірте правильність і якщо все вірно — публікуйте.

Налаштування SKAdNetwork (SKAN) та Conversion Hub

Зайдіть в розділ SKAN Configuration у панелі Adjust і налаштуйте схему значень конверсій (Conversion Value Manager). Без цього дані про покупки з iOS-пристроїв будуть приходити у Facebook «порожніми» (без цінності).

Відкрийте розділ SKAN Conversion Hub та оберіть свій застосунок.

Далі налаштуйте вікно відстеження: Apple відправляє дані не миттєво, а з затримкою. Вам потрібно встановити час, протягом якого Adjust буде «чекати» на події від користувача, перш ніж зафіксувати фінальне значення конверсії. Зазвичай це 24 години. Це вікно дозволяє Adjust збирати івенти першої доби життя користувача в додатку, після чого дані анонімно відправляються в Meta. Якщо ви поставите більше, дані у Facebook будуть приходити зі ще більшою затримкою.

Після цього переходимо до налаштувань мапінгу значень. Це головний етап. Оскільки SKAdNetwork дозволяє передати лише одне число, вам треба розставити пріоритети:

Події (Events). Виберіть найважливіші івенти, наприклад, Registration, Trial, Purchase. Пріоритет. Надайте покупці (purchase) найвищий пріоритет. Якщо юзер спочатку зареєструвався, а потім купив, Adjust відправить у Facebook значення саме покупки, бо воно цінніше. Діапазони доходу (Revenue Ranges). Якщо у вас є покупки, обов'язково налаштуйте діапазони доходу. Наприклад, Value 1 ($1 – $10), Value 2 ($10 – $50), Value 3 ($50+). Це дозволить Facebook розуміти, на яких саме користувачів треба оптимізувати рекламу.

Після того як ви збережете налаштування в Adjust:

перейдіть у Facebook Events Manager;

переконайтеся, що ви обрали той самий метод налаштування (MMP-defined configuration);

Facebook автоматично підтягне схему з Adjust через API.

Важливо: будь-які зміни в Conversion Hub набувають чинності не миттєво. Apple може знадобитися до 24–48 годин, щоб почати застосовувати нову схему до постбеків.

Імпорт витрат та розрахунок ROI

Підключення рекламного акаунта для імпорту витрат. Для того, щоб Adjust міг розрахувати ROI та ROAS, необхідно звʼязати рекламний акаунт Meta з панелі Adjust:

Перейдіть у Data management — Connections. Знайдіть Facebook і натисніть Connect. Авторизуйтесь через свій Facebook-профіль і виберіть потрібні Ad Accounts. Тепер дані про витрати, кліки та покази будуть автоматично підтягуватися у ваші звіти Adjust.

Як перевірити інтеграції та протестувати постбеки

Використання Adjust Testing Console.

Створіть тестову подію та протестуйте, чи відправилися вона та параметри у мережу.

Порівняння з даними мереж.

Якщо у Facebook показники не збігаються, перевірте, чи всі івети співставлено правильно.

Синхронізуйте вікна атрибуції.

Вікна в Adjust (AppView → Attribution settings) мають збігатися з налаштуваннями у вашому Meta Ads Manager. Рекомендований стандарт для обох систем — 7-day click / 1-day view.

Перевірка передачі даних у мережу.

Порівняйте кількість інсталів/конверсій в Adjust і у Facebook.

Поширена проблема на цьому етапі — задвоєння подій, які відображаються в Facebook, у порівнянні з Adjust. Таке можливо, якщо івенти вже відстежувалися за допомогою Facebook SDK (або іншого партнера — MMP). У такому випадку потрібно залишити лише одного партнера, що буде збирати й передавати дані про події — Adjust.

Як вимкнути автоматичне відстеження у Facebook SDK:

в Meta Events Manager оберіть свій додаток → Settings;

знайдіть блок Event Setup;

вимкніть перемикач «Log events automatically from SDK».

Це гарантує, що Facebook буде приймати лише ті події, які надсилає Adjust (Server-side), і ви уникнете дублів. Вимкніть надсилання у Facebook SDK, але залиште сам SDK для інших функцій, якщо вони потрібні й перевірте наново кількість подій в Adjust і у Facebook.

Рекомендується робити тест після кожної нової інтеграції або внесення змін у мапінг.

Best Practices інтеграції Adjust з рекламними мережами

Використовуйте кастомні параметри — додавайте бізнес-дані (тип підписки, категорія товару), щоб алгоритми краще відрізняли цінність користувачів. Обмежуйте доступ до інтеграцій — налаштування повинен змінювати лише технічний спеціаліст, щоб уникнути випадкових збоїв. Логуйте всі зміни у мапінгу — ведіть внутрішній changelog або налаштуйте повідомлення у Slack/Email, щоб завжди знати, хто й що змінив. Використовуйте окремі події для різних типів користувачів — наприклад, purchase_new_user і purchase_returning_user.Це допоможе окремо оптимізувати кампанії на нових і повернених клієнтів. Регулярно очищайте мапінг від зайвих подій — раз на квартал залишайте тільки ті івенти, які реально впливають на бізнес-цілі.

Висновки