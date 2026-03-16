Adjust — это система атрибуции мобильных пользователей (Mobile Measurement Partner, MMP). Ее задача — фиксировать, из какого рекламного источника пришел пользователь, какие действия он совершил в приложении и какой доход принес. SDK Adjust (код аналитики) в приложении собирает события — установки, регистрации, покупки и т. д. — и передает их в Adjust.

Интеграции нужны, чтобы:

рекламная сеть получала информацию об установках и конверсиях;

эти данные использовались для оптимизации кампаний (например, Facebook показывает рекламу тем, кто с большей вероятностью купит);

маркетолог видел полную картину — сколько стоит инсталл, какая реклама приносит доход, какие каналы работают лучше.

Без интеграций Adjust выполняет роль только «хранилища данных» и не влияет на работу алгоритмов в Facebook, Google или TikTok.

Как работают интеграции Adjust

Когда в приложении происходит событие (например, загрузка или покупка), Adjust формирует постбек — автоматический сигнал с данными о нем. Постбеки отправляются в рекламные сети, чтобы они получали результат работы своей кампании.

В постбек могут передаваться:

данные об инсталле — время, источник, кампания, креатив;

конверсии и ключевые события — регистрации, покупки, подписки;

параметры пользователя — IDFA/GAID, страна, устройство;

доход, если событие содержит revenue.

Чем больше данных в постбеке, тем точнее алгоритмы сети оптимизируют показ рекламы.

После получения данных происходит процесс сопоставления внутренних событий в приложении с рекламной сетью — маппинг (event mapping). Например:

в приложении событие называется first_purchase;

в Facebook — это fb_mobile_purchase;

в Google Ads — in_app_purchase.

Чтобы сеть могла правильно учесть это действие, в настройках Adjust нужно сопоставить событие приложения с соответствующим событием в сети. Если маппинг сделан некорректно, сеть не получит сигнал и не сможет обучать свои алгоритмы.

Подключение Adjust к Facebook Ads

Как настроить интеграцию

Войдите в Adjust — вкладка «Partners». Нажмите «New partner».

В окне «Partner selection» выберите Facebook и нажмите «Next».

В разделе «App selection» найдите свое приложение и перейдите дальше. Если вы впервые заходите в Adjust, необходимо добавить приложение в аналитику, а затем уже выбрать для интеграции.

Теперь можно настроить параметры обмена данными и сопоставить события Adjust с событиями и параметрами Meta.

В поле App ID укажите идентификатор вашего приложения в Meta. Его можно найти в кабинете разработчика. Обратите внимание: один и тот же App ID используется для всех платформ (iOS и Android) в пределах вашего приложения в Adjust.



Чтобы найти App ID в Meta, перейдите на страницу приложений в кабинете разработчика. Здесь добавлены все ваши приложения, выберите нужное и скопируйте App ID.



Далее в поле «Ключ расшифровки» нужно ввести специальный ключ, который позволяет привязать необработанные данные к конкретным кампаниям в приложениях для Android.



Получить этот ключ можно в Meta на панели инструментов вашего приложения в разделе «Основные — Настройки». Прокрутите вниз до раздела Android и скопируйте ключ расшифровки для дальнейших шагов.

В Adjust, чтобы максимально эффективно учитывать показы рекламы (IAA) в Android-кампаниях, включите опцию AdImpression mapping (только для Android).

Настройка обмена данными и дополнительных параметров

После включения обмена данными необходимо настроить параметры общего доступа. Активация интеграции Adjust по умолчанию отправляет в Meta данные из всех источников атрибуции. Это означает, что сеть получает информацию не только о «своих» кампаниях, но и об инсталляциях из Google, email-рассылок, органических и т. д. Выбрать нужные данные для передачи можно при следующих настройках.

Кроме базовых данных, вы можете настроить передачу дополнительных параметров для более глубокой оптимизации. Для этого:

Активируйте пункт «Рекламный доход» (Ad revenue) и «Sessions» в настройках обмена данными, чтобы сеть могла получать информацию о прибыли от показов рекламы. Эти данные будут отображаться в Meta Ads Manager как событие fb_mobile_purchase.

Название события зафиксировано системой и неизменно.

Если у вас подключено решение Adjust Uninstall and Reinstall, вы можете передавать эти данные в Meta для ретаргетинга или анализа оттока аудитории. Активируйте доход от покупок в приложении (In-app Revenue), чтобы видеть подробную статистику прибыли непосредственно в Meta Ads Manager.

Важно: для корректной передачи этих данных необходимо обязательно выполнить маппинг событий, генерирующих доход.

Подключите дополнительные параметры (Parameters), чтобы передавать кастомные данные, настроенные в Adjust SDK (например, категория товара, тип подписки и т. д.). Для этого необходимо сопоставить параметры в панели управления Adjust.

Специфика iOS: протокол AEM и конфиденциальность

Для приложений iOS включите агрегированный протокол измерения событий (AEM) — это протокол от Meta, разработанный для атрибуции в приложениях на устройствах с iOS 14.5 и более поздних версий.

Использование AEM позволяет запускать и оптимизировать два типа кампаний:

App Install (MAI) — направленные на привлечение новых пользователей и увеличение количества установок. App Engagement (MAE) — кампании по ретаргетингу для возвращения и стимулирования активности уже имеющихся пользователей.

Дополнительные параметры настройки:

Измерение реатрибуции (Reattribution). Adjust автоматически фиксирует повторные привлечения пользователей для Meta. Если этот переключатель активен, Adjust передает данные обо всех сессиях приложения в Meta. Если система находит совпадение с вашей рекламой, такая активность засчитывается как реатрибуция. Ограниченное использование данных (LDU для CCPA). Активируйте этот пункт, чтобы соответствовать требованиям закона CCPA. Это автоматически сигнализирует Meta о том, что пользователи из Калифорнии отказались от передачи своих данных третьим сторонам.

Далее необходимо настроить сопоставление всех событий, которыми вы хотите делиться, со значениями, которые может получить ваша сеть.

Выберите название события Adjust.

Далее выберите название события для вашей сети. Лучше выбирать из списка стандартных, так как так кампании будут лучше оптимизироваться. Однако, если приведенный список не удовлетворяет вашим целям, вы можете создать собственное название (custom name).

Важно: передавайте только те события, которые реально влияют на бизнес-цели. Если замапить слишком много, оптимизация в Facebook станет менее эффективной.

После настроек перейдите на вкладку предварительного просмотра и проверьте правильность, и если все верно — публикуйте.

Настройка SKAdNetwork (SKAN) и Conversion Hub

Зайдите в раздел SKAN Configuration в панели Adjust и настройте схему значений конверсий (Conversion Value Manager). Без этого данные о покупках с iOS-устройств будут приходить в Facebook «пустыми» (без ценности).

Откройте раздел SKAN Conversion Hub и выберите свое приложение.

Далее настройте окно отслеживания: Apple отправляет данные не мгновенно, а с задержкой. Вам нужно установить время, в течение которого Adjust будет «ждать» события от пользователя, прежде чем зафиксировать окончательное значение конверсии. Обычно это 24 часа. Это окно позволяет Adjust собирать события первых суток жизни пользователя в приложении, после чего данные анонимно отправляются в Meta. Если вы установите большее значение, данные в Facebook будут поступать с еще большей задержкой.

После этого переходим к настройкам маппинга значений. Это главный этап. Поскольку SKAdNetwork позволяет передать только одно число, вам нужно расставить приоритеты:

События (Events). Выберите самые важные события, например, Registration, Trial, Purchase. Приоритет. Присвойте покупке (purchase) самый высокий приоритет. Если пользователь сначала зарегистрировался, а затем купил, Adjust отправит в Facebook значение именно покупки, потому что оно более ценно. Диапазоны дохода (Revenue Ranges). Если у вас есть покупки, обязательно настройте диапазоны дохода. Например, Value 1 ($1 – $10), Value 2 ($10 – $50), Value 3 ($50+). Это позволит Facebook понимать, на каких именно пользователей нужно оптимизировать рекламу.

После того как вы сохраните настройки в Adjust:

перейдите в Facebook Events Manager;

убедитесь, что вы выбрали тот же метод настройки (MMP-defined configuration);

Facebook автоматически подтянет схему из Adjust через API.

Важно: любые изменения в Conversion Hub вступают в силу не мгновенно. Apple может потребоваться до 24–48 часов, чтобы начать применять новую схему к постбекам.

Импорт расходов и расчет ROI

Подключение рекламного аккаунта для импорта расходов. Для того чтобы Adjust мог рассчитать ROI и ROAS, необходимо связать рекламный аккаунт Meta с панели Adjust:

Перейдите в Data management — Connections. Найдите Facebook и нажмите Connect. Авторизуйтесь через свой Facebook-профиль и выберите нужные Ad Accounts. Теперь данные о расходах, кликах и показах будут автоматически подтягиваться в ваши отчеты Adjust.

Как проверить интеграции и протестировать постбеки

Использование Adjust Testing Console.

Создайте тестовое событие и протестируйте, отправились ли оно и параметры в сеть.

Сравнение с данными сетей.

Если в Facebook показатели не с совпадают , проверьте, все ли иветы сопоставлены правильно.

Синхронизируйте окна атрибуции.

Окна в Adjust (AppView → Attribution settings) должны совпадать с настройками в вашем Meta Ads Manager. Рекомендуемый стандарт для обеих систем — 7-day click / 1-day view.

Проверка передачи данных в сеть.

Сравните количество инсталляций/конверсий в Adjust и в Facebook.

Распространенная проблема на этом этапе — дублирование событий, которые отображаются в Facebook, по сравнению с Adjust. Такое возможно, если события уже отслеживались с помощью Facebook SDK (или другого партнера — MMP). В таком случае нужно оставить только одного партнера, который будет собирать и передавать данные о событиях — Adjust.

Как отключить автоматическое отслеживание в Facebook SDK:

в Meta Events Manager выберите свое приложение → Settings;

найдите блок Event Setup;

отключите переключатель «Log events automatically from SDK».

Это гарантирует, что Facebook будет принимать только те события, которые отправляет Adjust (Server-side), и вы избежите дубликатов. Отключите отправку в Facebook SDK, но оставьте сам SDK для других функций, если они нужны, и проверьте заново количество событий в Adjust и в Facebook.

Рекомендуется проводить тест после каждой новой интеграции или внесения изменений в маппинг.

Лучшие практики интеграции Adjust с рекламными сетями

Используйте кастомные параметры — добавляйте бизнес-данные (тип подписки, категория товара), чтобы алгоритмы лучше различали ценность пользователей. Ограничивайте доступ к интеграциям — настройки должен изменять только технический специалист, чтобы избежать случайных сбоев. Логируйте все изменения в маппинге — ведите внутренний changelog или настройте уведомления в Slack/Email, чтобы всегда знать, кто и что изменил. Используйте отдельные события для разных типов пользователей — например, purchase_new_user и purchase_returning_user. Это поможет отдельно оптимизировать кампании на новых и вернувшихся клиентов. Регулярно очищайте маппинг от лишних событий — раз в квартал оставляйте только те события, которые реально влияют на бизнес-цели.

Выводы