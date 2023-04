Какво е да бъдеш SEO специалист

Разбира се, като всяка една професия, независимо каква е тя, и тук няма как да се разминеш без професионални "изкривявания". SEO специалистите също сме потребители, търсим всякакви неща в Google, пазаруваме онлайн както останалите хора. Аз винаги се заглеждам подробно в резултатите - този сайт си е сложил специфичен микроформат, онзи пък ползва някакъв специален символ в метаданните и т.н. Но най-същественият ми проблем идва при пазаруване от сайтове, в които има множество проблеми като:

Някои грешки толкова са ме ядосвали, че съм се отказвал да купя от даден сайт заради тях.

Кои са най-често използваните от теб сайтове, платформи, SEO инструменти, които употребяваш в работата си на дневна база, и които би препоръчал на прохождащите в SEO?

Всекидневната ми работа обхваща доста голям спектър от дейности във всички SEO аспекти като техническо SEO, контент, линкбилдинг и поведенчески фактори. Денят ми е доста разнообразен: за един проект мога да разписвам метаданни, за друг да направя регулярна проверка на вътрешни грешки и редиректи, за трети да напиша задание за блог текстове, а за четвърти пък да подам задание за структура и корекция на менюто. Всеки от изброените примери се нуждае от различни инструменти на помощ, но ще се опитам да изброя най-основните и важни неща, които ползвам всеки ден:



Google аналитични инструменти и продукти като Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Search Central и Google Docs/ Spreadsheets;

Serpstat;

Ahrefs;

Netpeak Spider;

Netpeak Checker;

http://web.archive.org/ ;

Moz;

SEO bookmarklets за бързи проверки, повече може да прочетете в статията ни тук (https://netpeak.net/bg/blog/seo-bookmarklets-bezplatni-instrumenti-v-pomoshch-na-spetsialistite/);

https://softgalinov.com/.

Каква е твоята лична мотивация всеки ден да идваш на работа и по 8 часа (а понякога и повече) да се грижиш за оптимизацията на сайтове?

Предизвикателство е да се работи като SEO специалист. Винаги има нещо ново за научаване, независимо дали е свързано с нови ъпдейтити или експериментиране с нови техники за увеличаване на трафика и ангажираността на сайта.

Виждайки положителното въздействие и резултати от работата ми върху видимостта и подобрението в позиции на уебсайта е супер мотивиращо и ме кара да продължавам да искам още по-добри резултати за постигане.

Ако трябва да напишеш книга за SEO, как би я озаглавила и защо?

"Ticket to the top", "Библия за оптимизатори", "It's better at the top" или "From Zero to Hero". Винаги се шегуваме с поздрав към нови колеги с "Welcome to Hell", та защо не това да е име на книга за SEO.

Koe е най-голямото предизвикателство в твоята работа като SEO специалист?

Като SEO специалист, едно от най-големите предизвикателства е да остана в крак със все по-често променящите се алгоритми на търсачките и да се адаптирам към тях. Освен това, за да постигна успешни резултати, трябва да съчетая много различни фактори, като ключови думи, съдържание, линк билдинг, технически SEO и др. Това изисква постоянна наблюдателност, търсене на нови идеи и методи, и тестване на нови подходи, за да подобрявам постоянно уменията си в областта на SEO.

От къде да започне един млад човек, който е решил да стане SEO оптимизатор?

Ако сте млад човек и искате да станете SEO специалист, ето няколко стъпки, които може да последвате:



Научете повече за SEO - Започнете да изучавате основните принципи на SEO, като ключови думи, техническо SEO, линк билдинг и други. Има много онлайн ресурси и курсовете в България, на които можете да използвате потенциала, за да научите повече.



Практикувайте - Опитайте се да използвате уменията си в SEO върху сайтове, които вече имате. Например можете да оптимизирате блога си или сайта на малък бизнес.



Присъединете се към онлайн общности - Присъединете се към онлайн общности, свързани с SEO, като форуми или групи в социални медии, където можете да задавате въпроси и да се консултирате с други оптимизатори.



Изучавайте и тествайте нови технологии - SEO се развива постоянно, така че е важно да бъдете информирани за нови технологии и тенденции. Тествайте нови методи и инструменти, за да видите какво работи и какво не.



Създайте портфолио - Създайте портфолио с вашите опити и успехи в областта на SEO. Това може да ви помогне да намерите работа като SEO специалист.



Работете като стажант - Може да потърсите стажантска работа в агенция за маркетинг или уеб дизайн, за да се запознаете с работата на SEO специалист и да наберете опит.



Тези са само някои от начините, по които можете да започнете да се обучавате и практикувате SEO. Важно е да продължавате да учите и да тествате нови методи, за да постигнете успех в областта на SEO.

Какъв опит и знания ти помагат при SEO оптимизацията на сайтове?

Както би казал един SEO специалист като отговор на въпроса “Кои адреси ще затваряме за индексация?”, а именно “Относително е”, то и с опита и знанията е относително. Малко да разясня. Google Update-ите са динамични и не знаеш кога точно да ги очакваш, какво ще се промени. Имаш базова информация, на която да се оповаваш. Това означава, че вчерашните знания днес трябва да се видоизменят. Опитът с динамиката при SEO оптимизацията вече е важен, особено за тежки и трудни за решаване казуси. Въпреки това, един прохождащ SEO специалист, без опит и много знания, никога не е излишен, тъй като задачите, необходими за пълна SEO оптимизация са близки до безброй. Има задачи за начинаещи, както и задачи за напреднали. Една колаборация между умеещ, опитен SEO специалист и помагащи му Джуниър SEO специалисти е най-работещата стратегия.

Вярно ли е, че който "оптимизира", зло не мисли? Кое е първото - кокошката, яйцето или SEO-то?"

“Вярно ли е, че който "оптимизира", зло не мисли?”

Вярно е! Аз лично тълкувам оптимизацията на сайтове като творчески процес. Това е така, защото SEO оптимизацията не е съвкупност от механични задачи, които просто трябва да изпълниш и да откриеш верния отговор. SEO оптимизацията изисква изключително много интелектуален труд, а дори ти позволява да го прекараш през твоята призма на креативност, което си е чисто творчество. Решенията за една и съща задача в различни ниши доста често се различават, заради индивидуалния подход. Има и нещо друго. Виждайки резултати, постигнати по даден проект и неговата оптимизация, то ти започваш да го приемаш лично, като награда за добре свършената работа. В такъв момент няма как да мислиш зло. Можеш само да се радваш.



“Кое е първото - кокошката, яйцето или SEO-то?” - според мен първо е семантичното ядро от ключови думи. Имайки го, спокойно можеш да си нахраниш кокошката, тя да ти снесе яйце и на сит стомах да дадеш всичко от себе си за най-добрата SEO оптимизация.





Кои са най-важните умения, които един успешен SEO специалист трябва да притежава?

Ако трябва да бъдем най-точни, уменията които се изискват от един успешен SEO специалист са многобройни. Въпреки можем да отличим 3 най-основни:



1. Технически умения - един SEO специалист трябва да има способност да открива, разбира и разрешава основни технически проблеми в сайтовете.

2. Аналитични умения - оптимизацията на сайтовете е безсмислена, ако не можем да измерим постигнатите резултати от нея. Важно е да се използват и разбират аналитичните данни, за да се определи ефективността от работата на SEO специалиста.

3. Адаптивност - всеки SEO специалист трябва да бъде винаги информиран за най-актуалните промени в алгоритмите на търсачките, за да може да адаптира стратегията си за работа и да гарантира най-добрите резултати за клиентите си.

Да бъдеш или да не бъдеш SEO. Това е въпросът :-)

Тук мнението ми ще е пристрастно. За мен отговорът е повече от ясен - да бъдеш SEO. Разбира се, както всяка професия, и тази не е за всеки. Тя е подходяща за всеки, който има интерес към дигиталния маркетинг, анализа на поведението на потребителите онлайн и не на последно място - работата с търсачките. Работата е разнообразна, различна и изискваща адаптивност към постоянните промени, за да можем да поддържаме нивото на своите умения и да бъдем ефективни в работата си.



Кои са основните предимства на работата като SEO специалист?

Позитиви:



- SEO е от професиите, които за да вършиш, ти трябва само компютър и интернет. Можеш да работиш от всяка точка на света.

- Динамика - постоянно променяща се среда, правила, тенденции и практики. Това носи постоянно разнообразие в професията и я прави далеч от скучна. За хората, които обичат да стоят в комфортната си зона и монотонността в работа е приятна, то динамиката в тази професия е по-скоро недостатък.

- Развива аналитичните умения - SEO специалиста взима решения на база данни, които първо трябва да разчете правилно. Намеренията, действията, и желанията на потребителите се изразяват в числа и диаграми.

- Няма един конкретен начин, по който да постигнеш резултат. Определено е професия, в която могат да се приложат творчество и креативност. Възможно е 2+2=5.

- Професия с перспектива - Google скоро едва ли ще изчезне.

- Високо търсене на пазара на труда - ако ти трябва магазин за туристически обувки наоколо, какво правиш ? Точно така - търсиш в Google. Търсачката отдавна е част от живота на почти всеки човек.

- Учи те как да бъдеш по-добър от останалите - анализът на конкуренти е фундамент в SEO-то. Ако искаш да си на първа страница и да изместиш конкурентите, първо трябва да си отговориш на въпроса "Защо те са по-добри от мен". Този въпрос е валиден и в живота и намирайки отговора, вече си по-добър от вчера.

А кои са основните недостатъци на работата като SEO специалист?

Недостатъци:





1. Основен надостатък е, че месеци, дори години труд могат да се изпарят за един ден. Причина за това обикновено е Core update на основния алгоритъм на търсачката, в резултат от който трафика на сайта може да се срине.

2. Риск - Има вероятност действията на SEO специалиста, колкото и логични да изглеждат, да не доведат до резултат. Няма SEO специалист, който може да гарантира позиции в търсачките. Ако има такъв, то той е нещо друго, но не и SEO специалист.

3. Комплексност - оппределено може да се класифицира като трудна професия, понеже се изисква микс от различни умения, за да си добър специалист:



Аналитични умения.

Техническа грамотност - неща като как работи интернет и как са изградени уебсайтовете.

Маркетинг умения - поведение и психология на потребителите, продажби, брандинг, дизайн и др.