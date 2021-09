Успя да обедини маркетинг индустрията, водещи бизнеси, компании и корпорации, търговски камари и институции, както и стартъп екосистемата на едно място, в търсене на “X” фактора за успешно и устойчиво развитие на бизнесите през следващото десетилетие.

В търсене на “X” фактора на успешните бизнеси, София е домакин на първата по рода си Маркетинг Конференция с фокус върху Дигитализация, Иновации и Предприемачество в България. The MarkeThinX CONF 2019 ще се състои на 31 Май 2019 г., петък, от 09:00 до 17:00 ч. в Зала „Ню Йорк Сити“ на емблематичния небостъргач - Кепитъл Форт.

Два месеца преди датата на събитието регистрираните участници, партньори и лектори са представители на DHL, Decathlon, Reiffeisen Bank, Huawei, Sport Depot, METRO, HP, Telenor, Coca-Cola, Actavis, Litex Group, Aeternity Venturs, BMW, SoftUni Digital, Superhosting BG, Sofia Investment Agency, Българска Асоциация на Рекламодателите, Portugal Ventures, Grand Hotel Sofia, Bulgarian Association of Information Technology, CEO Club, British Bulgarian Business Association, IAB, Bulgarian E-commerce Association, Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce, London Chamber of Commerce, Американската Маркетинг Асоциация и редица други водещи компании, фирми и организации от България и чужбина.

В края на месец март 40% от залата беше разпродадена. „Това е ясен знак за реализацията, стойността и качеството на проекта, а най-вече е и своеобразна оценка от гостите ни“ казват от организационния екип на ExpandX Marketing & Web, и споделят, че работят усилено за това всички гости, партньори и лектори да останат доволни от 3 ключови елемента: знанията, преживяванията и добавената стойност, получена по време на конференцята. Подготвят се и страхотни изненади за сетивата на гостите.

Интересът към иновативния форум е много голям, а новината за старта на формата достигна чрез редица публикации до страните от които MarkeThinX CONF ще има лектори, партньори и гости: Италия, Франция, Англия, Португалия, Турция, Испания, Полша, Сърбия, Германия, САЩ и най-вече България.

Един от най-впечатляващите Key Note лектори, които ще участват в конференцията е Матео Форте, който ще говори на провокативната тема „Предприемачество Х“ за това как се развиат маркетинг проекти с Ватикана, как се развива, маркетира и продава успешен бизнес, и много други. Друг ключов елемент от конференцията ще е и темата за "Интернет Правото" и новите правила приложими в Дигиталната Икономика.

MarkeThinX CONF ще събере на едно място представители на маркетинг индустрията, бизнеса и дигиталното предприемачество. Конференцията ще се състои от 5 тематични панела и 20 обучения, уъркшопи, сесии с интерактивно съдържание, практически упражнения, Мисли “X” предизвикателство, дискусионен панел и Нетуъркинг „Х“ в градините на Кепитъл Форт.

Проектът The MarkeThinX CONF 2019, разработен от ExpandX Marketing & Web има за цел да обединява индустрията на едно място в търсене на фактора “X” за успешно и устойчиво развитие, маркетиране и комерсиализиране на бизнесите в динамичната бизнес среда, в която живеем. В рамките на MarkeThinX CONF 2019, България, и по-специално София, ще бъдат представени като стратегически хъб за развиване на бизнес, стартъпи и международни компании. За финал организаторите подготвят и колоритно парти, на което всички MarkeThinX ентусиасти ще бъдат поканени.

Промоционалните билети са в продажба - залата беше разпродадена на 40% към началото на месец април, а интересът от страна на аудиторията е много голям. До момента лектори на предходни конференции, инициирани от организаторите, са били специалисти от Google, Thomson Reuters, World Economic Forum, World Business Dialogue, Fortune 500 компании, University of Oxford и много други.

За Подробности и Контакт: