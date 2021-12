Всеки специалист по онлайн маркетинг се е сблъсквал с тези митични същества – Програмистите.

Те вършат ценни за работата ни неща. За съжаление, добавката на няколко реда код понякога отнема седмици. Седмици, в които не можем да отчетем резултатите от труда ни.

Често срещана ситуация е, на страница да има внедрена електронна търговия за кошницата, но да не е настроена такава за Бързите поръчки.

Ще ви покажем бърз и лесен начин да настроите отчитане на транзакциите, направени чрез бърза поръчка без да се занимавате с Програмист, изцяло с ваш труд, с няколко реда код през Google Tag Manager.

В тази статия вече сме обяснили как да внедрите разширена електронна търговия в онлайн магазина. Ако все още не сте направили това, следвайте съветите на колегата и изпълнете указанията му за раздела Настройка на Google Analytics и Google Tag Manager.

След като сте създали трите ни необходими променливи — GTM EE Event Category, GTM EE Event Action, GTM EE Event Non-Interaction, да пристъпим към хитрината, която ще ни позволи да байпаснем услугите на програмиста.

За реален тест и обяснение ще използваме онлайн магазина на нашите приятели от Fashionzona.bg.

Както виждате на горния скрийншот, на продуктова страница в този магазин има стандартен бутон Купи, който добавя съответния продукт в кошницата, и допълнителна форма Купи с 1 клик, чрез която можете да закупите директно продукта като попълните само телефона си.

Това е изключително полезно решение, клиентите го харесват, пести им време за регистрация и попълване на данни. И е релевантен начин да повишите продажбите си.

Какво ни е необходимо, за да изпратим известие за транзакция до Google Analytics:

Уникален ID номер на поръчката Стойност на поръчката Име на закупената стока ID / SKU номер на закупената стока Категория на закупената стока Цена на закупената стока (при бърза поръчка цената на стоката съвпада с цената на поръчката, защото закупуваме един брой от един продукт) Количество от съответния продукт — в случая винаги е равно на 1. Код на валутата, в която се извършва покупката — в случая BGN Специална величина, която ще ни помогне да разберем при анализ в Google Analytics, че тази поръчка е направена през формата за Бърза поръчка.

Да разгледаме по-внимателно горния скрийншот и забележките в него.

На страницата са налични голяма част от необходимите ни данни — тези с номер 2, 3, 4, 5 и 6!

Параметри с номера 7, 8 и 9 са статични и ги знаем предварително.

Остава единствено да генерираме уникален ID номер на поръчката.

Изпълнение стъпка по стъпка

1. Да създадем необходимия скрипт, който ще изпраща данни за транзакцията до Google Analytics

Уникален ID номер на поръчката:

Можем да генерираме такъв чрез горната функция, базирана на датата:

var TiD = new Date().getTime()+'-'+Math.round(Math.random()*10);

Стойност на поръчката:

Можем да я вземем от страницата чрез следния скрипт.

var Revenue = document.getElementById("our_price_display").firstChild.nodeValue.replace(' лв','').replace(',','.');

Забележка: За всяка страница, този код ще е различен. Чрез използване на Инспектора трябва да определите във вашия случай уникален елемент, чрез който да прихванете исканата от вас стойност.

Посочете интересуващия ви елемент и отворете инспектора.

Намерете някакъв уникален идентификатор — css клас, ID…

В случая имаме:

<span id="our_price_display" class="price" itemprop="price" content="29.9">29,90 лв</span>

И отлична работа ни върши id="our_price_display".

Отворете конзолата и започнете да експериментирате, докато получите необходимата ви стойност:

В случая бяха необходими 4 опита, докато получим исканото — "29.90"

Име на закупената стока:

Тук е по-лесно. Името е оградено в H1 таг, който се явява уникален за страницата и се прихваща лесно. Спазваме логиката от точка 2 и достигаме до следния скрипт, даващ ни необходимата стойност:

var PName = document.getElementsByTagName('h1')[0].textContent;

ID / SKU номер на закупената стока:

Спазваме логиката от точка 2.

В случая, тук имаме уникален CSS елемент — class="editable". Така достигаме до следния скрипт, даващ ни необходимата стойност:

var ID1 = document.getElementsByClassName('editable')[0].textContent;

Категория на закупената стока:

Спазваме логиката от точка 2. В случая, тук имаме уникален CSS елемент — class="breadcrumb clearfix". Необходими са неколкократни тестове, подмени и изключвания с използване на регулярни променливи, докато стигнем до необходимия ни отговор — Чанти.

Крайният вариант на скрипта, вадещ категорията от продуктова страница на Fashionzona.bg, е следният: var Category1 = document.getElementsByClassName('breadcrumb clearfix') [0].textContent.replace(' Fashionzona >','').replace(/>.*/, '');

Цена на закупената стока:

Вече имаме тази стойност като променлива. Намерихме я в точка 2.

Количество от съответния продукт:

Винаги е равно на 1.

Код на валутата, в която се извършва покупката:

В случая, стойността винаги е BGN.

Специална величина, която ще ни помогне да разберем при анализ в Google Analytics, че тази поръчка е направена през формата за Бърза поръчка.

За целта, можем да използваме величината affiliation като й подадем стойност “Quick Order”.

Вече имаме всички необходими стойности, време е да напишем целия скрипт, който ще подава транзакцията към Google Analytics, напълно автоматично и без да сме ползвали услугите на програмист за промяна на кода на страницата:

pre class="language-markup"><script>var TiD = new Date().getTime()+'-'+Math.round(Math.random()*10);var Revenue = document.getElementById("our_price_display").firstChild.nodeValue.replace(' лв',''). replace(',','.');var PName = document.getElementsByTagName('h1')[0]. textContent;var ID1 = document.getElementsByClassName('editable')[0]. textContent;var Category1 = document.getElementsByClassName('breadcrumb clearfix')[0].textContent.replace(' Fashionzona >','').replace(/>.*/, ''); window.dataLayer = window.dataLayer || [];dataLayer.push({'ecommerce': { 'currencyCode': 'BGN', 'purchase': { 'actionField': { 'id': TiD, 'affiliation': 'Quick Order', 'revenue': Revenue }, 'products': [{ 'name': PName, 'id': ID1, 'price': Revenue, 'category': Category1, 'quantity': 1 }] }},'event': 'gtmUaEvent','gtmUaEventCategory': 'Enhanced Ecommerce','gtmUaEventAction': 'Purchase', 'gtmUaEventNonInteraction': 'False'});</script>

2. Да създадем задействане в Google Tag Manager, което ще задейства маркера, подаващ скрипта

Нека изследваме с инспектора бутона, изпращащ бързата поръчка:

Виждате, че лесно можем да определим елемент, следящ за задействането на събитието.

Това може да бъде class="btn quick_order_btn" или id="submitQuickOrder".

Нека да използваме css класът:

На снимката виждате необходимото ни задействане / trigger.

Име: Quick Order.

Tип: Click - All Elements.

This trigger fires on: Some Clicks.

Условие: Click Classes equals btn quick_order_btn.

3. Да създадем маркер в Google Tag Manager, който ще подава скрипта, изпращащ данни за транзакция от бърза поръчка към Google Analytics

На снимката виждате необходимия ни маркер.

Име: Quick Order.

Tип: Custom HTML.

HTML: в това поле въвеждате по-горе създадения скрипт.

Trigerring: задайте задействането Quick Order, което създадохме преди малко.

4. Тестване и проследяване на транзакцията в Google Analytics

Всичко необходимо вече е направено. Време е да направим тестова поръчка, да проследим дали се активира направения от нас маркер и дали данните за направената поръчка влизат коректно в Google Analytics:







При натискане на бутон Поръчай, който изпраща бързата поръчка, направеният от нас маркер Quick Order се активира.

Лесно проверяваме какви данни изпраща в Data Layer написаният от нас скрипт:



Всичко е напълно коректно, изпратили сме към Google Analytics правилен код, удостоверяващ извършената покупка.

Да погледнем записа в Google Analytics:













Чудесна отчетена транзакция, с всички необходими параметри!

Самостоятелен успех, който постигнахме без да ангажираме и занимаваме други колеги със задачата.

Помните ли величината affiliation? Която използвахме, за да укажем, че поръчката идва от формата Бърза Поръчка. Изберете я като втора величина в произволен отчет и ще имате на разположение и тази информация:





Това е всичко.

Ако сте забравили да промените кода в онлайн магазина и нямате отчитане на Бързи поръчки, това е лесен и бърз начин да го постигнете самостоятелно, само с час-два работа и тестове.