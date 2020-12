Попитахме 5 човека... какво е да изучаваш SEO?

Дигиталният маркетинг в последните години се превърна в едно от най-желаните поприща за развитие на редица млади хора. Наред с това, появата на множество онлайн бизнеси наложи нуждата от качествено обучение на кадри и търсенето на все повече маркетолози, които да са подготвени да посрещнат нуждите на клиентите.

Така се ражда и първата по рода си цялостна програма по дигитален маркетинг именно в Softuni Digtil през 2016 година. Стартирайки както с онлайн, така и с присъствено обучение, програмата печели интереса на над 900 жадни за digital познания студенти.

Netpeak има удоволствието да е част от дигиталната програма още от стартирането ѝ през 2016, когато лектори в SEO модула са Геннадий Воробьов, CEO на Netpeak, и Николай Галинов, SEO Team Lead в Netpeak. Освен това Netpeak е официален партньор на Softuni Digital.

От 2016 досега са реализирани вече 5 пълни програми, всяка от които дава най-ценните и есенциални познания на студентите.

Цялостната програма вече е разделена на базисно ниво и Professional програма, по такъв начин, че да покрие нуждите от качествено обучение на бъдещите специалисти и тяхното по-тясно профилиране.

И за да е освен полезна, но и още по-интересна "надпреварата" за студените в SEO курса, всяка година Netpeak избира топ 3 на студените, показали най-високи резултати (с обща оценка сформирана от резултат от финалния изпит, цялостно представяне, дейно участие в групата и предадени домашни). А това, разбира се, значи, че за всеки от тях има осигурена награда :) Това беше нашият начин да геймифицираме обучението и да накраме студентите да са още по-мотивирани и активни, и да покажат най-доброто от себе си.

Затова в настоящата статия решихме да съберем мненията на петима от най-добрите студенти в последните два курса по Search Engine Optimization през 2019 и 2020. Лектори в тях бяха нашите колеги Геннадий Воробьов, Мартин Желязков, Александър Енчев и Борислав Дончев - SEO специалисти в Netpeak.

1во място: Ренета Кирвикова











2-ро място: Кристиян Гьошев









3-то място: Дора Радева

1-во място: Любена Дамянова

2-ро място: Люсиен Данаилов

3-то място: Михаела Бачева

Дора: В този все по-дигитален свят и тази кризисна ситуация, която налага навлизането в онлайн пространството и на бизнеси, които досега не са били представени дигитално, конкуренцията става безмилостно жестока и въпросът “To SEO or not to SEO?” има един-единствен отговор - оптимизирай :) Оптимизирай за търсещите машини, защото ще останеш невидим. Който търси - ще намира, но не теб, а конкурентите. Разбира се има и други подходи за набавяне на трафик и повишаване на реализациите, но в дългосрочен план SEO се отплаща на-добре. Чувал а съм от мъдрите хора - работи за името си, за да работи после то за теб. Ще перефразирам така - оптимизирай сайта си сега, за да реализира после той за теб.

Кристиян: Of course to SEO... with full power!