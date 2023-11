Практически подходи за използване на ChatGPT в Google Ads - идеи и ограничения

ChatGPT, както и други инструменти и чатботове, базирани на изкуствен интелект, навлязоха доста сериозно в редица сфери, включително и в дигиталния маркетинг през изминалата година. Смело можем да твърдим, че преди това всеки опит да се внедри такъв тип помощник в работна среда е бил несполучлив. Сега обаче нещата стоят по съвсем друг начин.

Бързаме да ви информираме, че ChatGPT не може да направи сам реклама (и не само). Това, с което обаче може да ви помогне, е да ви даде насоки и да изрази различно от вашето мнение. Стига, разбира се, да му дадете правилния prompt.

А какво всъщност е prompt?

Ако сте програмист, прескочете тази секция. Ако не сте - продължете да четете.

Prompt (от английски) буквално се превежда като подкана. За AI моделите обаче това може да се определи като стимул, който трябва да предизвика конкретен отговор от страна на изкуствения интелект. В ChatGPT prompt-ът и отговорът доста често са правопропорционални, т.е. ако prompt-ът е подробен и дава специфични подробности, на ChatGPT ще му е много по-лесно да даде конкретен и добре обоснован отговор.

Затова, когато му пишем “Създай ми реклама във Фейсбук”, е много вероятно или да върне неработоспособен отговор, или да попита за повече насоки.

Оттук можем да изведем и основно правило при работа с ChatGPT - пишете възможно най-подробни prompt-ове. Той не е човек и се нуждае от повече информация, за да ви свърши качествено работа.

И така, след като изчистихме основните понятия, вече можем да преминем към следващата част.

Добри идеи и prompt-ове за Google Ads

Възможностите в Google Ads са почти безгранични, когато ги използва човек. За ChatGPT - не е точно така.

Както вече споменахме, AI моделът не може сам да направи нещо без да разпишете първо добра подкана. Ако не го направите, рискувате да получите отговор, в който няма никаква добавена стойност. От друга страна, ако подадете качествен prompt, ChatGPT ще има нужната информация да върне обратно качествен отговор. Кои обаче са тези теми? Нека ги разгледаме по-долу:

Заглавия и описания

Независимо какъв тип кампания сте избрали, тя винаги има текстово измерение. Колкото по-добре e написана, толкова по-добър шанс имате да изпълните заложените си цели. Ако вземем например една кампания в мрежата за търсене, за нея ще имате на разположение до 15 заглавия, дълги до 30 символа, както и до 4 описания, дълги до 90 символа.

За да направим правилния prompt, е нужно да подадем достатъчно информация към чатбота. Всяка кампания се прави за конкретна тематика, нали така? Притежава и призиви за действие и уникални предложения за продажба? Ами добавете ги в prompt-а! Нека ChatGPT разбере какво точно искате от него.

Такъв prompt би изглеждал по следния начин:

For Google Ads Search Campaign: Write 10 headlines of maximum 30 characters long for плочки за баня. Include CTA, features and benefits. Then, write 4 descriptions for плочки за баня, which are a minimum of 60 and a maximum of 90 characters long and use the best practices for quality score. Output language: Bulgarian

Отговорът на ChatGPT след този prompt може да бъде следния:

А сега нека дешифрираме prompt-a заедно!

1. Използван език в prompt-a

Забелязали сме, че ако ползваме български при взаимодействие с ChatGPT получаваме по-малко ефективни, а понякога дори и нелепи отговори. Затова се придържаме да пишем prompt-ове на английски, понеже това е езика, на който ChatGPT най-много е тренирал. Разбира се, когато пишем по желаната от нас тема (или категория), използваме езика, на който ще искаме последващия текст.

NB! Но това не означава, че ChatGPT ще върне отговор на желания от нас език. Изисква се допълнителна подкана, която ще разгледаме в статията.

2. Структура на prompt-a

Както вече споменахме - това е AI модел, който се нуждае от достатъчно информация, която да обработи и да върне в добре подготвен отговор.

На първо място описваме за коя платформа става въпрос. След това описваме внимателно какви елементи искаме от него. Силно препоръчително е да му зададем граници за елементите, от които се нуждаем, понеже е възможно да върне неефективен отговор.

Например при подадена подкана, където сме казали описанието да е “до 90 символа”, във върнатия отговор може да са 40 символа, което не е ОК. Затова затягаме мерките и поставяме в prompt-a “от 60 до 90 символа”.

След това е добре да имаме изредени елементите, които искаме да присъстват в отговора. Допустимо е и без да конкретизираме да изброим - призиви за действие, характеристики, ползи. Ако кампанията е насочена към % намаление, нека го включим в тази част:

3. Максимална ефективност

Нека не даваме прекалено много свобода на ChatGPT. Искаме, когато той търси информация за нашата подкана, да получим най-добрата такава. Затова в конкретния случай добавяме “best practices for quality score”. Така прибавяме една преграда спрямо информацията, която не е в съответствие с най-добрите практики, и предотвратяваме възможна неточност.

4. На какъв език искаме отговора

Последното нещо често се изпуска, но е важно. Ако искаме този инструмент да ни отговори на конкретен език, е нужно да напишем “Output language“ и да упоменем езика. В противен случай той ще вземе езика, който сте ползвали в prompt-a.

Този тип prompt може да се ползва и за Display, Video и Performance Max кампании - просто трябва да се измени леко, за да може да е в съответствие с конкретните изисквания.

Негативни ключови думи

Ако поддържаме акаунт в Google Ads, то вероятността да имаме такъв списък би трябвало да е 99%. Често този списък е генерализиран - поставени са думи и фрази, които се отнасят до целия акаунт/бизнес. Което е напълно нормално. Но ако имате различни категории и конкретни думи, по които вие не искате да се показвате, то е добре да притежавате конкретен негативен списък за тази категория.

Тук на помощ може да се притече ChatGPT, който е в състояние да даде насоки или да погледне от различна гледна точка.

NB! При написване на такъв prompt e възможно да не получим изцяло ефективен отговор, затова е важно да си припомним основната функция на езиковия модел - да помогне и да насочи.

Една подкана за извеждане на негативни ключови думи може да бъде следната:

For Google Ads: Give me a list of negative keywords for бебешки колички. Include specific keywords, which can be related to the search term: Output language: Bulgarian

И съответно отговорът, както ще видите, ще съдържа по-скоро насоки, отколкото готов за ползване списък:

Самата структура на prompt-a копира тази на предходния - отново имаме упоменати платформа, категория, опит за ограничаване на отговора и желан език. Граници не са зададени, понеже логиката тук е да не ограничаваме ChatGPT в предложенията му.

От получения отговор можем да видим добри идеи, които да приложим в списъка си с негативни ключови думи. Самото упражнение е полезно ако темата/категорията, която рекламираме, е доста нишова или непозната/нова за нас. Така можем да си спестим време, понеже ни се дават готови идеи.

Аудитории

Един от най-важните елементи за почти всяка онлайн рекламна кампания е избирането на правилните аудитории. Чрез тях алгоритъмът на платформата по-лесно достига до правилните потребители и постига по-лесно резултатите си.

ChatGPT има възможност да генерира предложения за аудитории. Както вече знаем - трябва да подадем достатъчно информация, за да може алгоритъмът на езиковия модел да заработи по начин, по който да ни помогне.

При направените тестове забелязахме, че ChatGPT понякога бърка кои са affinity и кои in-market аудитории, но е добре да го имаме в prompt-a, за да ограничим риска от грешки.

Добри подкани биха били:

For Google Ads Audiences: Provide a list with In-market audiences for home and garden products. For Google Ads Audiences: Provide a list with Affinity audiences for car accessories products. For Google Ads Audiences: Good examples of combined segments for dental tourism.

Трябва да се има предвид, че отговорът на ChatGPT e ориентир и по никакъв начин не би трябвало да замести вашето решение.

Призиви за действие

Ако искате да разнообразите вашите CTA (call-to-action) призиви, то е възможно да тествате ChatGPT с един прост prompt. Той би изглеждал така:

For the category "работно облекло" list call-to-action phrases for Google Ads. Output language: Bulgarian

И отговорът би изглеждал така:

Със сигурност можете да почерпите хрумвания и да пробвате нови призиви за действие, които са в съответствие с вашата крайна цел и/или бизнес.

Ограничения

През последната близо година бяхме свидетели на всевъзможни статии, които представяха всички AI модели като мислеща машина, изкарана от научно-фантастичен филм. Истината е, че все още са далеч от това да се превърнат в “Терминатори” и е препоръчително да ги разглеждаме като помощници в нашата ежедневна работа.

Опитахме се да отсеем в един кратък списък нещата, които ChatGPT няма да успее да направи и съответно за които няма да ви помогне.

ChatGPT няма да ви помогне за:

Управление на рекламния бюджет. Избиране на правилната стратегия за офериране (bid strategy) - може да даде предимства и недостатъци, но изборът е ваш. Управление на оферти (bids). Всяко нещо, свързано с Performance Max кампания. Събиране на семантика и средномесечни търсения - отново може да даде добри насоки, но ако ще ползвате инструмент, далеч по-надеждни са Keyword planner или Serpstat. Нововъведенията след септември 2021г.

Всичко това се отнася само за ChatGPT. Възможни са и интеграции с приложения от трети страни, които биха позволили разширяване на дейността на езиковия модел.

Вместо финални думи нека да си припомним най-важното:

ChatGPT не е човек, а модел за обработка на естествен език. Поради тази причина трябва да се придържаме към няколко правила...

Винаги трябва да пишем prompt-a подробно и да вкарваме цялата нужна информация. Ако ChatGPT (или ние самите) се обърка(ме), трябва да започнем нов чат без предходна история, по която той да се води. Да го използваме само като помощник, който ни дава съвети и насоки. Да не ни замества, когато трябва да вземем решение. Не той преценява най-добре, а вие!

Успех!