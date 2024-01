4 стъпки за създаване на имейли за Свети Валентин, които вашите последователи ще харесат

Yespo е платформа за управление на клиентски данни (CDP), която помага на компаниите да създават по-ефективни маркетинг кампании и да подобряват взаимодействието с клиенти чрез множество канали, включително имейл, SMS, push известия, чат и др. Yespo предлага набор от инструменти за сегментиране, персонализация и автоматизация, които помагат на компаниите да развиват бизнеса си.

В тази статия от нашата поредица сме ви подготвили съветите на Yespo за успешна кампания по за Свети Валентин. Приятно четене. :-)

Зад деня на Свети Валентин се крие богата история. Това е и един от най-популярните празници сред хората от всички възрасти. По брой изпратени поздравителни картички всяка година е на второ място след Коледа. Няма начин вашият бизнес да пренебрегне Деня на влюбените, особено ако се занимавате с търговия на дребно, ресторантьорство, флорална индустрия или нещо в тази сфера. Въпреки това имейлите за Свети Валентин понякога могат да бъдат в повече за потребителите.

Когато входящите кутии на вашите абонати са препълнени с празнични имейли, изпратени от всяка друга компания, с която някога са работили, бутоните за спам и отписване се натискат доста често.

Ето някои маркетингови идеи, съвети и трикове за Деня на Свети Валентин, които да ви помогнат да накарате клиентите да се влюбят във вашите имейли... и във вашия бизнес. Използвайте ги и няма да станете жертва на суматохата около празника. 💗

Списък със задачи за вашата маркетингова стратегия за Свети Валентин

сегментирайте имейл маркетинг списъка си;

настройте имейлите;

създайте специален дизайн и съдържание на имейл бюлетина за Свети Валентин;

добавете закачлива тема на имейла за Свети Валентин.

Кампаниите за Свети Валентин могат да се провеждат толкова дълго, колкото искате - не се ограничавайте само с 14 февруари. Важно е обаче да не се фокусирате само върху това, което вие искате да кажете, а да помислите за нещата, от които се нуждаят клиентите ви. Още по-добре - направете проучване и приложете знанията, които сте получили за аудиторията си.

Имейл за Свети Валентин от Gemondo

1. Сегментирайте имейл списъка си

Начинът, по който сегментирате имейл списъка си за Свети Валентин, ще зависи от данните, които имате, и от начина, по който използвате тези данни.

Ето пример как можете да сегментирате базата си от контакти:

1. Пол: ако е възможно, таргетирайте клиентите си мъже и жени с различни имейли за Свети Валентин.



2. Ангажиране: опитайте се да “събудите” неактивните абонати по време на празничната кампания. Отстъпките могат да бъдат добра тактика, за да го направите.



3. Предпочитания: в имейлите си използвайте различни призиви за действие, за да насочите клиентите си към категориите, от които биха се заинтересували. Наблюдавайте кои линкове биват кликнати по-често. Това ще ви помогне да сегментирате клиентите според предпочитанията им и да постигнете резултати.



4. Възраст: 50-годишните ви клиенти най-вероятно ще празнуват този Св. Валентин различно от тези, които тъкмо са навлезли в тинейджърството. Следователно имейлите до тези две групи също трябва да са различни.

В платформата на Yespo имате възможността да създавате нови сегменти чрез опцията “Extra Campaigns”, без да се налага да чакате кампанията да бъде завършена - в момента на стартирането ѝ системата автоматично създава сегмент въз основа на предварително избраните от вас условия.

Условия за допълнителни кампании

Тази опция е полезна за достигане до контакти, които са игнорирали първоначалния имейл. Тя, също така, ангажира по-успешно хората, които са проявили интерес към конкретен продукт, като ви позволява да им покажете препоръките за други подходящи артикули. Например, можете да изберете контакти, които отварят имейла ви, но не кликат на линковете в него, и да им изпратите различен имейл.

Нещо повече, налични са допълнителни известия за всички канали - имейл, SMS, mobile или web push и Viber. Ако хората игнорират вашите имейли, опитайте с SMS или мобилно известие, които трудно могат да останат незабелязани.

Полезен съвет

Не всички ваши абонати празнуват Деня на влюбените поради различни причини: не се поддават на стереотипи, имат неприятен опит във връзките, липса на партньор в момента. За тях да виждат прекалено много „любовни имейли“ може да е досадно.

Преди да стартирате празничната кампания, предложете на клиентите си да се откажат от нея, без да се отписват напълно.

Добавете опция за хора, които не искат да получават имейлите ви за Свети Валентин.

По този начин ще можете да премахнете незаинтересованите хора от празничния си имейл списък, но няма да ги загубите като свои абонати.

Paperchase предлагат да се откажете от имейлите им за Свети Валентин

2. Планирайте имейлите си за Свети Валентин

“Love is in the air”, както казва Джон Пол Йънг. Идеите за кампании за Свети Валентин трябва да са леки и деликатни, точно като въздуха. За да напомните на абонатите си за най-романтичния ден в годината, подсилете кампанията си с идеи как да изненадат партньорите си и да намерят перфектния подарък. След големия ден не забравяйте да попитате как е минало всичко.

Напомнете на клиентите си за Свети Валентин в началото на февруари

Изпратете имейл до всички ваши абонати и им напомнете, че Свети Валентин наближава. В него добавете няколко идеи за подаръци и дейности за 14 февруари, сложете 3 бутона с призив за действие, всеки от които описва определена идея.

Не забравяйте да проследявате кликванията върху всеки CTA бутон — това ще ви помогне да планирате бъдещите си имейли. Друга възможност е да проведете проучване, за да разберете как потребителите планират да прекарат деня - така ще ги разберете по-добре.

Изпратете имейл с ръководство за подаръци

Изпращайте имейли въз основа на кликванията върху CTA бутона

За следващите си имейли сегментирайте клиентите си според това върху кой CTA бутон са кликнали. Добавете описание на подаръка и предложения как да се подари. Имайте предвид, че Свети Валентин не е само за влюбените. Хората без половинка също обичат да го празнуват - със семейство или приятели, например. Направете лоялността на клиентите свой основен приоритет и се опитайте да направите имейл кампанията възможно най-персонална.

Стартирайте всичките си кампании около 5–6 февруари

Колкото по-дълго човек отлага покупката на подарък за Свети Валентин от онлайн магазин, толкова по-трудно ще намери, поръча и получи добър подарък навреме. Дайте на потребителите стимул да купуват от вас с отстъпки, купони и бонуси от всякакъв вид - например безплатна празнична опаковка, когато поръчат от вашия магазин.

11–12 февруари - продължавайте да насърчавате

Изпратете имейл само на абонати, отворили поне един бюлетин през последните 3 месеца. Ако е възможно, напомнете им, че времето за закупуване на подаръци бързо изтича. На 13 февруари, ден преди празника, вероятно е твърде късно да се опитвате да продадете нещо или да доставите покупката навреме.

За абонатите, които отварят вашите имейли, но не купуват, предложете идеи как да отпразнуват деня с половинката си. За тези, които купуват — идеи как да изненадат половинката си в Деня на влюбените. Такова съдържание ще ви помогне да се уверите, че вашите клиенти ви запомнят и препоръчват на своите приятели.

14 февруари - Св. Валентин е тук!

В този ден никой не очаква вашите имейли. Всички празнуват. Е, има шанс да срещнете тъжен човек или такъв, който не признава този ден за празник. Все пак можете да бъдете креативни и в този момент и, например, да предложите на абонатите си да гледат филма “I Hate Valentine’s Day”... Или въобще да не ги притеснявате.

Друга възможност е да изпратите на абонатите си любовно писмо. Това е подходящият ден да кажете на клиентите си колко ги цените. Изпратете им поздравителна картичка за Свети Валентин или просто съобщение, за да покажете своята признателност. Хубав виртуален еквивалент на букет цветя или вана с пяна. Изберете оригинален поздрав без никакви любовни препратки.

Поздрав за Свети Валентин

Вие познавате своите абонати най-добре, така че изборът е ваш.

15–17 февруари - време за афтърпарти!

В тези дни помолете своите клиенти да ви разкажат любовните си истории или как са прекарали деня, какви подаръци са дали на партньорите си и дали вашите предложения са им били полезни.

Можете да създадете анкета в Google Forms и да добавите линк към нея в един от вашите имейли или да използвате AMP форма, чрез която потребителите да споделят идеите си директно в имейла. Тъй като при втория вариант не се изисква прехвърляне в нов прозорец, има по-голям шанс да получите обратна връзка.

Освен това можете да използвате отговорите, за да анализирате аудиторията си и да преразгледате стратегиите си за имейл маркетинг. Анкетите са и добър източник на генерирано от потребителите съдържание (UGC - user-generated content), и можете да изградите кампания за след празника, базирана изцяло на него.

3. Създайте дизайн на имейла за Свети Валентин

Ако искате да направите нещо специално за своите абонати, трябва да го планирате предварително. Вижте какво правят другите бизнеси и се опитайте да измислите още по-добри идеи.

Шаблони за имейли за Свети Валентин в Yespo редактора

Що се отнася до съветите за дизайн, следвайте Т енденциите в имейл маркетинга за 2024 и обърнете внимание на следните техники.

включете генерирано от потребителите съдържание (снимки от Instagram, оценки, оставени на сайта, съобщения от чатботове), за да покажете ясно, че общността ви одобрява продукта.

Имейл за Свети Валентин с UGC

давайте добавена стойност - вместо да изпращате само промоции, помислете дали да не включите полезно съдържание в стратегията си за имейли за Свети Валентин. Може да са полезни съвети за бюджетно прекарване на празника, идеи за забавление за децата, насоки за създаване на сладка поздравителна картичка и др.

Имейл за Свети Валентин с ръководство за Направи си сам

комбинирайте артистични илюстрации и минималистична анимация, за да създадете настроение и да придадете романтична нотка на имейлите.

Комбинация от изкуство и анимация

използвайте разумно фонови изображения в имейлите си - това ще създаде впечатление за цялостност и консистентност на кампанията.

Имейл с фоново изображение на цялото body на имейла

използвайте геймификация, за да удължите на времето за четене и да стимулирате на по-задълбочена ангажираност на клиентите.

Имейл за Свети Валентин с геймификация

4. Добавете грабваща тема на имейла за Свети Валентин

Едно от най-големите предизвикателства, с които можете да се сблъскате, е да накарате абонатите си да искат да отворят имейла ви. Темите на имейлите често са това, което пряко влияе на процента отворени имейли. Ето няколко примера за теми на имейли за Свети Валентин, от които да вземете идеи:

Обратното броене на Купидон започна! 💘 Остават само 7 дни до Свети Валентин. Време е да помислите за подаръци.

Първият Свети Валентин на бебето; 👼

❤ Направете покупките си за Свети Валентин още сега! ❤

Един незабравим Свети Валентин 💖

Дайте малко любов на себе си този Свети Валентин

Изпращаме ви ЛЮБОВ ✨

3 дни до Свети Валентин. Вземете подаръците си днес - може да е последният шанс да ги получите навреме

💘 Любовта идва във всички форми и размери;

Любовта идва във всички форми и размери; ❤️ Отворените сърца разкриват вашата любов! ❤️

🎁 Подаръци или емоции? Какво ще хареса повече половинката ти?

Подаръци или емоции? Какво ще хареса повече половинката ти? Идеи за подаръци за деня на ❤️ Всичко в червено + липсвашe ни!

10 начина да кажете „Обичам те“: идеи за картички за Свети Валентин;

514 идеи за подарък за Свети Валентин; 💓

“В” като Валентинка + МНОГО тайни отстъпки 👌

За повече примери прочетете статията 130+ най-добри теми на имейл за Свети Валентин. И ако след всички тези предложения все още не можете да изберете подходяща тема, използвайте някой от многобройните генератори онлайн. Да, повечето варианти, които предлагат, биха били твърде обичайни, но се случва да попаднете и на истинско съкровище.

Заключителни думи

Това са четирите етапа, през които трябва да преминете, ако искате да се приближите до своите скъпи клиенти, абонати и партньори. Изразете чувствата си - не се срамувайте да покажете емоциите си в този изпълнен с любов ден!

Пожелаваме ви приказен Свети Валентин! ❤️

