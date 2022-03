Да се откажа ли от този линк?

Инструментът на Google за отказване на връзки (Disavow Tool) стартира преди почти десетилетие, на 16 октомври 2012 г. С наближаването на десетата годишнина уеб администраторите все още изпитват объркване и имат несъгласие относно това как да подходят към анализа на връзките и правилно да използват данните, когато обмислят отказ от връзка (disavow). Много неща се промениха от 2012 насам!

Независимо дали го отричате като превантивна мярка или средство за възстановяване на класирането си, ние ще прегледаме текущите подходи, които да предприемем, въз основа на нашия опит с отхвърлянето на връзки през последното десетилетие.

Кой може да се нуждае от отхвърляне на връзки?

Нека започнем, като отговорим кой вероятно няма нужда от отричане и това са повечето от вас. Ако сте останали с естествено придобиване на връзки и SEO трафикът се увеличава, отхвърлянето на връзка едва ли ще помогне. Това е особено вярно, ако вашият сайт вече има сравнително малък брой препратки или е в по-малко конкурентен пазар. Изпращането на отказ може дори да навреди на класирането на иначе здрави уебсайтове, ако инструментът не се използва разумно.

Помислете за анализиране на вашите връзки и изпращане на отказ, ако:

Имате известие за „неестествени връзки“ в Google Search Console и съответните ръчни действия. Знаете, че неестествени връзки са били придобити от вашия уебсайт наскоро или по всяко време в миналото. Дори връзките отпреди години могат да се върнат, за да ви "хапят", докато Google продължава да картографира мрежи с изкуствени връзки. Преживели сте необяснима загуба на трафик/класиране или загуба на трафик близо до момента на определена актуализация на Google, базирана на връзки, или актуализация на основния алгоритъм. Виждате много нови спам връзки, насочени редовно към вашия уебсайт, и които може да са обект на негативна SEO атака. Това е доста често срещана причина в по-конкурентни или “деликатни” тематики като: бързи кредити, казина, секс магазини, сайтове за запознанства и т.н. Не се доверявате напълно на алгоритъма и искате да разберете по-добре текущия си профил от връзки и нивото на риск.

Връзките от скрапери на съдържание и друг очевиден спам вероятно ще бъдат филтрирани и игнорирани от Google, без да предоставят стойност, но, също така, няма да се отчитат като вреда срещу вас. Почти всички уебсайтове ги имат и обикновено можете сами да ги игнорирате или да ги включите в своя disavow файл, в случай че се притеснявате. Връзките от известни продавачи на връзки и мрежи от връзки в някои случаи могат да се превърнат в голям проблем. Честите тактики за изграждане на връзки, които изискват отхвърлянето им след това, включват:

купуване на гост публикации в блогове или „спонсорирано съдържание“ без съответните атрибути на връзката;

купуване на връзки с гарантирано минимално ниво на „авторитет“;

получаване на богати на ключови думи анкорни връзки, насочващи директно към SEO целевите страници;

купуване на връзки като цяло и особено от всеки, който предлага предварително избрани разположения в уебсайта донор.

Как да анализираме правилно външните си връзки?

За напредналите SEO специалисти, които търсят най-изчерпателния вид на данните за своите връзки, обединяването на множество набори от данни (Google Search Console, Ahrefs, Serpstat, Moz, Majestic, Semrush и т.н.) ще нарисува най-пълната картина на съответния линк профил. За останалите от вас наемането на професионалист, който да помогне, е най-добрият път напред – второ напомняне, че отказването на линкове може да причини повече вреда отколкото полза, ако не сте напълно уверени в своя подход. Ако решите да го направите сами, изтеглянето на връзките, предоставени в Google Search Console, вероятно ще бъде достатъчно дори ако те показват само малка „извадка“ от цялостния ви линк профил.

Съвет от личен опит

При анализ винаги гледайте Google Search Console. Опитните “негативни SEO” практики към вас са често добре помислени. Конкурентите ви ще забранят обхождането от ботовете на горните инструменти за анализ на линк масата, което значи, че голяма част от лошите линкове няма да се видят в Ahrefs, Serpstat, Moz и т.н.

Google Search Console е вашият 100% истински приятел при анализа на линк масата, въпреки ограничените метрики.

След като данните за вашите връзки бъдат получени, ще трябва да вземете някои решения как да анализирате вашите данни. Повечето уеб администратори използват преки пътища разчитайки на софтуер, за да им каже колко „авторитетна“ или „токсична“ може да бъде връзката. Това е бърз, но опасен начин за компилиране на връзки за вашето отказване.

Защо?

Защото “авторитет” може бързо да се натрупа от генератори на съдържание и връзки с висок рейтинг. Практиката е много често срещана при “пробутването” на домейни с висок авторитет на пръв поглед. След анализ се установява, че връзките към него са нетематични и извън неговата регионалност.

Инструментите могат да бъдат излъгани, истинският SEO специалист и Google bot - не.

Авторитетен домейн, който се продава.

Въпреки че е удобно, не ви препоръчваме да разчитате на:

Метрики от SEO софтуери, които изчисляват “авторитет”, “рейтинг”, “доверие” и т.н. Никоя от компаниите, които предоставят тези метрики, не е Google. Google не използва техните данни в алгоритъма си. Иронично, много наказани уебсайтове могат да имат висок “авторитет” поради наличието на голям брой външни връзки (дори и заспамени). Сляпо поставяне на списъка с „токсични“ или „спам“ връзки на всеки софтуер във вашия Disavow файл. SEO специалистите разчитат твърде много на това! Това е загуба на трафик. Анализирайте! Трето напомняне: отказ от връзки може да причини повече вреда, отколкото полза, ако е изпълнено неправилно. Вземане на решения въз основа на нивата на трафик на донора. Връзката може да бъде естествена и подходяща дори от градска библиотека, местна организация с нестопанска цел или уебсайт за хоби. Тези сайтове вероятно имат ниски нива на трафик, тъй като традиционно не се класират за големи количества търговски фрази. Въпреки това връзките от тях все още са естествени и се предоставят свободно, за да поддържат цялостния ви линк профил. Не се отказвайте от тези връзки!

Вместо това попитайте се следното:

Донорът изглежда ли като добър ресурс, пуснат онлайн, за да предостави стойност на своята аудитория? Поддържа ли се от някой, който има експертни познания по темата или силен интерес към разглежданата тема? Свързват ли се с вас по естествен начин като продължение на собственото им съдържание и компилирани ресурси? Ако е така, това вероятно е страхотна връзка и няма да се притеснявате, че ще причини проблеми. Как изглежда линк профилът на донора? Естествени ли са обратните връзки, или изглеждат манипулирани за SEO цели? Тематични ли са? Ако вътрешните и външните връзки на донора преминат този тест, вероятно е безопасно да оставите тази връзка към вас. Какво е съдържанието в донорския уебсайт? Тематично ли е или се редуват несвързани статии? Изобщо чували ли сте някога за този блог? Всяка една статия ли е с линк към електронен магазин? Досещате се на къде отиват нещата...

По линк профила посрещай, по съдържанието изпращай.

Превантивен анализ и честота на отказ от връзки

Натрупването на лоши връзки и трафика са като законите за “търсене” и “предлагане” - зависими са един от друг. Няма трафик, по-малко конкурентни и “незабележими” сте, предпоставките за натрупване на лоши връзки и целенасочени атаки са ниски. И обратното - натрупвате трафик и ставате по-конкурентни в ранкинга, автоматично започвате да се набивате на очи сред конкуренти и парсери на съдържание. Шансовете да станете обект на негативни атаки рязко се покачва.

Ако попадате в споменатите по-горе “деликатни” тематики, силно препоръчваме да извършвате превантивен анализ поне веднъж месечно. През останалото време на тримесечие е добра периодизация за такъв тип анализ.

По-честите ревизии могат да ви помогнат да сте изпреварили алгоритъма, когато се разделяте с връзки, които имат потенциал да причинят проблеми в близко или далечно бъдеще.

Как се пише Disavow файл?

Стъпка 1

Извършете анализа. Установете нуждата от отказ от връзки.

Стъпка 2

Съберете списък със страници или домейни, от които искате да се откажете, и ги оформете в обикновен текстов файл (.txt).

Формат

1. Обозначете 1 URL адрес или домейн за премахване на ред. Не можете да се откажете от цял раздел от адреси, започващи по даден начин като domain.com/bg/.



2. За отказ от всички връзки от домейн сложете префикс “domain:”, например domain:website.com.



3. Файлът трябва да е .txt с UTF-8 енкодинг или 7-bit ASCII.



4. Файлът трябва да завършва на .txt.



5. Максимална дължина на URL адресa е 2,048 символа.



6. Максималният размер на файла е 100,000 реда (включва коментари и празни редове) и 2 MB.



7. Можете, ако желаете, да слагате коментари със символ #. Редове, стартиращи с #, ще се игнорират от Google.

Пример

# Two pages to disavow https://spam.example.com/negative-pbn-article.html https://spam.example.com/popular/paid-links.html # One domain to disavow domain:bad-domain.com

Стъпка 3

Публикувайте файла от Disavow Tool, като сте верифицирали Google Search Console преди това.

Последни мисли

Мислете в посока “натрупване на естествени и силни връзки”, а не “натрупване на голямо количество връзки”. Една истинска връзка в следствие на анализ е много по-полезна от останалите. Link Building-ът си остава един от най-големите двигатели за ръст в organic трафика. Безопасното и информираното натрупване на линк маса намалява рисковете за наказания и негативни последици.