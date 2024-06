Изтеклата информация за класиране в Google: как да я използваме в SEO

В света на дигиталния маркетинг и оптимизацията за търсачки (SEO) новината за изтичане на информация относно класирането в Google е събитие, което не може да бъде пренебрегнато. Изтеклите данни могат да предложат ценна информация за това как да подобрим видимостта на своите уеб сайтове и да увеличим трафика.

Изтече вътрешна документация за API на Google Content Warehouse, разкриваща сигналите, които алгоритмите за търсене на Google използват. Изтичането включва подробности за съхранението на данни за съдържание, връзки и потребителски взаимодействия, но липсва специфика относно функциите за оценяване.

Документацията очертава 2596 модула с 14 014 атрибута, свързани с различни услуги на Google като YouTube, Assistant и уеб документи. Тези модули са част от монолитно хранилище, което означава, че целият код се съхранява на едно място и е достъпен от всяка машина в мрежата.

Ерфан Азими, главен изпълнителен директор на агенцията за дигитален маркетинг EA Eagle Digital, твърди, че е получил документите и ги е споделил с Ранд Фишкин и Майк Кинг. Той казва, че е разговарял с бивши служители на Google, които са потвърдили автентичността на информацията, но са отказали да я запишат поради чувствителността на ситуацията.

В публични изявления и интервюта представители на Google подчертават значението на уместността, качеството и потребителското изживяване и същевременно отричат ​​използването на специфични показатели (напр. честота на кликване или степен на отпадане) като фактори, свързани с класирането.

Въпреки това, изтеклата API документация изглежда противоречи на тези твърдения.

Колекцията от вътрешни документи на Google, описващи данните, които компанията събира, е потвърдена като автентична. Google изясни, че изтеклите данни от алгоритъма не са изчерпателни или напълно подходящи за текущото им класиране в търсенето.

Компанията заяви, че се ангажира да предоставя точна информация, но няма да предлага подробни обяснения на отделни сигнали за класиране. Google също подчерта, че неговите системи за класиране се променят с течение на времето и че има за цел да съобщи подходяща информация на общността.

The Google leaks are inherently interesting, but don’t let it make you slide back into the manipulation mindset. Keep focusing on product and user experience. That is the long game.

My take on the leaked docs.



We don’t know if this is for production or for testing. My guess is it’s mostly for testing potential changes.



We don’t know what’s used for web or for other verticals. Some things might only be used for a Google home or news etc.



We don’t know…