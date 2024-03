Как да изберете конкуренти за вашата ASO стратегия

Конкурентният анализ е в основата на App Store Optimization, тъй като предоставя задълбочени познания за вашите конкуренти и ви помага да изградите семантично ядро, да подготвите метаданни и да вземете добре информирани решения относно изграждането на вашата ASO стратегия.

Избор на конкуренти за анализ въз основа на главната функция на приложението

Като цяло, повечето приложения предоставят на потребителите различни функционалности. Въпреки това, при избора на конкуренти е съществено да определим различните функции на мобилното приложение, с цел да разграничим основните от второстепенните.

Стъпка 1: Анализирайте собственото си приложение

Първо, идентифицирайте основната функция на вашето приложение

Основната функция на приложението е това, заради което е създадено приложението. Мислете за това, че потребителите имат проблем, който решават с вашето приложение. След като идентифицирате основата функция на приложението, обърнете внимание на екранните снимки, името, описанието и иконката на приложението.

Нека разгледаме по-отблизо конкретни примери.

Пример 1

Основна функция: запис на разговори.

Допълнителни функции: запис на гласови бележки, транскрипция на текст и запис на глас.

Конкуренти: всички приложения с основна функция за запис на разговори, като например: Call Recorder за iPhone, Recordeon: Call Recorder Plus, TapeACall: Call Recorder.

Пример 2

Основна функция: броене на стъпки по време на ходене или бягане.

Допълнителни функции: статистика на активността, награди за постигане на целите за стъпки и GPS тракер.

Конкуренти: всички приложения, фокусирани върху предоставянето на функция за крачкомер като: Pedometer & Step Counter, Steps – Step Counter, Activity, StepsApp Pedometer.

Пример 3

Приложение Glovo: доставка на храна и др.

Основна функция: доставка на храна – готови ястия от ресторанти, хранителни стоки и други покупки.

Конкуренти: всички услуги за доставка на храна и хранителни стоки, които позволяват поръчка и плащане през мобилното приложение: Takeaway.com - Bulgaria, Happy Delivery Mobile.

Пример 4

Основна фунция: създаване на рамки за снимки в социалните медии.

Конкуренти: всички приложения, които позволяват на потребителите да създават и редактират кръгли снимки за аватари като: DP Maker – Profile Photo Maker, Profile Picture Border Frames.

Стъпка 2: Съберете списък с конкуренти

Проучете основните ключови думи

Разбийте основната функция на вашето приложение на прости ключови думи, които описват какво изпълнява то. Например „тракер за бягане“, „тракер за спортна активност“ или „запис на разговори“, „запис на телефонни разговори“. Това ще ви помогне да разберете как потребителите ще търсят вашето приложение в app store-a.

Важно е да имате предвид, че поведението на потребителите при търсене в app store-a е малко по-различно от това, което е при традиционните заявки в търсачките – думите за търсене обикновено са по-кратки.

Въведете получените думи за търсене в Google Play и App Store за съответната държава и идентифицирайте водещите конкуренти за всяка ключова дума, която сте търсили. Конкурентите, които се появяват в първите резултати от търсенето, са добра база за получаване на насоки.

Повторете същия процес за други държави на техните местни езици.

Нека да разгледаме пример с помощта на App Store:

За да разширите списъка си с конкуренти в App Store или Google Play, можете да използвате секциите “You Might Also Like" или "Similar Apps".

App Store:

Google Play:

Като алтернатива можете да използвате специализирани ASO инструменти (както платени, така и безплатни версии) като ASO-bot, Asolytics, Asomobile. Тези инструменти автоматично предлагат подобни приложения въз основа на нишата на приложението и думите за търсене.

Бърз анализ на конкурентите

Анализът на конкурентите ще ви помогне да разберете по-добре нуждите на вашата целева аудитория, да оцените ASO стратегиите на останалите, и да определите вашите основни целеви региони за промотиране.

1. Идентифицирайте преките конкуренти на вашето приложение.

Изберете минимум 50 конкурента за вашето приложение. Приложенията, които имат същата основна функционалност, са вашите преки конкуренти, докато тези, които я имат като второстепенна функция, са непреки конкуренти. Стремете се да изберете възможно най-много преки конкуренти (поне 50-60), за да съберете висококачествено семантично ядро.

2. Анализирайте визуалното приложенията. Обърнете внимание на иконките, скриншотовете и видеоклиповете на приложенията на вашите преки конкуренти, за да видите как те показват функциите и предимствата, и да определите какво привлича вниманието на потребителите.

3. Подобрете визуалните му компоненти. Потърсете възможности за подобряване на вашето визуално представяне въз основа на това, което виждате. Преценете какво би ви откроило и подобрете визуално приложението.

4. Анализирайте метаданните на вашите конкуренти. Проучете заглавията, описанията и ключовите думи на приложенията на вашите конкуренти, за да разберете как таргетират своята аудитория и какви search terms използват потребителите в app store-a.

5. Анализирайте позициите на вашите конкуренти. Използвайте ASO инструменти, за да проверите позициите на конкурентите си в резултатите от търсенето в app store-a за определeните ключови думи. Помислете както за популярни, така и за по-малко популярни ключови думи, и ги включете в собствените си метаданни, в случай че има смисъл да го правите.

6. Анализирайте отзивите за приложението. Анализът помага за получаване на обратна връзка от потребителите, благодарение на която можете да разберете нуждите им, и да идентифицирате всички проблеми, които са срещнали по време на инсталацията и използването на приложението. По този начин имате възможност да подобрите приложението. Добрите рецензии и оценки имат положително въздействие върху видимостта на приложението и конверсиите, докато отрицателните рецензии и ниските оценки имат негативно въздействие.

Заключение

В заключение, когато избирате конкуренти за вашата ASO стратегия, обърнете внимание на следното: