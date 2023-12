Innowave Summit 2023 - едно от най-мащабните събития за дигитален маркетинг, бизнес развитие, ecommerce, иновации, технологии и AI се проведе на 17 и 18 ноември във Варна. Събитието събра на едно място експерти от България и чужбина, които обсъдиха най-новите тенденции и предизвикателства в областта на дигиталната трансформация.

Innowave Summit 2023 е важно събитие, защото допринася за развитието на иновациите на местно ниво, както и в страната. То е възможност за българските компании и организации да се срещнат с водещи световни специалисти в областта и да се запознаят с най-новите тенденции в областта на технологиите.

Netpeak Bulgaria имаше удоволствието да е генерален спонсор и съорганизатор на събитието. Netpeak Bulgaria и Ringostat Bulgaria имаха щандове в експо зоната, които бяха посетени от редица бизнеси в областта на технологиите, хостинг решенията, fintech индустрията, имотите, ресторантьорството, ecommerce и други.

Заедно с Netpeak & Ringostat, партньори на събитието бяха и редица компании от дигиталната сфера: Yespo (CDP платформа), ContactPigeon (Omnichannel Customer Engagement Platform), SEOMAX, Top Rent a car, Social Freaks Digital agency, Digital4Bulgaria, Softuni Digital и други.

Конференцията събра на едно място истински звезден състав, а част от лекторите, които се изявиха с полезни лекции, бяха:

Мария Габриел - Министър на външните работи на Република България;

- Министър на външните работи на Република България; Светлин Наков - Съосновател и главен вдъхновител на Softuni;

- Съосновател и главен вдъхновител на Softuni; Лазар Радков - С ъосновател на благотворителната кампания "Капачки за бъдеще";

- С Андрю Уробъл - съоснователна Emerging Founders;

- съоснователна Emerging Founders; Алекс Данченко - Cofounder & COO @ Yespo omnichannel CDP and Stripo;

- Cofounder & COO @ Yespo omnichannel CDP and Stripo; Денис Ротман - експерт по изкуствен интелект, Machine Learning & Deep Learning;

- експерт по изкуствен интелект, Machine Learning & Deep Learning; Нанси Немес - основател на Ms. AI;

- основател на Ms. AI; Николай Тотов - Маркетинг директор на Plesio Computers;

- Маркетинг директор на Plesio Computers; Джорди Гили - автор на книги за Социално Продаване, лектор, coach;

- автор на книги за Социално Продаване, лектор, coach; Дрейтън Бърд - eдин от най-добрите маркетинг експерти в световен мащаб;

- eдин от най-добрите маркетинг експерти в световен мащаб; Лазар Малаков - ръководител на Meta екипа в Aleph – Authorized Sales Partner @Meta;

- ръководител на Meta екипа в Aleph – Authorized Sales Partner @Meta; Матю Крос - световно признат стратег, основен ментор на Робърт Кийосаки и Тони Робинсън;

световно признат стратег, основен ментор на Робърт Кийосаки и Тони Робинсън; Петър Иванов - Sales Program Manager @Google Cloud;

- Sales Program Manager @Google Cloud; Касим Аслам - CEO @ Solutions 8 | В топ 50 лидери в областта на дигиталния маркетинг

и още много.

Ники Кънчев, Благомир Коцев и други известни личности от медиите, маркетинга и технологиите посетиха щанда на Netpeak Bulgaria.

Нашето участие не свърши дотук.

Представихме две лекции на актуални теми, свързани с AI, като също така взехме участие и в две панелни дискусии.

Ето малко инсайти:

Геннадий Воробьов, CEO & Co-founder на Netpeak Bulgaria, изнесе лекция на тема “Building New Revenue Streams in the Age of AI” и разказа повече за това как изкуственият интелект може да бъде използван за подобряване на ефективността и доходността на бизнеса. Той представи конкретни примери за това как Netpeak Bulgaria използва изкуствения интелект, за да автоматизира работни процеси, да генерира нови идеи и да подобрява качеството на услугите си.

Геннадий също взе участие в панелната дискусия на тема “Bulgaria The Brand”, в която бяха споделени предимствата и недостатъците на дигиталните рекламни стратегии в България.

Георги Кандев, Business Operations Manager в Netpeak Bulgaria и Partner and Brand Ambassador в Ringostat Bulgaria, участва в дискусионния панел "Digital Marketing trends”. По време на панела участниците споделиха своите мнения и прозрения за най-новите новости в дигиталната индустрия, иновациите и маркетинга.

Лекцията на нашите колеги от Ringostat, част от Netpeak Group, представена от Олександр Максименюк, CVO & Founder на Ringostat, беше наистина впечатляваща, защото беше ориентирана към използването на изкуствен интелект за подобряване на продажбите на компаниите.

Каква полезност извлякохме от събитието?

Поглед към инвестициите

Лекторът Marius Ghenea, Managing Partner в Catalyst Romania, проведе анализ на инвестиционния климат в Югоизточна Европа (SEE) относно стартъп компаниите. По данни от 2023 г. има съществено намаление на влагането на средства от инвеститори за стартъп проекти, в сравнение с впечатляващия пик през 2020 г. Инвеститорите стават все по-предпазливи и насочват по-малки инвестиции към по-голям брой компании.

Ghenea препоръчва на компаниите да се фокусират върху краткосрочни планове, вместо върху дългосрочни перспективи. Интересно е, че въпреки обстановката в САЩ, където ситуацията е по-лоша, в Югоизточна Европа нещата все още са стабилни.

АI в работните процеси на компаниите

Светлин Наков, предприемач и създател на SoftUni - образователна компания, която предоставя обучение в областта на софтуерната разработка и информационните технологии, сподели, че в неговата компания се използва AI в работните процеси.

Той препоръчва писането на кратки промптове с последователни стъпки, включващи заявката "ask me for details”/ "ask me for more info", които са нужни, за да може AI да изпълни задачата коректно. Този подход улеснява бързото създаване на оптимизирани промптове.

В компанията се използват различни AI инструменти:

DALL-E за създаване на изображения;

за създаване на изображения; ChatGPT за дефиниране на пазарни персони, цели, KPIs, идеи за маркетингови кампании, социални медии, анализ на документи и финансова информация;

за дефиниране на пазарни персони, цели, KPIs, идеи за маркетингови кампании, социални медии, анализ на документи и финансова информация; Claude за резюмиране на PDF документи;

за резюмиране на PDF документи; LOOKA за създаване на лога;

за създаване на лога; RUNAWAY за генериране на видеа;

за генериране на видеа; SciSpace за анализ на научна литература.

Препоръката на Светлин Наков беше за използването на Bard за креативни задачи, а ChatGPT за брейнсторминг.

Създаване на текстово съдържание - трикове и подходи

Добре написаното съдържание е важно за привличането на таргет аудиторията. А какво ще кажете за добре написано и правилно оптимизирано съдържание?

Инструментите, които може да използвате, за да постигнете това, са:

SEO Wind - инструментът анализира първите 20 резултата в SERP-a. Например, когато напишем ‘’Мадарският конник’’, той извлича H2, H3 и най-полезното съдържание от подзаглавията. По този начин се създава едно ръководство за чата, за да създаде качествена статия. DeepL - изкуственият интелект е обучен да превежда съдържание, но неговата функция не е само в това да превежда документи, но и API’s. TranslatePress - за тези, които работят с Wordpress, това е плъгин за превод на уеб сайтoве. Той разполага с превод на езици като китайски, арабски, испански и други, което открива много възможности пред бизнеса. Weglot - туул, чрез който се прави автоматичен превод на уеб сайтове, интернационализация и многоезична SEO оптимизация. Sonix.ai - генериране на транскрипция от видео материал. Поставяте линк към YouTube видео, без значение на какъв език се говори в него и то пуска готов текст. Lovo.ai - преобразуване на текст в реч. Генерира естествено звучащи гласове. Може да създадем ваш собствен глас. Само трябва да изпратите 30-минутно гласово съобщение с вашия глас.

Социални мрежи

Threads e най-новата платформа на Марк Зукърбърг, която се конкурира с Twitter. Платформата се развива най-бързо за момента и статистиката е следната: 100 милиона потребители за 1 месец.

Доскоро потребителите в Европа нямаха достъп до Threads, но вече функцията официално е налична и за Европа.

Instagram и какво още трябва да знаем за платформата

Instagram в днешно време инвестира много средства в Stories, DM’s и Broadcast channels Ако имаме профил с повече последователи, трябва да използвате тези начини за общуване с аудиторията.

Ако искате да научите повече за начина на работа на алгоритмите, можете да последвате подкаста на Adam Mosseri.

В своята лекция Храбрен Банков, един от най-нашумелите Instagram експерти, сподели как да предоставим по-добро съдържание в социалните мрежи. Той сподели 10 практични AI инструмента, които ще ви направят истински дигитални нинджи:

Captions App - за момента може да се използва само на iOS устройства. Този инструмент е полезен за съдържание тип short form vertical video. Descript - инструментът е за създаването на дълги видеа, като превежда видеото в текстова версия. Текстовата форма на видеата може да бъде използвана в статии, YouTube видеа и други. Adobe Audio Enhance - премахва излишни и второстепенни шумове. Работи чудесно на английски език, но може и на български. SoundRaw - за хора, които използват музика във видеата си. Създава музика чрез изкуствен интелект, релевантна на вашето съдържание. За секунди може да създаде подходящ AudioTrack, който да поставите на видеото ви. Runway - инструмент за видео обработка и за обработка на графични изображения. CreatorML - инструмент, който създава видео съдържание за YouTube. Може да се тестват thumbnails, преди да се публикуват в YouTube платформата. VidlQ - платформа за YouTube съдържание, която може да се използва от широка аудитория и не е строго специфична като предходната. Eleven Labs - създава voice overs, които звучат човешки. Пуска се текст, който се превежда. Има много различни опции по какъв начин и с какъв акцент да се преведат текстовете. Opus Clip - позволява ни да нарежем дълго видео съдържание на кратки части, ако имаме подкаст или интервю. Подходящо за социалните мрежи. Jasper - платформа за copywriting, която много ще ви улесни.

Полезно от Google

Bard е вече интегриран с Google продуктите като поща, Google Maps и Google Drive. Той може да създава резюме на електронните писма от определен изпращач и да предоставя предварителна визуализация на маршрути от Maps.

Какво още научихме?

Car Voice Assistant е продукт, предназначен за използване по време на шофиране. Този гласов асистент комуникира с водача, като предоставя съвети за маршрути, обобщава електронни писма от посочен изпращач, изпраща отговори, прави онлайн резервации и други. За момента е наличен и се тества в САЩ.

AlpjaFold е продукт на Google, който анализира ДНК и предвижда бъдещи заболявания.

Ето някои конкретни примери за това как AI може да бъде използван в бизнеса:

Автоматизация на рутинни задачи: AI може да се използва за автоматизиране на задачи като отговаряне на клиентски запитвания, генериране на отчети и анализ на данни. Това може да освободи човешките ресурси за по-творчески и стратегически задачи. Подобряване на ефективността и продуктивността: AI може да помогне на бизнеса да работи по-ефективно и продуктивно. Например, AI може да се използва за оптимизиране на маршрутите на доставка, за подобряване на управлението на наличностите и за автоматизиране на процесите на производство. Помощ при вземане на по-информирани решения: AI може да се използва за предоставяне на по-точна и актуална информация за вземане на решения. Например, AI може да се използва за анализ на данни за продажби, за прогнозиране на тенденциите на пазара и за идентифициране на нови възможности. Създаване на нови възможности за растеж: AI може да се използва за създаване на нови възможности за растеж, като например разработване на нови продукти и услуги, подобряване на клиентското изживяване и навлизане на нови пазари.

Като заключение можем да добавим...

Разбира се, AI не е перфектен и има със своите ограничения, които трябва да се имат предвид при прилагането му в бизнеса. Въпреки тези предизвикателства потенциалът на AI за бизнеса е огромен. Компаниите, които проактивно инвестират в AI, е по-вероятно да останат конкурентни и да процъфтяват в бъдеще.