Misją firmy i jak ją realizować — historia Netpeak

W tym poście chcę podzielić się doświadczeniem kreacji i realizacji misji biznesowej oraz jej rolą w pracę z firmą zatrudniającej 300 pracowników.

Na czym polega misja firmy?

Misja firmy — to sens jej istnienia oprócz zarabiania pieniędzy. Ona kształtuje wartości i zasady prowadzenia biznesu, odzwierciedla przeznaczenie firmy oraz to, czym ona się różni od innych. Określa rolę, którą firma chce odgrywać w społeczeństwie. Większość przedsiębiorstw formuje misji tylko przez to, że tak robią wszyscy. Formalizm. „Tak robi Google, Facebook, Apple, Tesla, więc mam postępować tak samo” — uważa prawie większość przedsiębiorców. Misja w rzeczywistości — to kamień węgielny.

Simon Sinek na TEDx sformułował hipotezę “Golden circle”, która się składa z pytań Why? How? What?

„How? — wizja tego, jakim ma być projekt. Why? — misja projektu. To, dlaczego on został wprowadzony na rynek. What? — precyzyjne cele i zadania, które mają być wykonane, aby firma osiągnęła sukces”.

Przykłady misji:

Google: „Naszą misją jest uporządkowanie światowych zasobów informacji tak, by stały się powszechnie dostępne i użyteczne.“

LOT: „LOT w najbardziej efektywny i innowacyjny sposób zaspokaja potrzeby transportowe korporacyjnych i indywidualnych klientów latających z i do Polski pod względem jakości i wartości usługi, dzięki czemu staje się „przewoźnikiem pierwszego wyboru”.

Jaka jest misja Netpeak Group?

Netpeak Group przyszła do kształtowania misji stopniowo.

Zaczęliśmy w Odessie i zdawaliśmy sobie sprawę, że żyjemy w kraju o bardzo niskim PKB per capita oraz ogromnej liczbie problemów. Dlatego zadaliśmy sobie pytanie: co dokładnie możemy zrobić? Zamiast narzekać na to, że wszystko jest źle, trudno, że nikt nie dba o naszych bliskich, zdecydowaliśmy, że powinni pracować. Pracować dla rozwoju gospodarki narodowej. Położyliśmy akcent na to, że naszą misją jest pomóc w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wykorzystanie wszystkich możliwości przestrzeni internetowej.

Szczerze postawiliśmy sobie za główny cel — trafić z trzeciego świata do pierwszego bez zmiany dyslokacji geograficznej.

Jak to działa?

Netpeak Group składa się z czterech rodzajów biznesów:

Agency (agencja). Products (usługi typu SaaS). Ventures (inwestowane projekty). Social (projekty społeczne).

Czym zajmuje się agencja?

Ona rozwija biznes klienta, świadcząc jakościowe usługi SEO i PPC. Eksperci agencji są zmotywowani, aby zrobić te usługi najlepszymi na rynku. Im lepszy biznes — tym więcej PKB.

Plus mamy dodatkowe pieniądze na rozwój produktów.

Czym zajmują się produkty?

Jest to trochę trudniejsze, trzeba wyjaśnić — co i dlaczego.

Naszym zdaniem, rozwój gospodarki państwowej jest możliwy tylko dzięki masowemu rozwoju globalnych biznesów. Biznesów, najbardziej dochodowych pod względem wiązki „kosztów-korzyści”. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej spełniają wybrane kryteria SaaS produkty w sferze B2B, a dzięki agencji, zaczęliśmy je rozwijać.

W B2B (business to business) — oprogramowanie ma swoją wartość, ono musi przynieść korzyść dla użytkownika końcowego. A najlepiej rozumieją wartość produktu właśnie przedsiębiorstwa.

Wyjaśnimy, dlaczego akurat SaaS

„SAAS (Software as a Service — „oprogramowanie jako usługa”) - model oprogramowania, w którym oprogramowanie nie jest zainstalowane na komputerze użytkownika, a jest przechowywane i wykonywane na komputerach dostawcy usługi oraz jest udostępnione użytkownikom przez internet za stałą kwotę.”

Jeśli stworzyłeś program i sprzedałeś go pod warunkiem jednorazowej płatności, to dostaniesz za niego pewną kwotę i na tym wszystko. W pewnym momencie „nowi klienci” zakończą się, i dla rozwoju biznesu trzeba będzie nauczyć się przyciągać coraz więcej nowych użytkowników.

Płatność miesięczna (lub każdy inny okresowy model płatności) SaaS-modelu jest logiczna i sprawiedliwa, ponieważ oprogramowanie musi stale rozwijać się i doskonalić. W jakiś sposób wygląda na to, że duża liczba klientów softu dorzucają się małymi pieniędzmi, żeby potrzebne im oprogramowanie pracowało i się rozwijało. SaaS-projekt może nadal rozwijać się i generować z każdym miesiącem coraz większe pieniądze.

W rezultacie:

Znajdując się na Ukrainie, uczymy się budować pomyślne produkty globalne. Dzielimy się swoją wiedzą (w specjalnym blogu Journey SaaS), i wspieramy powstawanie innych produktów. W razie sukcesu możemy uzyskać nie tylko wiedzę, doświadczenie, ale również środki: zespoły i pieniądze.

Dlaczego warto inwestować?

Znów prosto:

Po otrzymaniu środków, aktywizujemy mechanizmy skierowane na szkolenie nie tylko ludzi, ale też całych biznesów; Szukamy technologii i zbieramy doświadczenie dla budowy globalnego biznesu.

Dlaczego potrzebne są projekty społeczne?

Jednocześnie z rozwojem biznesu trzeba zmieniać środowisko, w którym te projekty istnieją. Jeśli bardzo biednym ludziom dać dużo pieniędzy bez przygotowania, to się źle skończy.

Zmienić „mózg” wszystkim mieszkańcom Odessy (Biura Netpeak znajdują się w 8 miastach 5 krajów, jednak 60% pracowników pracują tutaj) ma platforma realizująca projekty społeczne „Moje Miasto”. Po skutecznym sprawdzeniu hipotezy w Odessie, uruchomimy projekt także w innych miastach.

Dlaczego jest to konieczne? Ludzie są przyzwyczajeni do otaczającej ich przestrzeni. Nawet jeśli pragną zmian, nie chcą brać w tym udział, mając nadzieję, że ktoś inny zrobi to za nich. „Moje Miasto” pomaga połączyć wszystkich nieobojętnych wobec zmian systemowych środowiska.

Ten projekt wywołał duże zainteresowanie wśród komentujących, więc porozmawiamy o nim w szczegółach.

„Moje Miasto” — kompleksowa zmiana środowiska

06 sierpnia 2015 Netpeak wraz z VertaMedia założyły „Moje Miasto” — platformę finansowania społecznościowego dla realizacji pomysłów systemowo ulepszających Odessę.

Pomysł jest bardzo prosty:

Niektórzy Odessici generują projekty, celem których jest polepszyć miasto.

Inni Odessici finansują te projekty, pomagają zasobami lub rozpowszechniają informacji o nich.

Trzeci — realizują je, zbierając się w jeden zespół.

Założycieli stworzyli koncepcję projektu skierowanego do każdego Odessita, co siedzi w internecie. W tym celu specjalnie policzyliśmy, ilu mieszkańców Odessy mają dostęp do Internetu i wyznaczyliśmy krytyczną masę aktywnych mieszkańców, których wspólne działania mogą zmienić całe miasto. Jest to 22 000 osób.

Pięć podstawowych elementów zapewniających życie platformy:

Uczestnicy, członkowie społeczności; Projekty; Idee; Wydarzenia. Wszystko co się dzieje interesującego i użytecznego w mieście. Różne akcji, wycieczki, dobre inicjatywy, wystawy i warsztaty; Inne projekty.

W ten sposób model platformy jest samowystarczalny, skuteczny i ciągłe angażujący nowych działaczy.

Jeśli przeprowadzać paralelę z biznesem, to „Moje Miasto” to „marketplace” projektów społecznych z jednej strony i aktywistów — z drugiej strony. W rezultacie, „Moje Miasto” ma stać się potężnym ekosystemem, niezależnym od władz, rozwijającym Odessę oraz kumulującym energię aktywnych mieszkańców miasta.

Kto daje pieniądze?

„Moje Miasto” — jest całkowicie non-profit i non-politics projektem. Idee platformy pozyskują środki poprzez finansowanie społecznościowe. Każdy może za pomocą strony internetowej przyczyniać się. Na przykład, w ramach projektu „Instalacja ławki z możliwością ładowania urządzeń mobilnych” w 30 dni zostało zebrano 80 dolarów.

Oprócz projektów istnieje też strona internetowa zespołu platformy (dzisiaj do niego wchodzi 7 osób, każda z których jest fajnym specjalistą: świetny programista, doświadczony lider oraz koordynator projektów społecznych).

Na początku ich finansowały tylko firmy-założycieli.

Po roku owocnej współpracy z Netpeak platformę wspiera 13 firm:

VertaMedia — międzynarodowa sieć reklamowa z siedzibą w Nowym Jorku, która specjalizuje się w reklamie kontekstowej, media i video reklamie. Posiada także biura w Kijowie i Odessie;

Ringostat — system śledzenia połączeń, z biurami zlokalizowanymi w Odessie i Czerkasach;

Intersog — międzynarodowa firma, oferująca pełny zakres usług IT. Została założona przez programistów z Odessy - Vadima Chernegę i Igora Fedulova, którzy powrócili z Kanady i Stanów Zjednoczonych, aby rozwijać biznes na Ukrainie;

Clickky — międzynarodowa platforma reklamowa umożliwiająca monetyzację ruchu mobilnego na rynkach wschodzących;

VRC — pierwszy ukraiński narodowy operator wynajmu samochodów. Firma powstała na podstawie amerykańskiego przedstawicielstwa na Ukrainie. Biura znajdują się w Kijowie, Odessie i Mikołajowie.

KeepSolid — międzynarodowa firma IT, która pracuje nad iOS, Android, Mac, Windows, Linux i Web aplikacjami oraz zajmuje się rozwiązaniem problemu wysoko obciążonych serwerów. Siedziba znajduje się w Odessie;

NovaUkraine — organizacja non-profit, utworzona w celu podniesienia świadomości na temat Ukrainy w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie i dostarczania pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Ukrtelecom — jedna z największych firm na Ukrainie, która zapewnia pełny zakres usług telekomunikacyjnych we wszystkich regionach kraju. Specjalizuje się na rynku usług dostępu do Internetu i telefonii stacjonarnej.

Singree — studio, co zajmuje się tworzeniem stron internetowych "pod klucz". Orientuje się na sektor małych i średnich przedsiębiorstw: zajmuje się projektowaniem stron internetowych, sklepami internetowymi, cross-platform aplikacjami, rozwiązaniami dla mediów, platformami handlowymi;

New Media — pełny cykl typografii, świadomy i aktywny społecznie zespół specjalistów, który ma ponad 15 lat doświadczenia w druku cyfrowym;

Lanovale — sieć salonów ślubnych, która pracuje nie tylko z przewodnimi firmami mody ślubnej, ale także wspiera młodych projektantów, między innymi Ukraińskich.

Surflaguna —stacja kitesurfingu. Projekt został zrealizowany w Odessie przede wszystkim w celu rozwoju sportu.

Jeden z partnerów, na przykład, płaci wynagrodzenie menedżerowi projektu „Moje Miasto”, natomiast otrzymuje od niego codzienne raporty dotyczące wykonanej pracy oraz informacji o zadaniach, którymi ten specjalista będę zajmował się w przyszłości. Także wszystkie przedsiębiorstwa wspierające projekt mają dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie regularnie jest publikowana pełna księgowość platformy — projekty i wydatki.

Każda firma może zostać partnerem platformy i sponsorować zespół. Co właśnie proponujemy zrobić każdemy Odesskiemu przedsiębiorstwu.

Czym zajmuje się „Moje Miasto”?

Model crowdfundingowy a przejrzysty system zbierania pieniędzy już udowodnił swoją opłacalność. Za rok pracy projekt „Moje Miasto” wraz z wolontariuszami realizowali lub wzięli udział w realizacji takich projektów:

Wcielenie w życie jednej idei — szafy telekomunikacyjne w centrum Odessy są teraz o wiele piękniejsze

Wiele projektów obecnie po prostu znajdują się w trakcie pozyskiwania środków lub realizacji.

Restauracja 4City

Zainspirowani ideą przestrzeni miejskiej Urban Space 100 w Iwano-Frankowsku, zespoły „Mojego miasta” i iQspace postanowiły otworzyć w Odessie restaurację 4City, z której dochody pójdą na finansowanie innych projektów społecznych. Podstawą projektu są jednocześnie kilka pomysłów:

1. Pierwszy pomysł jest jasny — restauracja zarabia pieniądze, pieniądze idą na projekty społeczne, które polepszają miasto.

2. Drugi pomysł — stowarzyszenie. Dla otworzenia restauracji potrzebne były 300 000 USD, więc została podjęta decyzja o zebraniu 300 założycieli, każdy z których da 1000 $. To oznacza, że ten projekt demonstruje miastu i kraju, że ludzie są w stanie zjednoczyć się wokół wspólnej idei. Idei non-profit, ponieważ nikt z założycieli nie otrzyma swoje pieniądze z powrotem.

3. Istnieje sporo bardziej „łatwych” biznesów, które można założyć, aby finansować projekty społeczne. Jednak została wybrana idea restauracji — dlaczego? Na tym polega trzeci pomysł — pomysł zaangażowania jak najbardziej większej liczby mieszkańców Odessy. Do Restauracji w ciągu jednego dnia przychodzą setki gości, w ciągu miesiącu — tysiące, roku — dziesiątki tysięcy. Tylko w ciągu pierwszego roku działalności restauracji kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Odessy przejdą przez lokal, zostawiwszy swój wkład w rozwój miasta.

Wnętrza przyszłego 4City

Wyobraź sobie: spotkałeś się ze znajomymi w tej restauracji, nie wszyscy z nich wiedzą o koncepcji projektu - dla nich ten lokal nie jest czymś nadzwyczajnym. Aż tu przynoszą paragon, na którym napisano, że X hrywien zostaną przeznaczone na montaż ławek w parku. Goście nieświadomie angażują się w poprawę miasta. Ten pierwszy krok jest bardzo istotny dla zmiany mentalności mieszkańców Odessy, rozwoju świadomości obywatelskiej oraz wiary we własne siły zmienić miasto.

Stałe finansowanie projektów społecznych, stowarzyszenie 300 założycieli — patriotów Odessy, zaangażowanie dziesiątków tysięcy Odessitów i gościej miasta w to, żeby w naszym mieście żyło się lepiej — dopiero pierwsze podobne doświadczenie dla Odessy.

4. Spodziewamy się, że biznesy pracujące według tego modelu będą pojawiać się też w innych sferach przedsiębiorczości społecznej, i założyciele restauracji będą pomagać sobie nawzajem w realizacji nowych projektów, oraz pojawi się potrzebna liczba osób zaangażowanych w rozwój miasta. Restauracja będzie katalizatorem wielu inicjatyw. A to jest czwartą i najbardziej nieuchwytną idea tego projektu.Jakie są rezultaty? O korzyści projektów „Moje miasto” mówią mieszkańcy Odessy. Prawie codziennie media miasta i kraju opowiadają o naszych inicjatywach oraz o tym, jak one wcielają się w życie.J eśli będziemy kontynuować temat 4City, to w ciągu pierwszych dwóch tygodni po anonsie liczba Odessitów-założycieli projektu zwiększyła się ponad dwukrotnie. Mieszkańcy mogą zobaczyć wyniki pracy aktywistów na ulicach, obok ich domów, na parkingach, w miejscach codziennych spacerów — i to jest najlepszym dowodem na to, że poprzez stworzenie „Mojego Miasta”, Netpeak rozpoczął serię pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Wniosek

Netpeak Group — jest próbą nauczyć się budować Netpeak Products na bazie Netpeak Agency, żeby masowo budować biznesy w Netpeak Products, żeby rozwijać gospodarkę kraju i przejść z trzeciego świata do pierwszego, ze względu na gotowość społeczeństwa zrobić to dzięki długotrwałej pracy Netpeak Social.

Jeszcze zobaczymy, jak to wszystko się skończy, ale nam się wydaje, że dajemy sobie radę. Na tym i polega nasza hostoria, jak nie tylko wymyślić misję i opublikować ją na stronie internetowej, ale rzeczywiście podporządkować jej wszystkie działania firmy.