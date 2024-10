Пиксел по пиксел: създаване на визуално съдържание с AI

В предишната ни статия разгледахме как AI може да улесни SEO процесите чрез генериране на текстове и автоматизиране на технически задачи. Днес ще обърнем внимание на използването на AI за създаване на креативни изображения за различните маркетинг канали. Ако текстовете са основата на комуникацията, то изображенията са ключът към завладяването на вниманието и множеството налични AI инструменти дават възможност на бизнеса да създава все по-ангажиращи визуални кампании.

Генеративният AI използва сложни алгоритми, базирани на deep learning и diffusion models, за да се обучава и впоследствие да създава нови изображения.

За да “учи”, генеративният AI обработва големи количества данни - най-често изображения и техните текстови описания, разпознавайки обекти и връзките между тях.

За генериране на изображения методът е следният: AI анализира вашия промпт и започва да създава картината пиксел по пиксел, в която няма открояващи се форми. След това изображението се “почиства” чрез процеса denoising по промпта на потребителя. AI постепенно добавя детайли - подобно на истински художник, докато не се постигне ясна визуализация. Всяко изображение, резултат от генеративен AI, е уникално, защото създаването му винаги започва от различна комбинация от пиксели, която впоследствие се обработва.

Нека разгледаме няколко инструмента и задачите, за които може да ги използвате. За улеснение в примерите ще разгледаме генерирането на изображения с този промпт:

“Granny flying high above the city on a jetpack in a horizontal position, fire coming down from the jetpack turbine. She holds her hands on the straps of the jetpack. The entire character is in the frame. Side view, street style, professional colour cinema camera”