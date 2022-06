Die Sportcenter Store Erfolgsgeschichte: Wie man innerhalb eines Monats einen Anstieg der Transaktionen um 295% erreicht

Sportcenter Store vertritt offiziell die Marken Puma (Deutschland), Giorgio Armani (Italien, EA7 Emporio Armani Kollektion), For Friends (UK), deren Geschäfte sich in verschiedenen Städten der Ukraine befinden. Sportbekleidung, Freizeitkleidung, Schuhe für Training, Wandern, Outdoor-Aktivitäten und Oberbekleidung werden auf der Website vorgestellt, und auf Instagram gibt es ausführliche Übersichte.

Das Sportcenter Store Team hat stetig neue Kunden und Verkäufe gewonnen, wollte aber seine Werbekampagnen verstärken und höhere Umsätze erzielen.

Unsere Ziele waren:

Wir konnten die besten Vertriebsinstrumente und -kanäle für den Kunden zu finden.

Wir haben die ursprünglichen Ziele erreicht und ihre Effizienz, Rentabilität und ihr Volumen in Zukunft verbessert.

Maxim Ustinovsky, Leiter des E-Commerce bei Sportcenter Store:

Ich kenne Netpeak seit 2012 und habe mit dem Unternehmen an mehr als fünf Projekten gearbeitet. Was hat uns dieses Mal zu einem gemeinsamen erfolgreichen Ergebnis geführt? Im Marketing geht es nicht nur um Kreativität und Glück, sondern in erster Linie um Mathematik, daher spielen KPIs eine wichtige Rolle. Hinzu kommt die tägliche Überwachung von Schlüsselindikatoren. All dies ermöglicht es Ihnen, auf dem Laufenden zu bleiben und schnell Anpassungen an Werbekampagnen und Werbestrategien vorzunehmen.