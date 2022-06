Erfolgsgeschichte von Vodafone Retail: Wachstum des organischen Traffics um 54.22%, Wachstum von Non-Brand-Traffic um 99%

Der Vodafone-Onlineshop ist eine Online-Plattform des führenden ukrainischen Mobilfunkanbieters, der 18.8 Millionen Abonnenten betreut.

Das Unternehmen setzt erfolgreich soziale Projekte um, verbessert die 4G-Netzabdeckung und entwickelt einen Online-Shop, der eine große Auswahl an Smartphones, Laptops, Tablets, Fernsehern, Smartwatches und anderen Gadgets und Zubehör bietet.

Die Herausforderung bei der Promotion bestand darin, dass die Branche der Elektronik, der Technologien und des Zubehörs ziemlich gesättigt ist. Die Wettbewerber sind sowohl große Marktplätze als auch Nischenhändler. Vodafone Shop ist ein Newcomer auf dem Markt für Elektronik und Zubehör.

Unser Ziel war es, den Suchtraffic und damit auch den Umsatz zu steigern.

Ziele:

Wir haben die Aufgaben in mehrere Kategorien geteilt:

Die Prognose umfasste:

Wir haben eine detaillierte Analyse der Wettbewerber und des Marktanteils in der Branche durchgeführt. Auf der Grundlage der gewonnenen Daten haben wir eine Promotionstrategie entwickelt und eine Prognose über den potenziellen Traffic, die Transaktionen und den ROMI erstellt.

Daria Kovtun, Project Managerin bei Netpeak

Jeden Monat haben die Teams von Vodafone Retail Ukraine und Netpeak einen Plan erstellt und Prioritäten auf der Grundlage von geschäftlichen oder saisonalen Anforderungen gesetzt. Im Falle unvorhergesehener Aufgaben wurden alternative technische und Content-Lösungen umgesetzt. So haben wir es geschafft, den Optimierungsprozess nicht zu unterbrechen und an der kumulativen Wirkung der regelmäßigen SEO-Implementierungen zu arbeiten. Die Marktanalyse hat ein Wachstumspotenzial gezeigt, es gibt also noch viel Optimierungsbedarf.