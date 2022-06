OLX (von Naspers) Erfolgsgeschichte: 50.000 Kunden sind bereit, ihre Online-Shops zu starten

Das Ergebnis: 50.000 Unternehmer gefunden, die bereit sind, ihre Geschäfte auf OLX zu eröffnen.

Der Kunde

OLX.ua ist einer der größten Anzeigendienste in der Ukraine. Als Teil der OLX-Gruppe ist das Unternehmen in mehr als 30 Ländern weltweit tätig (300 Mio. MAU). OLX bietet Anzeigen, um Wohnungen zu finden und zu mieten, Waren zu verkaufen und zu kaufen, Mitarbeiter zu finden, Unternehmen zu entwickeln und vieles mehr. In der Ukraine ist auf jedem dritten Smartphone die OLX-App installiert.

Als einer der allerersten Kunden von Netpeak arbeitet OLX seit 2007 mit uns in verschiedenen Bereichen wie PPC (Suche, Display-Anzeigen und App-Promotion), SEO und ASO zusammen. Seit Anfang 2020 arbeiten sie in Richtung B2B (Business-to-Business), indem sie Unternehmer dazu bringen, ihre Geschäfte auf OLX zu führen und zu entwickeln.

Derzeit gibt es auf der Website mehr als zwei Millionen Anzeigen von Unternehmen. Etwa 25% der Verkäufer auf OLX sind Unternehmer. Derzeit gibt es etwa 26 Tausend OLX-Geschäfte auf der Plattform.

Die Herausforderung

Das Management von OLX hat Netpeak das Ziel gesetzt, die Zahl der Geschäftsseiten zu erhöhen. Unternehmer online zu erreichen, ist eine schwierige Aufgabe, aber wir haben es geschafft. In eineinhalb Jahren haben wir 50.000 Kunden gefunden, die bereit waren, ihr Geschäft auf OLX zu gründen.

Die Hauptziele des B2B-Projekts waren die Zahl der aktiven Nutzer auf der Website zu erhöhen und den Erlös von kleinen und mittleren Unternehmen, die OLX-Shops nutzen, zu steigern.

Wir suchten vor allem nach:

kleinen und mittleren Unternehmern;

privatwirtschaftlichen Anbietern mit einem großen Warensortiment zum Verkauf;

privatwirtschaftlichen Anbietern mit einem kleinen Warensortiment, die an bezahlter Werbung von Waren auf OLX interessiert waren;

Personen, die vor kurzem mit dem Online-Verkauf begonnen hatten.

Bei der Erstellung der Werbung war es eine Herausforderung, ein solches Publikum zu unterscheiden. Daher haben wir jeden als Vertreter von Unternehmen der einen oder anderen Größe definiert und eine einzige Werbebotschaft verwendet – “Gründen Sie Ihr Unternehmen auf OLX, indem Sie Ihren eigenen Shop erstellen”.

Die Umsetzung

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass Geschäftsleute speziell angesprochen werden sollten; eine Website zu entwickeln und zu versuchen, gezielten Traffic von einer Suchplattform zu erhalten, ist fast unmöglich. Deshalb haben wir uns sofort auf die folgenden Anzeigen verlassen:

Google Ads

Facebook Ads

TikTok Ads

Viber

Telegram.

Wir haben genaue Lead-Formulare entwickelt. Für uns war es wichtig, die Absicht des Leads, seine Bereitschaft zum Kauf von Anzeigenpaketen, die Unternehmensgröße und seine Erfahrung im Online-Verkauf festzustellen. Als Ergebnis haben wir folgendes eingesetzt:

Formular auf der Landing Page;

Lead-Formulare auf Facebook Ads;

Lead-Formulare auf Marquiz;

Chatbot auf Facebook Ads;

Telegram/Viber-Chatbot.

Das Ergebnis

Wir haben mehr als 50.000 Unternehmer angelockt, die ihre Online-Shops auf OLX einrichten wollten. Die Kosten für die Gewinnung potenzieller OLX-Geschäftsinhaber wurden um 26% gesenkt. Kampagnen mit dem Chatbot für Telegram und Viber haben besonders gute Ergebnisse gezeigt — die Kosten für einen Lead waren 15% niedriger als auf anderen Websites. Nach der Implementierung der Kampagnenoptimierung haben wir deutlich weniger Leads an die Manager übergegeben, aber die Qualität der Leads hat sich verbessert. Am Anfang waren es 65-70% aller Leads, und im Oktober etwa 33%. Zwei Drittel aller angeworbenen Leads haben eine E-Mail erhalten und sich selbstständig mit Informationen über den OLX-Shop vertraut gemacht. Dies hat zu einem zusätzlichen Anstieg von 38% bei der Umwandlung von Leads in OLX-Geschäftsinhaber geführt.

Testimonials

Elene Kushina, Project Manager von Classifieds Abteilung:

Dank der gut koordinierten Arbeit der Teams — unseres und des OLX-Teams — ist es uns gelungen, sichere Leads zu generieren, sie in Kunden umzuwandeln und an der Optimierung der Arbeit der Manager für Geschäftskunden mitzuwirken. Die ständige Arbeit mit neuen Quellen, Zielgruppen und Instrumenten hat es uns ermöglicht, die Effizienz in diesem Bereich zu verbessern und die Kosten für die Leadgewinnung erheblich zu senken.

Lesen Sie auch: