10 ярких примеров контент-маркетинга в аграрной индустрии

Контекстная реклама может продать смартфон, но не услугу мониторинга полей или ISOBUS-терминал. Поэтому вместо бесполезной рекламы и неуклюжего SMM, продвинутые компании создают полезный и интересный контент — это лучший крючок, который помогает привлечь новых клиентов на аграрном рынке и удержать их внимание.

Инновационные продукты находят своих покупателей через длинный цикл объяснения проблем, демонстрации путей их решения, образование клиентов и демонстрацию возможностей. Коллеги из Aggeek собрали лучшие примеры контента на рынке сельского хозяйства, который помогает привлекать внимание различных целевых аудиторий — от фермеров и инвесторов до пайщиков агрохолдинга.

1. Australian Agricultural Company показывает путь говядины — от коровы к столу

Людям интересен контент с историями и деталями. С помощью этого видео австралийская компания ассоциирует свой бренд с важными для потребителя понятиями — экологичностью продукции и надежностью компании. Контент, который раскрывает клиентам подробности вашего бизнеса, настойчиво ведет их по воронке продаж: привлекает их внимание, удерживает его и стимулирует сделать покупку.

2. AgVenture показывает, что ее интересует развитие индустрии, а не прибыль

Несмотря на кажущуюся банальность такого поста, его уникальность именно в позиционировании. «Больше, чем просто семена» — приятно, когда компания с душой подходит к своим продуктам, пусть это всего лишь зерно.

Рассказывая в своём блоге о целях и принципах зернопроизводства, AgVenture акцентирует — компанию прежде всего интересует сама отрасль и ее развитие в регионе. И только потом — прибыль.

Такой подход с точки зрения эмпатического контакта с клиентом — путь к переосмыслению маркетинговых инструментов.

3. Kernel в отчет включила понятную визуализацию своего бизнеса

Этим отчетом менеджмент компании стремится сэкономить время постоянно занятых инвесторов. Инфографика — идеальный способ упростить восприятие сложной информации, в данном случае отчета компании. В отчете Kernel нет лишних деталей, только конкретика: цифры, факты и прогнозы, а также большое количество графиков, которые упрощают восприятие сложного документа. Для совсем ленивых есть отдельно вынесенные ключевые мысли. Их прочтение займет от силы минуту.

Аналогичную инфографику, в которой объясняется структура вертикально интегрированного холдинга, можно найти на сайте МХП.

4. Kusto Agro делает привычную сельскую газету современной

Агрокомпания Kusto Agro уже несколько лет издает просветительскую газету для пайщиков. В ней доступным для сельского жителя языком объясняют сложные вещи из мира современных аграрных трендов. К примеру, материалы на тему «В чем отличие договора эмфитевзиса от договора аренды». Газета — это понятный и привычный для аудитории Kusto Agro контент.

В компании также готовят контент и для внутреннего пользования, здесь целевая аудитория — собственные сотрудники. Для своих социальных работников и менеджеров подразделений готовятся раздаточные материалы с основными цифрами о селе с подробной инфографикой.

5. МХП ведет блог о жизни компании

Ещё один креативный пример от украинских аграриев — блог «МХП stories» — блог, в котором показана жизнь большой агропромышленной компании. На видео — улыбчивые люди искренне и без подготовки поздравляют зрителя с праздниками, — такие же реальные, как ваши коллеги за соседними столами.

Персонализация авторов контента — хороший способ провести живую связь между вашим продуктом и его адресатом. За кадром статей и инфографик остаются смешные истории, фото и локальные мемы. Познакомьте клиентов с этой стороной генерирования контента — и станете к ним гораздо ближе.

6. Bayer Crop Science ведет по цепочке контента до покупки

Bayer Crop Science — подразделение огромной фармацевтической корпорации, поэтому над привлечением внимания потенциальных клиентов тут работает множество людей.

По аналогии с сайтом Pharmaceuticals Bayer, где обычно публикуют рецепты от простуды и развенчивают мифы о раке, Bayer Crop Science создавался как медиа-канал. Клиент может подписаться на современный аналог «Сада и огорода» и просмотреть десятки видео на различные темы.

Особенность такого канала в образовательной функции, которую призван выполнять контент-маркетинг. Посетитель свободно переходит по цепочке публикаций и углубляет свои познания, например, в преимуществах использования удобрений и средств защиты растений. В Bayer понимают, что потенциальный клиент в любом случае будет шерстить интернет в поисках ответов на интересующие вопросы. Для этого на сайте компании сформирована сеть блогов по разным тематикам сельского хозяйства. Фокус в том, что если он будет находить нужные сведения на сайте компании, он с большей вероятностью купит именно ее продукцию.

7. Bernard Mathews показывает отличный пример раздела сайта об истории компании

Большинство сайтов агрокомпаний сделаны по одному образцу: много информации на белом/зеленом/желтом фоне, массив сухого текста и горы цифр. Ребята из Bernard Mathews сделали свой раздел истории в лучших традициях лендингов. Здесь и похожий на старый пергамент пастельный фон, и креативная графическая презентация, нарочито небрежно набросанная на бумаге вперемешку со стикерами и фотографиями.

Чтобы рассказать о бизнесе, не обязательно подробно описывать все прошлые 50 лет. Даты и цифры клиент сможет найти в соседнем разделе сайта — с отчетами и прочей специальной документацией. Не будьте Википедией, будьте BuzzFeed.

8. Сооснователь AMC ведет интересный блог на сайте компании

Блог на сайтах агрокомпаний — редкость, тем более когда его ведет сооснователь бизнеса, и при этом пишет увлекательно. Сооснователь AMC Чарли Бломфилд пишет редко, но по существу. В каждой его публикации чувствуется серьёзный подход человека, которому не плевать: он советует материалы других авторов, рассказывает о проблемах и инновациях в индустрии. Стоит отметить, что при этом он не зацикливается лишь на успехах AMC, а рассказывает и про конкурентов. Любой такой блог выглядит как авторитетное мнение профессионала. Такие публикации всегда читают в первую очередь и активно шерят.

9. SmartFarming ведет блог и делает инфографику для аграриев

Формат блога используют и в компании SmartFarming. Ее основатель Артем Беленков вместе со своими коллегами-экспертами подробно описывает преимущества новых технологий над устаревшими методами земледелия — от переоборудования опрыскивателей до внесения средств защиты растений дронами.

Но SmartFarming рассказывает не только о технологиях в электронике и механике, но и о технологиях в эффективном управлении, и делает это с помощью веселой инфографики с красочной легендой. К примеру, инфографика «Мошенничество в твоей агрокомпании: кто ворует и как этого избежать?». Здесь всё как в захватывающих комиксах — и злодеи-воры, и герои-консультанты, и красивые декорации. И конечно же хеппи-энд для дальновидного агрария.

10. Baker Tilly поддерживает выход инфографического справочника об агробизнесе

Год только начался, и до подведения итогов сельскохозяйственного цикла еще далеко. Но на украинском рынке уже есть хороший пример емкого аграрного отчета в интересном формате — от аудиторской компании Baker Tilly.

Справочник в простом и интуитивно понятном формате инфографики показывает сложные массивы данных. Теперь и аграриям, и офисным работникам есть где искать информацию о моратории на продажу земли, налогах и господдержке агросектора, нишевых направлениях в растениеводстве, минеральных удобрениях и многом другом. А еще ее можно подержать в руках, так как справочник доступен и в бумажном варианте.

Хорошо продуманный контент — серьезное оружие в руках бренда в борьбе за клиентов. Он привлекает и постоянно поддерживает внимание, формируя бренду имидж эксперта. Контент — это долговременная, но наиболее действенная стратегия, особенно в B2B, когда решение о покупке принимаются не на основе внезапных озарений после просмотра рекламного ролика, а после тщательного изучения рынка и анализа всех вариантов.