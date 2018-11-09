Маркетинг

10 ярких примеров контент-маркетинга в аграрной индустрии
Анастасия Симонова
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Контекстная реклама может продать смартфон, но не услугу мониторинга полей или ISOBUS-терминал. Поэтому вместо бесполезной рекламы и неуклюжего SMM, продвинутые компании создают полезный и интересный контент — это лучший крючок, который помогает привлечь новых клиентов на аграрном рынке и удержать их внимание.

Инновационные продукты находят своих покупателей через длинный цикл объяснения проблем, демонстрации путей их решения, образование клиентов и демонстрацию возможностей. Коллеги из Aggeek собрали лучшие примеры контента на рынке сельского хозяйства, который помогает привлекать внимание различных целевых аудиторий — от фермеров и инвесторов до пайщиков агрохолдинга.

1. Australian Agricultural Company показывает путь говядины — от коровы к столу

Australian Agricultural Company показывает путь говядины — от коровы к столу

Людям интересен контент с историями и деталями. С помощью этого видео австралийская компания ассоциирует свой бренд с важными для потребителя понятиями — экологичностью продукции и надежностью компании. Контент, который раскрывает клиентам подробности вашего бизнеса, настойчиво ведет их по воронке продаж: привлекает их внимание, удерживает его и стимулирует сделать покупку.

2. AgVenture показывает, что ее интересует развитие индустрии, а не прибыль

интересует развитие индустрии, а не прибыль

Несмотря на кажущуюся банальность такого поста, его уникальность именно в позиционировании. «Больше, чем просто семена» — приятно, когда компания с душой подходит к своим продуктам, пусть это всего лишь зерно.

Рассказывая в своём блоге о целях и принципах зернопроизводства, AgVenture акцентирует — компанию прежде всего интересует сама отрасль и ее развитие в регионе. И только потом — прибыль.

Такой подход с точки зрения эмпатического контакта с клиентом — путь к переосмыслению маркетинговых инструментов.

3. Kernel в отчет включила понятную визуализацию своего бизнеса

Этим отчетом менеджмент компании стремится сэкономить время постоянно занятых инвесторов. Инфографика — идеальный способ упростить восприятие сложной информации, в данном случае отчета компании. В отчете Kernel нет лишних деталей, только конкретика: цифры, факты и прогнозы, а также большое количество графиков, которые упрощают восприятие сложного документа. Для совсем ленивых есть отдельно вынесенные ключевые мысли. Их прочтение займет от силы минуту.

Аналогичную инфографику, в которой объясняется структура вертикально интегрированного холдинга, можно найти на сайте МХП.

4. Kusto Agro делает привычную сельскую газету современной

Агрокомпания Kusto Agro уже несколько лет издает просветительскую газету для пайщиков. В ней доступным для сельского жителя языком объясняют сложные вещи из мира современных аграрных трендов. К примеру, материалы на тему «В чем отличие договора эмфитевзиса от договора аренды». Газета — это понятный и привычный для аудитории Kusto Agro контент.

В компании также готовят контент и для внутреннего пользования, здесь целевая аудитория — собственные сотрудники. Для своих социальных работников и менеджеров подразделений готовятся раздаточные материалы с основными цифрами о селе с подробной инфографикой.

5. МХП ведет блог о жизни компании

Ещё один креативный пример от украинских аграриев — блог «МХП stories» — блог, в котором показана жизнь большой агропромышленной компании. На видео — улыбчивые люди искренне и без подготовки поздравляют зрителя с праздниками, — такие же реальные, как ваши коллеги за соседними столами.

Персонализация авторов контента — хороший способ провести живую связь между вашим продуктом и его адресатом. За кадром статей и инфографик остаются смешные истории, фото и локальные мемы. Познакомьте клиентов с этой стороной генерирования контента — и станете к ним гораздо ближе.

6. Bayer Crop Science ведет по цепочке контента до покупки

Bayer Crop Science ведет по цепочке контента до покупки

Bayer Crop Science — подразделение огромной фармацевтической корпорации, поэтому над привлечением внимания потенциальных клиентов тут работает множество людей.

По аналогии с сайтом Pharmaceuticals Bayer, где обычно публикуют рецепты от простуды и развенчивают мифы о раке, Bayer Crop Science создавался как медиа-канал. Клиент может подписаться на современный аналог «Сада и огорода» и просмотреть десятки видео на различные темы.

Особенность такого канала в образовательной функции, которую призван выполнять контент-маркетинг. Посетитель свободно переходит по цепочке публикаций и углубляет свои познания, например, в преимуществах использования удобрений и средств защиты растений. В Bayer понимают, что потенциальный клиент в любом случае будет шерстить интернет в поисках ответов на интересующие вопросы. Для этого на сайте компании сформирована сеть блогов по разным тематикам сельского хозяйства. Фокус в том, что если он будет находить нужные сведения на сайте компании, он с большей вероятностью купит именно ее продукцию.

7. Bernard Mathews показывает отличный пример раздела сайта об истории компании

Bernard Mathews показывает отличный пример раздела сайта об истории компании

Большинство сайтов агрокомпаний сделаны по одному образцу: много информации на белом/зеленом/желтом фоне, массив сухого текста и горы цифр. Ребята из Bernard Mathews сделали свой раздел истории в лучших традициях лендингов. Здесь и похожий на старый пергамент пастельный фон, и креативная графическая презентация, нарочито небрежно набросанная на бумаге вперемешку со стикерами и фотографиями.

Чтобы рассказать о бизнесе, не обязательно подробно описывать все прошлые 50 лет. Даты и цифры клиент сможет найти в соседнем разделе сайта — с отчетами и прочей специальной документацией. Не будьте Википедией, будьте BuzzFeed.

8. Сооснователь AMC ведет интересный блог на сайте компании

Сооснователь AMC ведет интересный блог на сайте компании

Блог на сайтах агрокомпаний — редкость, тем более когда его ведет сооснователь бизнеса, и при этом пишет увлекательно. Сооснователь AMC Чарли Бломфилд пишет редко, но по существу. В каждой его публикации чувствуется серьёзный подход человека, которому не плевать: он советует материалы других авторов, рассказывает о проблемах и инновациях в индустрии. Стоит отметить, что при этом он не зацикливается лишь на успехах AMC, а рассказывает и про конкурентов. Любой такой блог выглядит как авторитетное мнение профессионала. Такие публикации всегда читают в первую очередь и активно шерят.

9. SmartFarming ведет блог и делает инфографику для аграриев

Формат блога используют и в компании SmartFarming. Ее основатель Артем Беленков вместе со своими коллегами-экспертами подробно описывает преимущества новых технологий над устаревшими методами земледелия — от переоборудования опрыскивателей до внесения средств защиты растений дронами.

Но SmartFarming рассказывает не только о технологиях в электронике и механике, но и о технологиях в эффективном управлении, и делает это с помощью веселой инфографики с красочной легендой. К примеру, инфографика «Мошенничество в твоей агрокомпании: кто ворует и как этого избежать?». Здесь всё как в захватывающих комиксах — и злодеи-воры, и герои-консультанты, и красивые декорации. И конечно же хеппи-энд для дальновидного агрария.

10. Baker Tilly поддерживает выход инфографического справочника об агробизнесе

Baker Tilly поддерживает выход инфографического справочника об агробизнесе

Год только начался, и до подведения итогов сельскохозяйственного цикла еще далеко. Но на украинском рынке уже есть хороший пример емкого аграрного отчета в интересном формате — от аудиторской компании Baker Tilly.

Справочник в простом и интуитивно понятном формате инфографики показывает сложные массивы данных. Теперь и аграриям, и офисным работникам есть где искать информацию о моратории на продажу земли, налогах и господдержке агросектора, нишевых направлениях в растениеводстве, минеральных удобрениях и многом другом. А еще ее можно подержать в руках, так как справочник доступен и в бумажном варианте.

Хорошо продуманный контент — серьезное оружие в руках бренда в борьбе за клиентов. Он привлекает и постоянно поддерживает внимание, формируя бренду имидж эксперта. Контент — это долговременная, но наиболее действенная стратегия, особенно в B2B, когда решение о покупке принимаются не на основе внезапных озарений после просмотра рекламного ролика, а после тщательного изучения рынка и анализа всех вариантов.

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контент-маркетинг
Анастасия Симонова

Journalist в Aggeek

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