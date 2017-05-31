8 ненужных пунктов в SEO-аудите

Думаю, каждый бывал в ситуации: платишь за полезное и необходимое, а в ответ получаешь чувство легкого... разочарования. Это как разбавленный Guinness или курс «Бизнес Молодости». «Вода» случается сплошь и рядом. SEO-аудиты не исключение, а порой — яркий тому пример.

В должности руководителя Simplamarket и OkayCMS я не раз сталкивался с аудитами как малоизвестных агентств, так и именитых компаний (Netpeak, Ашманов и партнеры, LivePage, WEBPromo, Promodo, NetRocket, 1PS). Многие из этих документов хороши, некоторые не очень, а другие и вовсе хочется использовать не по назначению.

Тем не менее почти во всех аудитах присутствуют характерные ошибки, которые режут глаз и рвут душу программисту и менеджеру. А ведь эти люди внедряют рекомендации и читают все абзацы аудита, в отличие от заказчика. Таких «вещей» набралось на восемь пунктов, поэтому я решил поделиться ими, в надежде облегчить жизнь тем, кто составляет аудиты и внедряет их. Каждый пункт подкреплен скрином-примером для наглядности.

1. Словарь терминов в начале/конце аудита

Режет глаз, потому что занимает 4-7 страниц документа, при этом не нужен никому. Намного проще сделать копи-паст и загуглить, чем скроллить в начало документа, искать нужное определение, а потом снова скроллить к тому месту, где остановился. При виде такого глоссария складывается впечатление, что он здесь для придания объема аудиту, а не для справки. На мой взгляд, гораздо удобнее получить объяснение по ходу текста или сноской в конце страницы, а еще лучше ссылкой на Википедию.

2. Список позиций сайта

Я не говорю, что он не нужен. Я хочу сказать, что он лишний в теле аудита. Особенно, когда в списке больше 500 слов, а сайт в ТОП-100 только по восьми из них. Такие таблицы занимают 16-20 страниц, поэтому разумнее прикрепить их отдельным файлом.

3. Подробное описание функционала, который уже внедрен

Часто встречаются пространные объяснения на полстраницы документа, например, о важности редиректа с www на без www. А после приписка в одну строку: «Неактуально. Уже реализовано на сайте».

Для чего эти абзацы букв? Для кого — можно понять. Для клиента. Но для чего? Чтобы успокоить, что не все так плохо? В таком случае просто сообщите, что вот это работает корректно, изменений не требует.

4. Банальные инструкции

Длинные инструкции «как зарегистрироваться на Google Analytics» или «как проверить текст на уникальность через Адвего». Это именно то, что ожидает увидеть клиент в тексте платного аудита сайта. *SARCASM*

5. Неадекватные требования из начала 2000-х

Вес страницы в 100-200 Кб? Скорость загрузки не более 0,5-1 секунды? Конечно! В 2017 так легко создать главную страницу интернет-магазина весом в 100 Кб.… И да, если что, это *SARCASM*

6. Недосказанность в рекомендациях

Сразу в памяти всплывают цитаты из «Простоквашино». Почтальон Печкин: «Я принес вам посылку, но я вам её не отдам». SEO-аудит: «У вас там robots.txt неоптимизированный, но я не скажу, что именно не так».

Возможно, так завлекают на продвижение, но выглядит это неэтично.

7. Список всех ссылок с ошибками в одном документе

Таким грешат дешевые аудиты, которые, по факту, являются выгрузками из различных сервисов. Например: «У вас здесь 557 страниц с длинным title. Вот их список. И ещё 149 страниц с длинным description. А если этого недостаточно, то вот список из 64 ссылок на страницы с малым количеством контента». И всё это в одном файле аудита. Такой документ выглядит объемным, но не информативным. Подобные списки лучше выносить в отдельные файлы.

8. Непонимание SEO-специалистами, на какой CMS создан сайт

Это случается редко, но тем не менее случается, и от этого грустно. Вот вам реальный пример. У клиента сайт разработан на базе SimplaCMS. При этом в аудите название CMS указано неправильно. Это полбеды. Вторая половина беды заключается в рекомендации, которая ведет на абсолютно посторонний ресурс — модуль WP Simple Cache для WordPress.

Это если бы вы пришли к врачу с болью в пятке, а он бы вам прописал капли от кашля. В данном случае может сработать эффект Плацебо, но с сайтом такого не пройдет.

Заключение

Вот так программисты видят SEO-аудиты. Уверен, что, пересмотрев шаблон своего документа с учетом описанных пунктов, вы сможете:

сделать рекомендации информативнее, а требования четче;

вычеркнуть давно устаревшие пункты;

в дальнейшем сэкономить свое время, время исполнителя и время заказчика.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.