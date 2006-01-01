Анжелика Шерстюк

Анжелика Шерстюк

Автор NJ c 2021
Позиция:
Junior Product Manager at Tonti Laguna Mobile
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Продуктовый аналитик. Занимаюсь запуском и оптимизацией ASA с апреля этого года.

Статьи автора

App Marketing
9003 16
Как определить ключевую метрику LTV перед запуском Apple Search Ads
App Marketing
Как определить ключевую метрику LTV перед запуском Apple Search Ads
9003 16