Дарья Плаксина

Автор NJ c 2019
Upper-Junior PPC Specialist of Enterprise Department
PPC-специалист в департаменте Enterprise. Сертифицированный специалист Google Ads, Google Analytics, Facebook Blueprint.

PPC
19282 26
Атрибуция Facebook: для чего нужна и как настроить
PPC
Атрибуция Facebook: для чего нужна и как настроить
19282 26
