Дарья Шалагинова

Дарья Шалагинова

Автор NJ c 2018
Позиция:
PR & Marketing Manager at Octopus Events
Об авторе:
Head of marketing Octopus Events

Статьи автора

Бизнес
5168 18
Как Octopus Events и Netpeak организовали офлайн-конференцию летом 2020-го — кейс
Бизнес
Как Octopus Events и Netpeak организовали офлайн-конференцию летом 2020-го — кейс
5168 18