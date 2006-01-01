Диана Сосновская

Диана Сосновская

Профессиональный журналист (опыт работы — 10 лет на TV), повернувший на дорогу PR в IT. Работаю в активно развивающейся молодой томской компании SibEDGE.

Экономим время с Impact Mapping — кейс разработки мобильного приложения
Экономим время с Impact Mapping — кейс разработки мобильного приложения
