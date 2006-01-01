Леонид Коваленко

Об авторе:

Основная специализация: бытовые услуги и ИТ (FinTech, SaaS) Образование: магистр социальных и политических наук, Ланкастерский университет Опыт работы: 8 лет в сфере маркетинга. До прихода в Netpeak работал маркетологом в компании-разработчике программного обеспечения, которая создавала продукты для предприятий из списка Fortune 500 и компаний, получивших финансирование от Y Combinator, в частности в сферах здравоохранения и финтеха. Любимая фраза: «Если это работает, значит, ты не ошибаешься».