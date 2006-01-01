Марина Копа

Марина Копа

Автор NJ c 2016
Позиция:
Junior PPC Specialist for Mobile Advertising
Об авторе:
Опыт работы в PPC 7 лет. Работает Middle PPC Specialist for mobileadvertising.

Статьи автора

PPC
Мобайл
25452 22
Продвижение мобильного приложения: как вовлечь пользователей с помощью рекламы в Facebook?
PPC
Мобайл
Продвижение мобильного приложения: как вовлечь пользователей с помощью рекламы в Facebook?
25452 22