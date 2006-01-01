Михаил Константинов

Software Engineer at Serpstat
Data Science Specialist at Serpstat

Аналитика
54082 116
Краткий курс машинного обучения, или Как создать нейронную сеть для решения задачи по скорингу
