Валерий Ткачук

Валерий Ткачук

Автор NJ c 2016
Об авторе:
PPC-аналитик агентства Netpeak. Сертифицированный специалист Google Analytics. В интернет-маркетинг пришел в 2015 году.

Статьи автора

PPC
8368 8
Анонимный покупатель на страже роста продаж — опыт агентства Netpeak
PPC
Анонимный покупатель на страже роста продаж — опыт агентства Netpeak
8368 8