Валерия Ювженко

Валерия Ювженко

Автор NJ c 2017
Позиция:
QA team lead
Об авторе:
Валерия работает acting QA Team Lead.

Статьи автора

Блог Serpstat
6745 39
Как проходила первая интернатура в Serpstat: опыт отдела Quality Assurance
Блог Serpstat
Как проходила первая интернатура в Serpstat: опыт отдела Quality Assurance
6745 39