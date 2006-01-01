Валерий Красько

Об авторе:

Более 10 лет в онлайн-маркетинге. Занимает позицию CBDO of Netpeak и является управляющим партнёром компании. Имеет большой опыт в построении бизнес-процессов агентств, развитии команд и переговоров. С 2011 по 2019 года, с нуля, построил департамент платного трафика и вырастил успешную команду из пятидесяти сотрудников. Среди клиентов OLX, Rozetka, Monobank, Vodafone, Intertop, Yves Rosher, Планета Кино, EVA, Domino's Pizza, Multiplex, Work.ua, Depositphotos, а также порталы, интернет-магазины и UGC-проекты — лидеры в своих нишах.