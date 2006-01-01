Евгения Сегеда

Евгения Сегеда

Автор NJ c 2021
Позиция:
SMM expert
Откуда:
Украина, Киев
Об авторе:
Занимаюсь маркетингом с 2014 года. Сейчас консультирую бренды по вопросам продвижения в соц. сетях. Больше обо мне можно узнать тут: https://jenyasegeda.com/

Статьи автора

SMM
Аналитика
108675 42
ER или ERR: как считать вовлеченность в Instagram и Facebook
SMM
Аналитика
ER или ERR: как считать вовлеченность в Instagram и Facebook
108675 42