На днях я перевёл полезную статью и хочу поделиться ею со всеми. Итак, статью написал товарищ Nick La и далее повествование будет от его лица.

Эта статья поведает вам о том, как создать самую простую тему для WordPress. Хотя Codex и предоставляет обширную документацию по этому вопросу, но мне она кажется несколько сложной для новичка. Поэтому в данном «туториале» я расскажу принципы работы тем для WordPress и покажу как адаптировать под них сырой HTML-шаблон. При этом от вас не требуется знание PHP, но хорошо если вы владеете Photoshop и CSS для создания дизайна.

1. Frontend блога

До того, как мы начнём, давайте взглянем на стандартную тему WordPress и разберёмся из чего она состоит. Отметим элементы (шапка, заголовок поста, форма поиска, навигация, подвал и т. д.).

Стандартный Frontpage (index.php)

Стандартный Single (single.php)

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

2. Photoshop-макеты

Основываясь на внешнем виде стандартной темы, разработайте Photoshop-макеты для вашего блога. Для примера я использую GlossyBlue — одну из моих бесплатных тем. Скачайте demo.zip, чтобы увидеть готовый файл Photoshop.

3. HTML и CSS

Когда PSD-дизайн готов, создайте HTML+CSS шаблон каждой страницы. Следуя шагам этой инструкции, вы можете использовать мои HTML файлы GlossyBlue из demo.zip. Распаковав архив, вы увидите index.html, single.html и page.html. Далее я буду использовать их для превращения в шаблон.

Зачем сперва создавать статический HTML? Главным образом это нужно потому, что это значительно упростит процесс разработки. Обычно я создаю HTML файл для каждого шаблона, проверяю их валидность (HTML и CSS разметку) во всех браузерах. После этого остаётся лишь вырезать и вставить код WordPress. Так что можно уже не беспокоиться об ошибках в HTML или CSS.

4. Как работает тема WordPress

Если вы перейдёте к папке стандартной темы (wp-content/themes/default), то увидите много php-файлов (называемых файлами шаблонов) и один файл style.css. Для формирования страницы WordPress обычно использует несколько файлов шаблонов (index.php , header.php, sidebar.php, и footer.php).

Подробнее в Codex: «Архитектура сайта» и «Иерархия шаблонов» .

5. Дублирование файлов шаблонов

Скопируйте папку HTML из GlossyBlue в папку wp-content/themes. После этого перейдите в директорию темы default, скопируйте comments.php и searchform.php в папку glossyblue.

6. Style.css

Перейдите в папку темы default, откройте файл style.css. Скопируйте закомментированный в начале файла текст и вставьте в style.css темы GlossyBlue. Если хотите, можете изменить название и данные об авторе.

7. Разделение файлов

Теперь нам нужно понять где разделить HTML-файлы на части: header.php, sidebar.php, и footer.php. На скриншоте ниже видно упрощённую версию моего index-файла, а также принцип его деления.

8. Header.php

Откройте index.html. Вам нужно вырезать участок от верха до места, где заканчивается , вставить его в новый php-файл и сохранить как header.php. Перейдите в папку темы default, откройте новый header.php. Скопируйте и замените теги, где этого требует php-код: title, link, таблицы стилей, h1 и div class=description.

Меню навигации (wp_list_pages) Замените тэги li в ul id=nav на ;

Ссылка: wp_list_pages

9. Sidebar.php

Вернитесь к index.html, вырежьте код с того места, где начинается form id=searchform и до закрытия тега div id=sidebar, поместите его в новый php-файл и сохраните как sidebar.php.

Замените form id=searchform со всем содержимым на .

со всем содержимым на . Замените теги li категорий на

категорий на Замените теги li архивов на

Ссылка: wp_list_categories и wp_get_archives

10. Footer.php

Вернитесь к index.html. Извлеките оттуда код от div id=footer включительно с тегом div id=footer и до конца /html затем поместите в новый footer.php.

Недавние записи Тут я использовал query_post для отображения 5 последних записей в блоге.

«Последние комментарии» «Последние комментарии» сгенерированы плагином (включён в папку темы)

11. Index.php

Теперь в вашем index.html должен остаться только div id=content. Сохраните файл как index.php. Впишите строки: get_header, get_sidebar, и get_footer в том порядке, как они встречаются в шаблоне.

12. Разбор цикла

Цикл последовательно отображает записи блога в зависимости от ваших настроек. Скриншот ниже иллюстрирует его работу. Изначально цикл проверяет наличие записей и если таковых не находит, то выдает сообщение «Not Found».

13. Копирование цикла

Перейдите к директории темы default, откройте index.php. Скопируйте цикл из стандартного index.php в свой — между div id=content../div. После этого замените статический текст тегами шаблона WordPress: post date, title, category, comments, next и previous link.

14. Предпросмотр темы

Поздравляю! Вы создали публичную часть (основную часть шаблона). Теперь зайдите в административную панель, перейдите к закладке Design, вы должны увидеть тему GlossyBlue. Активируйте её и перейдите к публичной части, чтобы посмотреть результат в действии.

15. Single.php

Пришло время создать шаблон single.php. Если хотите, можете повторить шаги, перенося код из стандартной темы. Но мне кажется более простым использовать только что созданный index.php, сохранив его как single.php. Откройте single.php из стандартной темы и скопируйте теги шаблона в нужные места. Далее подключите comments_template. На следующем скриншоте отображены внесенные мною изменения:

16. Page.php

Теперь новый single.php сохраните с названием page.php. Уберите дату записи, форму комментариев, ссылки следующий/предыдущий. Вот, собственно, и всё — ваш шаблон page.php готов.

17. Удаление файлов HTML

Удалите все файлы HTML из папки glossyblue (они нам больше не понадобятся). Технически этого достаточно для создания базовой темы WordPress. Вы, наверное, заметили, что в стандартной теме больше PHP-файлов. Что же, на самом деле, они вам не так уж необходимы, если требуется простая тема. Например, если search.php или 404.php не будет в папке темы, WordPress автоматически использует index.php для отображения страницы. Читайте Template Hierarchy для более подробного рассмотрения.

18. Шаблон страницы WordPress

А теперь последний пример — я покажу вам как использовать Page Template для создания страницы Архива, которая будет содержать список всех записей на вашем блоге (удобно для карты сайта). Скопируйте archives.php из папки стандартной темы. Удалите ненужный код и получите что-то вроде этого:

Тут я использовал query_post (showposts=-1 означает «отобразить все записи»), чтобы перечислить все записи.

Теперь зайдите в панель администратора, создайте новую страницу и назовите её Archives. В выпадающем списке шаблонов выберите Archives.

Дополнительная литература:

Просмотрите список Плагины WordPress, возможно, они покажутся вам полезными. Для более углублённого изучения читайте WordPress Theme Hacks.