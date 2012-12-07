HTML5 объявления в AdWords

PPC

HTML5 объявления в Google Рекламе
Никита Перфильев
29119 5 3
1354899598
6

Всем привет! Как мы знаем, системы контекстной рекламы все время развиваются: появляются новые функции, меняется дизайн и т.д. В Google Рекламе существует возможность конвертации Flash объявлений в формат HTML5.

Зачем это нужно и о требованиях кратко написали в справке Google Рекламы:

«Некоторые устройства не поддерживают формат Flash. Google Реклама может автоматически создать версию Flash-объявления в другом формате для показа на таких устройствах. У вас недоступен предварительный просмотр Flash-объявления, преобразованного в другой формат? Убедитесь, что в файле SWF используется ActionScript 2.0 и отсутствуют фильтры и смешивание (если это возможно).

Служба Google Рекламы позволяет преобразовывать контент из формата Flash в HTML5, который поддерживается большинством настольных компьютеров, планшетных ПК и мобильных устройств.

Преобразованное объявление может иметь некоторые отличия от созданного вами Flash-файла, поэтому обязательно просмотрите результат перед сохранением. Поддерживается большинство фигур, встроенные шрифты, хронологическая анимация, текст, видео, кнопки и скрипты, но не фильтры и смешивание. Система будет автоматически определять, какую версию объявления необходимо продемонстрировать, в зависимости от того, каким устройством пользуется посетитель сайта».

Вкратце: у пользователей ПК может быть отключен Flash в браузере, он может пользоваться устройством не поддерживающим Flash (например iPad) и чтобы не терять потенциальную аудиторию, нам пригодится новый формат. HTML5 объявления доступны для:

  • iPads — для планшетных ПК с полнофункциональным браузером.
  • Браузеров Chrome, Firefox, and Safari для настольных компьютеров.
  • Только в контекстно-медийной сети Google (не в приложениях).

Теория -  это хорошо, но давайте посмотрим, как это происходит на практике.

1. Создаем кампанию и группу объявлений под наши баннеры.

2. Заходим в группу объявлений и нажимаем "Новое объявление" -> "Графическое объявление".

HTML5 объявления в AdWords

3. Далее загружаем Flash-объявление.

HTML5 объявления в AdWords

4. После загрузки у нас появится уведомления о новом формате, нажимаем кнопку "Просмотр".

HTML5 объявления в AdWords

5. В блоке предпросмотра появится кнопка HTML5 ad, где вы можете посмотреть корректно ли отображается ваше объявление в новом формате.

HTML5 объявления в AdWords

6. Если все «ОК», заполняем поля названия, URL и сохраняем наше объявление, убедившись, что стоит необходимая галочка (ставится по умолчанию).

HTML5 объявления в AdWords

Поздравляем! Вы только что создали свое первое HTML5 объявление и сможете охватить максимум аудитории. Если же после загрузки Flash файла, не появилась заветная кнопка "Просмотр", то ваше объявление не пригодно для конвертации. Но не пугайтесь. Дело в том, что не все функции Flash могут быть переведены в HTML5.

HTML5 объявления в AdWords

Устраните все ошибки, загрузите новый файл для проверки и получите заветное:

HTML5 объявления в AdWords

Теперь ваше объявление годится для конвертации.

Всем удачных рекламных кампаний, совершенствуйтесь и покоряйте новые вершины в контекстной рекламе!

5
3
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Google AdWords
Никита Перфильев

Больше постов

Комментарии (3)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok