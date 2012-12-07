HTML5 объявления в AdWords

Всем привет! Как мы знаем, системы контекстной рекламы все время развиваются: появляются новые функции, меняется дизайн и т.д. В Google Рекламе существует возможность конвертации Flash объявлений в формат HTML5.

Зачем это нужно и о требованиях кратко написали в справке Google Рекламы:

«Некоторые устройства не поддерживают формат Flash. Google Реклама может автоматически создать версию Flash-объявления в другом формате для показа на таких устройствах. У вас недоступен предварительный просмотр Flash-объявления, преобразованного в другой формат? Убедитесь, что в файле SWF используется ActionScript 2.0 и отсутствуют фильтры и смешивание (если это возможно).

Служба Google Рекламы позволяет преобразовывать контент из формата Flash в HTML5, который поддерживается большинством настольных компьютеров, планшетных ПК и мобильных устройств.

Преобразованное объявление может иметь некоторые отличия от созданного вами Flash-файла, поэтому обязательно просмотрите результат перед сохранением. Поддерживается большинство фигур, встроенные шрифты, хронологическая анимация, текст, видео, кнопки и скрипты, но не фильтры и смешивание. Система будет автоматически определять, какую версию объявления необходимо продемонстрировать, в зависимости от того, каким устройством пользуется посетитель сайта».

Вкратце: у пользователей ПК может быть отключен Flash в браузере, он может пользоваться устройством не поддерживающим Flash (например iPad) и чтобы не терять потенциальную аудиторию, нам пригодится новый формат. HTML5 объявления доступны для:

iPads — для планшетных ПК с полнофункциональным браузером.

Браузеров Chrome, Firefox, and Safari для настольных компьютеров.

Только в контекстно-медийной сети Google (не в приложениях).

Теория - это хорошо, но давайте посмотрим, как это происходит на практике.

1. Создаем кампанию и группу объявлений под наши баннеры.

2. Заходим в группу объявлений и нажимаем "Новое объявление" -> "Графическое объявление".

3. Далее загружаем Flash-объявление.

4. После загрузки у нас появится уведомления о новом формате, нажимаем кнопку "Просмотр".

5. В блоке предпросмотра появится кнопка HTML5 ad, где вы можете посмотреть корректно ли отображается ваше объявление в новом формате.

6. Если все «ОК», заполняем поля названия, URL и сохраняем наше объявление, убедившись, что стоит необходимая галочка (ставится по умолчанию).

Поздравляем! Вы только что создали свое первое HTML5 объявление и сможете охватить максимум аудитории. Если же после загрузки Flash файла, не появилась заветная кнопка "Просмотр", то ваше объявление не пригодно для конвертации. Но не пугайтесь. Дело в том, что не все функции Flash могут быть переведены в HTML5.

Устраните все ошибки, загрузите новый файл для проверки и получите заветное:

Теперь ваше объявление годится для конвертации.

Всем удачных рекламных кампаний, совершенствуйтесь и покоряйте новые вершины в контекстной рекламе!