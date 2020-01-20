Сложно представить SEO-продвижение сайта без корректно выполненной внешней оптимизации. Если вы поставили перед собой задачу попасть в топ, то одним из пунктов в чек-листе будет анализ ссылочной массы сайта и сайтов конкурентов. Это нужно для разработки сайта и при формировании или корректировки стратегии развития проекта.

Ссылочная масса — совокупность всех активных внешних ссылок, размещенных на сторонних ресурсах и ведущих на оптимизируемый сайт.

Кому и когда нужен анализ ссылочной массы?

Анализ ссылочной массы необходим всем сайтам и делать его нужно систематически (хотя бы раз в месяц смотреть на динамику роста этого показателя).

Анализ поможет поддерживать порядок в ссылочном профиле — вдруг конкуренты использовали против вас недобросовестные SEO-тактики и нужно быстро отреагировать, чтобы исправить ситуацию. Или на сайте-партнере произошли сбои настроек, и у вас появилось +10000 ссылок за день.

Также полезно минимум раз в год осуществлять полный аудит ссылочного профиля как своего сайта, так и сайтов конкурентов для поиска новых источников ссылок.

Сигналом о том, что анализ необходимо провести срочно может быть:

падение позиций сайта без видимых на то причин;

подозрительный рост нецелевого трафика;

сайт попал под фильтр.

Какие данные мы можем получить, проанализировав ссылки:

динамику наращиваемой ссылочной массы, в виде графика или диаграммы;

общее число ссылок и ссылающихся доменов на текущий момент;

прирост или спад притока внешних ссылок — когда, к примеру, произошел всплеск прироста можно найти источники активности;

анализ анкор-листа, типов ссылок, региональность ссылающихся доменов и другие точечные показатели для разработки стратегии продвижения сайта;

информацию, которая поможет избежать фильтров поисковых систем;

сведения о «полезных» и «вредных» ссылках, чтобы скорректировать стратегию наращивания качественных и чистки некачественных ссылок;

разнообразность внешних ссылок (информационные ресурсы, каталоги продукции, форумы, справочники компаний, социальные сети и так далее);

показательный график или диаграмма динамики прироста доноров и внешних ссылок;

распределение бэклинков в dofollow и nofollow, через тексты и изображения, редирект и так далее).

Все эти данные необходимы, чтобы определить и понять работу специалистов, которые вели проект до вас, какова вероятность, что сайт может попасть под санкции, какие ссылки эффективны, а от каких лучше поскорее избавится, а также в целом определить направление развития ссылочной массы сайта, каким ссылкам отдать предпочтение с анкорами или без, какие ссылки заказывать и так далее.

Сравнение сервисов

На опыте работы с проектами агентства Netpeak я сравнила сервисы и определила, когда и для каких задач использовать каждый из них или несколько одновременно, основываясь на данных:

о количестве ссылающихся доменов и страниц;

анкор-листу;

умение собирать отчеты по dofollow/nofollow ссылкам;

по учету источникам ссылок;

региональности ссылок;

визуализации динамики наращивания ссылок;

анализе и оценке конкурентов.

Итак, наличие основных параметров в каждом сервисе для оценки ссылочной массы сайта, особенности (фичи) и стоимость использования сервиса представлены в таблице:

Название сервиса Количество ссылающихся доменов и страниц Анкор лист Dofollow/nofollow ссылки Источники ссылок Региональность ссылок Показательная динамика наращивания ссылок Анализ конкурентов Особенности Стоимость Ahrefs + + + + + + + страницы лидеры по разным показателям, перекрестный анализ ссылок 99 $ в месяц - 999$ в месяц Serpstat + + + + + + + страницы лидеры, мониторинг конкурентов 69$ в месяц - 499$ в месяц Majestic + + + + + + + тематичность ссылающихся сайтов 50$ в месяц - 400$ в месяц Linkpad + + + + + + - - бесплатно только регистрация на сайте PR-CY.ru + + + + - + - - 6$ в месяц - 62$ в месяц MegaIndex + + + + + + + тематичность ссылающихся сайтов 49$ в месяц - 400$ в месяц Semrush + + + + + + + поиск ссылок конкурентов, автоматическая проверка всех обратных ссылок 99$ в месяц - 400$ в месяц

Как видите, практически все сервисы соответствуют основным критериям оценки кроме, PR-CY который не показывает региональности входящих ссылок, из-за чего некоторых данных для развернутого анализа не хватит.

Относительно удобства использования и представления данных, а также дополнительных возможностей ресурсов, мой рейтинг выглядит так:

1. Ahrefs

Самый популярный сервис для анализа ссылочной массы сайта, первоначально был создан именно для этой задачи, но со временем оброс и другими полезными функциями для SEO-специалиста. Содержит в себе большой функционал и базу данных для построения стратегии. Доступна информация от общего количества доноров на сайт и анкор листа до определения и анализа конкурентов, выявление битых ссылок и так далее.

Удобное представление данных, графики, развернутые и подробные отчеты.

Помимо этого Ahrefs можно использовать для анализа качества ссылок, которые ссылаются на сайт с помощью показателей DR, UR и дополнительных данных (например заспамленность доменов доноров).

При резких изменениях динамики прироста ссылок, в удобной таблице в меню «Домены доноры» — «Новые»/ «Пропавшие» можно увидеть, в какой день и какое количество новых доноров добавилось/удалилось, и в соответствии с этим скорректировать стратегию наращивания ссылочной массы, отправить некоторые площадки в disavow или наоборот необходимо увеличить количество ссылающихся доменов.

О том, почему Ahrefs может не подойти для анализа ссылочной массы вашего сайта читайте в блоге .

2. Serpstat и Semrush

Serpstat — удобная и понятная SEO-платформа для аудита сайта, которая содержит информацию о не только о донорах и ссылках на сайт, а также инструмент подбора ключевых слов. В рамках данного сервиса доступна информация о количестве и график прироста внешних ссылок, региональность и отношение dofollow и nofollow ссылок, анкор-лист и из дополнительных особенностей это функционал мониторинга ссылочной массы конкурентов.

Semrush — сервис, с помощью которого можно получить информацию из Google и Bing не только для наших, но и для большого количества зарубежных сайтов (в Semrush их база объемнее, чем в других сервисах). Из приятных особенностей — функция анализа конкурентов, показатели рейтинга и доверия сайта, которые можно использовать для анализа качества ссылающихся доменов. Также доступна базовая информация о донорах, ссылках, анкорах и показательные графики.

Резюме: для меня Serpstat понятный со всем набором представления данных для ru и ua региона. Semrush оказался более полезен в анализе и работе с продвижением буржнета.

Оба сервиса помогли в анализе основных данных о количестве и типах ссылающихся страниц и доменов сайта. С их помощью удобно проводить анализ отдельных доноров на качество с помощью уникальных показателей видимости (Authority Score) и других основных показателей.





3. MegaIndex

Онлайн-сервис комплексного анализа сайта. В рамках инструмента «Анализ ссылочного профиля» можно получить данные о динамике прироста ссылочной массы, тематичности ссылок, проанализировать анкор-лист и основные виды и типы ссылающихся страниц.

Мне здесь нравится понятное представление данных с диаграммами и таблицами, дополнительная информация в разделе «Анализ сайта», где можно проверить видимость проекта, региональность трафика, получить сравнительные данные с конкурентами, посмотреть, как выглядит сниппет и так далее.

4. Majestic

Сервис проверки обратных ссылок на сайт. Данные Majestic часто используют другие сервисы, в которых анализ ссылочной массы — дополнительная функция без подробной информации. Доступны данные о ссылочной истории сайта, анкор лист, различные соотношения типов ссылок, что помогает более детально исследовать ссылки на сайт.

Как по мне, менее приятное визуальное восприятия представленных данных. К нему нужно привыкнуть и разобраться. Также инструмент позволяет комплексно исследовать домен/URL (ссылки, история, посещаемость, запросы, регионы, проверить ключевые слова, сравнить ссылочные профили и Trust/Flow сайта).

5. LinkPad

LinkPad — бесплатный, простой онлайн-инструмент для анализа ссылочной массы. Простота заключается в том, что для использования достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте. В Linkpad очень доступно и понятно представлены данные, при этом у него ограничен функционал.

Есть дополнительный инструмент — поиск доноров для общей группы сайта (в сравнении с конкурентами). Он может пригодиться при реализации стратегии по наращиванию вечных ссылок. У сервиса существует своя биржа ссылок. LinkPad подходит для анализа ссылок, но будьте готовы к тому, что он не дает детальную информацию. К примеру, если был резкий скачек или спад ссылочной, то здесь не найти данных, когда и какие ссылки появились, и как их можно ликвидировать. Так что придется использовать дополнительные сервисы.

Рекомендую для определения общей картины и состояния сайта.

6. PR-CY

Анализ ссылок здесь — дополнительный функционал. Существует возможность узнать количество URL, динамику прироста, анкоры — но упрощенно. PR-CY своего рода агрегатор данных из различных сервисов. К примеру, в разделе «Ссылки сайта» — данные из MegaIndex.



Есть данные о количестве страниц в индексе в Google и Яндекс, поисковые фразы от MegaIndex и Google, мобильность, скорость загрузки и юзабилити,серверная информация и размер контента, показательная динамика прироста ссылок.

Резюме — обширный сервис с хорошим набором дополнительных функций, но с ограничением по отображению некоторых данных (в бесплатной версии).

Выводы

Анализ ссылочной массы сайта очень важный и необходимый этап SEO при формировании стратегии в начале работы с сайтом, внедрении стратегии, для проверки и корректировки возникающих ошибок и повышения эффективности работы в целом.

Какие сервисы использовать, определяйте, исходя из потребностей, финансов и вашего личного удобства.

Мой лидер — Ahrefs. Это сервис с большим уклоном на анализ ссылочной массы с удобным, понятным интерфейсом, различными вариантами предоставления развернутых данных с возможностью их импорта. Когда для работы необходим анализ ключевых слов, важно оценивать сайт отдельно по Google и Яндекс, с достойным уровнем анализа ссылочной массы, с большим набором разноплановых полезных инструментов SEO-специалиста, я использую Serpstat. Для работы по продвижению зарубежных сайтов — Semrush. На данный момент эти сервисы на втором месте моего собственного топа. Для общей картины ссылочного профиля я рекомендую Linkpad и PR-CY. Особенно актуально для тех, у кого скромные бюджеты. Например, если вы начали работу на себя и еще не располагаете дополнительными финансами на более глобальные сервисы. В среднем ценовом сегменте представлены сервисы Majecstic и MegaIndex. На мой взгляд, удобству представления данных и функционалу предпочтительней MegaIndex — с вариантами инструментов для работы с ключевыми словами, видимостью сайта и дополнительными инструмента для сравнения сайта с конкурентами и анализа доноров. По более продвинутым тарифам, интересные функции можно взять и у Majecstic, тут дело за удобством и необходимым приоритетным функционалом для каждого мастера.

У большинства сервисов есть пробный период, благодаря чему вы можете протестировать функционал и удобство использования. По итогу — выбрать тот, который подойдет для решения задач по вашему проекту.

Если вам нужно анализировать множество URL сразу по нескольким из них (сервисов), советую воспользоваться агрегатором Netpeak Checker. Он интегрирован почти со всеми сервисами из моего списка (Ahrefs, Serpstat, Majestic, Linkpad, Semrush) и многими другими (например, Alexa, Whois, Google Mobile-Friendly и так далее). Просто добавьте в программу ваши API-ключи и получайте данные из сервисов в одну удобную таблицу в один клик сразу по тысячам URL.