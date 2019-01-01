Как добавить видео на Youtube с телефона. Пошаговая инструкция

Неважно, где вы находитесь и есть ли у вас доступ к десктопному устройству, добавлять видео на YouTube можно и со смартфона. Это просто. Ловите подробную инструкцию со скриншотами.

Открываем приложение Youtube

Если его еще нет на смартфоне, загружаем — вот ссылки на скачивание:

для Apple;

для Android.

Даем приложению доступ к ресурсам смартфона

Эта операция проводится один раз — при установке приложения.

Окна, требующие доступ, открываются перед загрузкой видео.

Поэтому нажимаем на значок «Создать» на нижней панели экрана:

Из открывшегося списка выбираем «Загрузить видео»:

Приложение сообщит об отсутствии доступа к галерее, камере и микрофону — нажимаем «Открыть доступ»:

Затем поочередно открываем доступ к нужным ресурсам:

1. Разрешаем доступ ко всем фото:

2. Разрешаем доступ к камере:

3. Разрешаем доступ к микрофону:

Выбираем и редактируем видео

Когда доступы к ресурсам смартфона открыты, после нажатия значка ⊕ («Создать») на нижней панели телефона, сразу откроется окно с двумя возможностями:

«Запись» — для съемки видео;

Галерея смартфона — чтобы выбрать нужное видео:

Выбираем в Галерее видео, которое хотим добавить на Youtube.

Видео откроется в окне для редактирования. Здесь его можно обрезать, передвигая ползунок (1), и улучшить с помощью фильтров (2).

Когда редактирование закончено, нажимаем «Далее» (3) в верхнем правом углу:

В следующем окне — выбор аккаунта. Если у вас их несколько, выбираем тот, на чей канал загружаем видео, и нажимаем кнопку «Создать канал»:

Если Youtube-канал у вас уже есть, то после выбора и редактирования видео, приложение сразу переведет вас к следующему шагу — заполнению профиля видео.

Заполняем профиль видео

Сначала заполняем карточку:

Придумываем название (до 100 символов). Составляем описание (до 5000 символов).

Выбираем один из параметров конфиденциальности:

«Открытый доступ» — доступно всем для поиска и просмотра;

«Доступ по ссылке» — доступно всем, у кого есть ссылка;

«Ограниченный доступ» — доступно только выбранным пользователям;

«Отложенная публикация» — станет доступна в установленное время:

При желании добавляем «Местоположение» — данные о месте съемки.

Для этого открываем приложению еще один доступ — к геоданным смартфона:

Выбираем по желанию однократный это будет доступ или на все время работы приложения:

Когда карточка заполнена, нажимаем кнопку «Далее» в правом верхнем углу и переходим в окно для указания возрастных ограничений аудитории видео:

для детей / не для детей;

только для тех, кому есть 18 / кому нет 18 лет:

Загружаем и настраиваем видео

После нажатия кнопки «Загрузить» в правом верхнем углу предыдущего окна начнется загрузка выбранного видео на канал. Когда процесс завершится, видео появится в разделе «Библиотека» — «Ваши видео»:

Нажатие на три вертикальные точки справа от названия видео открывает функции:

добавить в плейлист «Смотреть позже»;

добавить в плейлист;

удалить;

изменить;

поделиться.

Есть еще один путь загрузки видео на Youtube: раздел «Библиотека» — «Ваши видео» — кнопка «Добавить видео»:

Видео добавлено. Проверяйте его и наслаждайтесь просмотром.

Запомнить