YouTube

Как добавить видео на Youtube с телефона. Пошаговая инструкция
Диана Дзюбак
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Неважно, где вы находитесь и есть ли у вас доступ к десктопному устройству, добавлять видео на YouTube можно и со смартфона. Это просто. Ловите подробную инструкцию со скриншотами.

Открываем приложение Youtube

Если его еще нет на смартфоне, загружаем — вот ссылки на скачивание:

скачать приложение ютуб

Даем приложению доступ к ресурсам смартфона

Эта операция проводится один раз — при установке приложения.

Окна, требующие доступ, открываются перед загрузкой видео.

Поэтому нажимаем на значок «Создать» на нижней панели экрана:

значок создать

Из открывшегося списка выбираем «Загрузить видео»:

загрузить видео в списке

Приложение сообщит об отсутствии доступа к галерее, камере и микрофону — нажимаем «Открыть доступ»:

открыть доступ телефону

Затем поочередно открываем доступ к нужным ресурсам:

1. Разрешаем доступ ко всем фото:

доступ ко всем фото

2. Разрешаем доступ к камере:

разрешить доступ камере

3. Разрешаем доступ к микрофону:

разрешить доступ микрофону

Выбираем и редактируем видео

Когда доступы к ресурсам смартфона открыты, после нажатия значка ⊕ («Создать») на нижней панели телефона, сразу откроется окно с двумя возможностями:

  • «Запись» — для съемки видео;
  • Галерея смартфона — чтобы выбрать нужное видео:

запись или галерея

Выбираем в Галерее видео, которое хотим добавить на Youtube.

Видео откроется в окне для редактирования. Здесь его можно обрезать, передвигая ползунок (1), и улучшить с помощью фильтров (2).

Когда редактирование закончено, нажимаем «Далее» (3) в верхнем правом углу:

выбор и загрузка

В следующем окне — выбор аккаунта. Если у вас их несколько, выбираем тот, на чей канал загружаем видео, и нажимаем кнопку «Создать канал»:

actor canala

Если Youtube-канал у вас уже есть, то после выбора и редактирования видео, приложение сразу переведет вас к следующему шагу — заполнению профиля видео.

Заполняем профиль видео

Сначала заполняем карточку:

  1. Придумываем название (до 100 символов).
  2. Составляем описание (до 5000 символов).

информация название и описание

  1. Выбираем один из параметров конфиденциальности:
  • «Открытый доступ» — доступно всем для поиска и просмотра;
  • «Доступ по ссылке» — доступно всем, у кого есть ссылка;
  • «Ограниченный доступ» — доступно только выбранным пользователям;
  • «Отложенная публикация» — станет доступна в установленное время:

параметры конфиденциальности

  1. При желании добавляем «Местоположение» — данные о месте съемки.

Для этого открываем приложению еще один доступ — к геоданным смартфона:

доступ к геоданным смартфона

Выбираем по желанию однократный это будет доступ или на все время работы приложения:

время работы геолокации

Когда карточка заполнена, нажимаем кнопку «Далее» в правом верхнем углу и переходим в окно для указания возрастных ограничений аудитории видео:

  • для детей / не для детей;
  • только для тех, кому есть 18 / кому нет 18 лет:

возрастные параметры

Загружаем и настраиваем видео

После нажатия кнопки «Загрузить» в правом верхнем углу предыдущего окна начнется загрузка выбранного видео на канал. Когда процесс завершится, видео появится в разделе «Библиотека» — «Ваши видео»:

загрузка библиотека ваши видео

видео в загруженных

Нажатие на три вертикальные точки справа от названия видео открывает функции:

  • добавить в плейлист «Смотреть позже»;
  • добавить в плейлист;
  • удалить;
  • изменить;
  • поделиться.

функции для видео

Есть еще один путь загрузки видео на Youtube: раздел «Библиотека» — «Ваши видео» — кнопка «Добавить видео»:

второй путь загрузки

Видео добавлено. Проверяйте его и наслаждайтесь просмотром.

видео готово к просмотру

Запомнить

  1. Из любой точки мира в любой момент времени вы можете добавить видео на YouTube с помощью смартфона.
  2. Видео можно загрузить с телефона или снять новое.
  3. Перед загрузкой видео приложению Youtube необходимо предоставить доступ к таким ресурсам смартфона, как: галерея, камера, микрофон, геоданные.
  4. С приложения можно управлять доступом ко всем видео на вашем канале Youtube.
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Диана Дзюбак

PPC-специалист в Netpeak Agency. В компании с 2019 года.

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