Как долго живет лид в базе email-рассылки

Это исследование для тех, кто хочет выяснить, эффективно ли работать с лидами, если им год и больше. Речь пойдет о жизненном цикле читателя информационной email-рассылки.

Главный KPI email-маркетинга от Netpeak — ваш доход от рассылок:

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Что мы делаем со временем?

Email-маркетинг — это всё про время. Сколько часов уделять креативу, на когда назначать доставку письма, какой диапазон выбрать в днях/неделях для серии триггерных писем.

Если говорить об информационной рассылке, мучительный вопрос «о чем писать» всплывает постоянно. В глубине души все мечтают настроить еженедельные триггерные письма на N месяцев/лет вперед и навсегда забыть об этом.

Знать бы только, когда точно последний из N подписчиков, прочитавших вашу первую рассылку, навсегда теряет интерес к этому информационному продукту.

Я решил уточнить время жизни подписчика, проанализировав базу рассылки блога Netpeak.

Особенности базы

1. В августе 2015 года мы переехали с MailerSoft на GetResponse. О том, почему мы переехали, и почему именно туда . Так что все наши читатели, подписавшиеся до 18 августа 2015 года, были импортированы. С 18.08.2015 года все подписчики блога Netpeak попадали в базу только через попап-окна подписки в блоге и на сайте агентства.

2. В феврале 2016 года всех подписчиков, которые не открывали письма более пяти месяцев, я перенес в базу реактивации. Кампанию по реактивации провел в июне, этим может объясняться всплеск отписок в этом месяце.

Не делайте так. Вначале планируйте кампанию реактивации, а затем переносите базу. Конечно, в базу реактивации и так попадают мертвые лиды, но со временем они могут вообще рассыпаться в прах, сменить email-адрес или сферу интересов. Чудотворное письмо их уже не оживит.

3. Я анализировал данные более 28 400 подписчиков из 57 стран. Откуда такая точность? Так как все читатели попадали в базу через API, я сегментировал их по месту проживания.

Карта из GetResponse с указанием часовых поясов, в которых живут самые активные подписчики блога:

Если у вас информационная рассылка ресурса с региональными зеркалами — сегментируйте базу по регионам. Уверен, жителям конкретной страны приятно читать сайт в своей доменной зоне. При этом помните, что главная ваша сегментация — по интересам, как сделали BuzzFeed .

Нет человека — есть проблема

Платформы email-рассылок стараются максимально закрыть информацию о тех, кто отписался из базы. В распоряжении маркетолога остается имя, email-адрес и время отписки. Очень редко — информация о том, почему читатель решил уйти (конкретно за это спасибо нашей платформе).

Системы не предоставляют информации о том, когда ушедший из базы читатель подписался на рассылку, а для исследования жизненного цикла подписчиков важно знать, сколько процентов от тех, кто подписался, допустим, в сентябре, отписываются через неделю, а сколько — через год.

Я сравнил количество подписок и отписок по месяцам и выяснил, что до августа 2016, за исключением первых двух месяцев, среднее отношение отписавшихся к новым подписчикам было равно 1:4 или 25%.

Напомню, основной массив подписчиков был импортирован в августе 2015, а первые еженедельные кампании провели в сентябре.

В августе блог переехал на новый дизайн и мы отказались от умного попап-окна, ограничившись формой сбора лидов на главной и в футере страниц блога. В итоге количество новых подписчиков уменьшилось на 300%. Процент отписок вырос до 50%. Гипотеза о том, что большое количество отписок связано со случайным заполнением пользователями попап-окна, не подтвердилась.

Короткий вывод. Никогда. Не уходи. От GetLeads .

Также я решил проверить слова Сергея Короля, что многие из тех, кому не интересна еженедельная рассылка, отписываются от нее в первый же месяц.

Чтобы узнать это, стоит уточнить, какой процент читателей до сих пор находится в базе.

График по состоянию на 30 января 2017 года. 100% в данном случае — число читателей, подписавшихся в определенном месяце.

Видите, в крайней справа колонке красная область чуть больше? Да, это несколько десятков пользователей решили избавиться от подписок, чтоб в новом году начать жизнь заново.

В месяц подписки самоудаляются 3-6% пользователей. Как раз те, кому рассылка с первого взгляда не полюбилась.

Ощутимое падение интереса начинается после десяти месяцев еженедельных рассылок. С другой стороны, более 43,2% пользователей, импортированных в базу в августе 2015, до сих пор находятся в списке активных.

Но сам факт присутствия в базе не говорит об интересе читателя.

Как угасает интерес?

Если вы не высылаете труп образовательный курс по частям, можете оставить надежду на регулярные открытия писем. Я 11 месяцев выдерживал тематику гроусхаков (в результате получились две книги: первая, вторая), но уже по ответным письмам заметил, что далеко не каждый совет уместен.

Дизайн, язык, стиль, интерактив могут зацепить пользователя. Ненадолго. Регулярно, на мой взгляд, он будет читать только те рассылки, которые помогут сэкономить время/деньги. В моем случае это «Что почитать редактору» — простой ежедневный дайджест важных текстов с датой вместо темы письма.

Для анализа я выбрал несколько иной по сути, но подобный по исполнению формат — ежемесячные кейс-рассылки агентства Netpeak — и решил выяснить, сколько процентов подписчиков читали все выпуски подряд.

Кейс-рассылка возобновилась в ноябре 2015 года, в выборке — подписчики, попавшие в базу до 1 ноября.

Что мы видим на графике? Переломный — девятый месяц.

Небольшой инсайд: все герои, читавшие десять выпусков кейс-рассылки подряд, попали в базу еще до переезда на новую платформу. То есть минимум за четыре месяца до старта кейс-рассылок. И это не сотрудники агентства.

Я решил проверить, когда именно происходит кристаллизация списка, когда аморфные подписчики проходят естественный отсев, а в базе остаются только преданные читатели.

Для этого я проанализировал декабрьскую активность пользователей, попавших в базу в разное время. За последний месяц 2016 года подписчики получили как минимум четыре дайджест-рассылки — было что почитать.

Показатели декабрьской активности подписчиков, попавших в базу в разное время. Рассматривались любые открытия и клики, сделанные пользователями в декабре.

И чтоб было с чем сравнить — показатели июльской активности подписчиков, попавших в базу в разное время. Опять же четыре дайджеста.

Показатели июльской активности подписчиков, попавших в базу в разное время. Рассматривались открытия любых писем дайджест-рассылки, отправленных в июле.

Летом пользователи в среднем читают информационные рассылки на 20-25% реже. По крайней мере информационные рассылки по интернет-маркетингу.

В целом динамика остается той же: примерно на шестом месяце после подписки большинство незаинтересованных пользователей перестают читать рассылку, затем отписываются, что влияет на повышение показателей от оставшихся. Следующие точки отсева — десятый-одиннадцатый и шестнадцатый месяц.

Можно предположить, что «ядро» преданной читательской аудитории формируется спустя 15-16 месяцев контент-маркетинговых бомбардировок.

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Выводы

1. Переломными для подписчика еженедельной информационной рассылки являются шестой, десятый и шестнадцатый месяц «жизни в базе». Именно тогда процент подписчиков падает ниже отметки 40% от стартового числа. Но оставшиеся пользователи составляют наиболее преданную аудиторию.

2. Вероятность того, что человек, читавший ваше письмо 10 месяцев назад, прочитает новую кампанию — 45-50%, в зависимости от сезона.

3. Спасибо, кэп: фактор сезонности очень важен для email-активностей. В июле рассылки открывают в среднем на 20-25% реже, чем в декабре.

Полный жизненный цикл читателя еженедельной информационной рассылки длится гораздо дольше 17 месяцев.

Искреннее спасибо за преданность всем подписчикам — кто-кто, а они знают, что читатели рассылки Netpeak всегда получают больше ;)